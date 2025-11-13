U.S. Rails cantando con delicado primor en el Antxiki

Una noventena de aficionados se dieron cita este miércoles en el Antxiki, la sala superior y pequeña del Kafe Antzokia, para ver al cuarteto US ... Rails en el quinto concierto de los nueve de su gira española, encajada en un eurotour de 18 fechas que pasará por Alemania (4), España (9) e Italia (5). Los yanquis vinieron a presentar su último álbum, 'All in', varias de cuyas canciones sonaron en su muy buen bolo de 22 canciones en 109 minutos.

Ah, el líder Ben Arnold dijo que era la cuarta vez que actuaban en el Kafe Antzokia, y si esa cifra es cierta nosotros le hemos visto tres. Además, en Bilbao han actuado cuatro veces más contratados por la promotora Noise On Tour: dos veces en el Museo Marítimo y dos en la Sala Azkena. Ocho veces en total en Bilbao si no se equivoca Ben, que en 2023 dijo que era su cuarto concierto en la ciudad, aunque aplicando nuestros datos seguros y sus cuentas esta sería la séptima vez.

En cuarteto, con los cuatro miembros aportando voces incluso solistas («cantan muy bien, y hay otros grupos en los que no canta bien ni el cantante, vamos», juzgó atinado el amigo Óscar Esteban), con el público fijándose en que faltaba el guitarrista Tom Gillan (está enfermo en Houston, Texas, y le sustituyó Cliff Hillis, un bajista y corista que cuando le pusieron al frente para cantar una de las 22, se reveló como el mejor vocalista), y con el líder, cantante, teclista y vocalista Ben Arnold fijándose en el público (a dos espectadores les dijo que se parecían a dos amigos suyos, y a una espectadora le sacó con el móvil una foto de su camiseta, sin relación con la banda, comprada en Bilbao y donde ponía 'Do what you love', el título de la penúltima canción de la velada, que ella, la dama, intuyó iban a tocar), los US Rails arrancaron por todo lo alto (a la segunda entonaron una de las cimas, 'My old friend') y no bajaron el listón hasta acabar, amalgamando una suerte de rock clásico americano del que sonaba entre 1968, con Crosby, Still & Nash, y 1982, con el Nuevo Rock Americano. O sea nada nuevo bajo el sol.

Ampliar Los cuatro miembros cantan. Óscar Esteban

Todas sus canciones fueron bonitas y estuvieron bien armonizadas, los cuatro miembros aportaron voces solistas (el líder Ben Arnold la más ronca), hubo un par de momentos de conexión natural con el respetable (cuando dio palmas espontáneamente y cuando cantó para el enfermo Tom 'Una vieja canción en la radio', muy Bob Seger) y únicamente otro par de momentos parecieron forzados (con unas palmas y otros coros en sendas canciones), y entre rock al gusto de la WOP Band, ecos de Green On Red, el tumbao de los Rolling Stones llevado a lo palúdico, algunas preciosas canciones de amor ('Slow dance' a lo Mink de Ville, 'You are my home' con su enumeración de dulzuras), muchos reflejos de los Eagles ('Take you home' y mil más) o los versos de los Traveling Wilburys y de Warren Zevon colados en el bis en la citada 'Do what you love', las cinco canciones más punteras o especialmente molonas fueron la citada 'My old friend', la soft rock 'Live for another day', la cantada por el baterista 'Walk away' (una con coros de los cuatro), otra anteriormente citada como 'Old song on the radio' (sonó a balada soul en plan The Band), y la cantada por el bajista 'Love not war', que miren por donde también la habíamos referenciado.