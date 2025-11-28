El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hablando de la tendera neoyorquina Dominique. Óscar Cubillo
Manon Mullener contando sus vivencias por el mundo

La pianista suiza formada en Cuba abrió la semana del club de jazz con una sesión doble que alternó lo selvático con el jazz americano y la vanguardia étnica

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:13

Tres conciertos programa esta semana el club de jazz, el JazzOn Aretoa, sito en Bilbao La Vieja, cruzando el puente de San Antón desde el ... Casco Viejo, tirando hacia la izquierda y en la acera de enfrente de la Casa Cuna. Es fácil llegar. Las tres citas melómanas son la de ayer jueves, en la 35ª temporada ininterrumpida del Bilbaína Jazz Club, que no paró ni en pandemia, con la pianista suiza Manon Mullener (lo que les contaremos aquí); la de hoy viernes con el pianista bilbaíno Rafa Aceves presentando su debut en solitario, el intimista 'Emeki' (20 h, 20-22 €); y la de mañana sábado en la novena y penúltima sesión del tercer ciclo JazzOn Fest con Samá ('escuchar' en árabe), un dúo compuesto por el valenciano Albert Sanz (piano y voz) y la palestino-irlandesa Sara Dowling (cello y voz), que se rendirá a la bossa del brasileño Antonio Carlos Jobim, en este caso manejando desde la música clásica hasta la improvisación (20 h, 23-25 €).

