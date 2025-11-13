El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El líder Ben Arnold y el bajista suplente Cliff Hillis. Óscar Esteban
El Bafle

U.S. Rails cantando con delicado primor en el Antxiki

El cuarteto de Filadelfia presentó su último álbum, 'All in', en una bonita velada que reivindicó el buen gusto vocal de los Eagles y CS&N

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

Una noventena de aficionados se dieron cita este miércoles en el Antxiki, la sala superior y pequeña del Kafe Antzokia, para ver al cuarteto US ... Rails en el quinto concierto de los nueve de su gira española, encajada en un eurotour de 18 fechas que pasará por Alemania (4), España (9) e Italia (5). Los yanquis vinieron a presentar su último álbum, 'All in', varias de cuyas canciones sonaron en su muy buen bolo de 22 canciones en 109 minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  5. 5

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  6. 6 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  7. 7

    Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con jóvenes estrellas como Nico, Lamine y Mastantuono
  8. 8

    La profesora de Deusto que busca el éxito del alumnado vulnerable
  9. 9 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  10. 10

    Las terrazas del Muelle de Marzana recurren a Costas para evitar su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo U.S. Rails cantando con delicado primor en el Antxiki

U.S. Rails cantando con delicado primor en el Antxiki