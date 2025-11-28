Manon Mullener contando sus vivencias por el mundo

Tres conciertos programa esta semana el club de jazz, el JazzOn Aretoa, sito en Bilbao La Vieja, cruzando el puente de San Antón desde el ... Casco Viejo, tirando hacia la izquierda y en la acera de enfrente de la Casa Cuna. Es fácil llegar. Las tres citas melómanas son la de ayer jueves, en la 35ª temporada ininterrumpida del Bilbaína Jazz Club, que no paró ni en pandemia, con la pianista suiza Manon Mullener (lo que les contaremos aquí); la de hoy viernes con el pianista bilbaíno Rafa Aceves presentando su debut en solitario, el intimista 'Emeki' (20 h, 20-22 €); y la de mañana sábado en la novena y penúltima sesión del tercer ciclo JazzOn Fest con Samá ('escuchar' en árabe), un dúo compuesto por el valenciano Albert Sanz (piano y voz) y la palestino-irlandesa Sara Dowling (cello y voz), que se rendirá a la bossa del brasileño Antonio Carlos Jobim, en este caso manejando desde la música clásica hasta la improvisación (20 h, 23-25 €).

Vayamos al lío, a lo mollar: este jueves actuó la pianista suiza Manon Mullener (Friburgo, 1997), hija de un baterista de jazz que acompañó a muchos músicos cubanos, una joven rubiales que habla español con acento porque ha estudiado en Cuba, entre otros lugares (Basilea, Nueva York…). Gracias a eso pudo presentar en lengua vernácula muchas de sus composiciones, explicando que componía partiendo de las historias que le contaban los lugareños en sus viajes, desde un taxista de Yukatán de sangre maya hasta una tendera neoyorquina, Dominique, nostálgica del ayer (le dijo quejosa que antaño «la gente vestía mejor, iba de fiesta mejor, era más linda…»). Y avisó Manon: «cuidado con lo que me contéis luego…».

El primer pase, el de las 8 (Los Secretos salían a las 9…), duró 50 minutos para 5 temas en trío completado por su hermano menor Lucien Mullener a la batería (qué pegada, qué latinidad, qué ritmo infeccioso…, seguro que sueña con batucadas) y al bajo eléctrico impulsado por la energía de la fusión el nacido en Santiago de Chile, criado en Melbourne, Australia, y vecino de Zurich, Suiza, Rodrigo Aravena (había que mirarle dos veces para descartar que se trataba del bajista bilbaíno Edu Basterra; en su web pone que Aravena vive en Suiza desde 2007 y que ha participado en más de 200 álbumes, ya sea componiendo, arreglando o tocando).

Ampliar Mullener, Aravena y Mullener abriendo con 'Calle Mayor'. Óscar Cubillo

Pues con semejante nivelón en los mimbres, el trío de 'auténtico latin suizo' (como lo etiquetó en su introducción el rector del club Gorka Reino) se arrancó selvático a lo Michel Camilo ('Grande Rue', calle mayor, titulado por la calle donde vive ella en Friburgo y perteneciente a su segundo disco, 'Insomnia', de 2023), ella serenó el ambiente mediante meditaciones entre lo folklórico y lo étnico, pues esta pieza se le ocurrió tras hablar con el taxista maya, quien, como ella no tenia cash / efectivo y él no tenía datafono, le propuso un trueque, un pollo o algo a cambio de la carrera ('Xchel', corte bautizado por una divinidad prehispánica e incluido en su tercer y último disco, 'Stories', de marzo de 2025 y grabado en Nueva York; ella adelantó en su introducción que tocaría temas de sus dos últimos discos; o sea dejando fuera su debut, 'Reflejos', de 2020, que por cierto se abre con otra versión de 'Grand Rue'), asimiló la progresividad americana de Keith Jarrett y demás ('Départ'), se serenó con new age en modo vanguardia étnica (el danzón 'Nostalgias', la pieza inspirada por la señora quejica Dominique, quien también tiene un corte a ella dedicado y así titulado en este tercer álbum), y se despidió antes del intermedio con 'Summer jam', de su reválida (el que suscribe no lo oyó pero informa Óscar Cine: «El último tema ha sido muy parecido al del arranque, latin jazz volcánico ejecutado soberbiamente. 50 minutos exactos ha durado la primera parte»).

Y Cine disfrutó entero del segundo set y comunicó: «La segunda parte ha sido levemente superior a la primera, quizá por ser más sentida, menos sincopada. ¡Y no se ha marchado nadie, sólo tú! ¿Cuánta gente ha habido? No sé, habremos estado 55 o 60. En el segundo pase han tocado otras 5 piezas en 45 minutos, sin bis. Las cimas han sido la tercera, 'Flor de juventud', sobre una chica embarazada a los 15, y la cuarta, 'Party', dulce y un punto brasileira, a lo Eliane Elías, sobre una niña cuyo sueño es tener una casa llena de animales. ¡Qué buen bolo y vaya tres musicazos!». Las dos citadas cierran su tercer disco, 'Stories', que se vendía en la puerta hasta en formato vinilo.