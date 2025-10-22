Hippie Johnny: «Le canto al amor, a la incomprensión, a la mortalidad…»

Jon Bilbao, o sea Hippie Johnny, vive en Santurtzi desde el año pasado, cumplirá los cuarenta a finales de este 2025, y trabaja en el ... sector de la formación. Aparte, ha militado en varios grupos (Red Garage y Slowmo los de mayor nombre), y tiene dos discos a su nombre, o sea a su apodo: su debut de 2014, 'Say it from the roof', y el reciente 'Where is the grey?', publicado en septiembre, y el cual presentará en directo este viernes en Bilbao (Shelter, 20.30 h, entrada libre).

'Where is the grey?' contiene 14 cortes en 42 minutos que cursan a tempo relajado, reflexivo, que y nos recuerdan a Audience, Dylan, Neil Young, Mark Lanegan y los Beatles. Son medios tiempos vinculables al country folk asimilable por el indie, impregnados de una evidente solemnidad grunge, y con el plus de estar grabados en dos días mano a mano con el productor cántabro Íñigo Bregel, líder de Los Estanques.

¿Lo de Hippie Johnny de dónde sale?

Surgió cuando estaba con el grupo The Shaggin' Wagon. En aquellos años, 2009-2010, yo ponía mucho la canción 'I'm straight' de Jonathan Richman, en la que se habla de un tal Hippie Johnny. Guillermo, el guitarrista del grupo (que posteriormente estuvo en Mud Candies y ahora está en 3 From Hell), empezó a llamarme así. Y poco después, cuando empecé con los conciertos en solitario, me encajó el nombre.

Es llamativo, sí. Lo recuerdo de las agendas, de que bajo ese apelativo has tocado bastante por bares…

Sí, he tocado mucho por bares con ese nombre, pero haciendo mayormente versiones. Ahora he decidido retomar mi cancionero y tocar sobre todo material propio, ya que creo que la ocasión lo merece.

Es mejor, sí. ¿Cuáles son tus grupos o solistas favoritos? ¿Los tres que más te influyen?

Los artistas que más me han podido influir a la hora de componer, que yo sea consciente, pueden ser Nick Drake, Elliott Smith y Neil Young.

Oyendo el nuevo disco a veces he pensado en Neil Young. ¿Y por qué te han calado estos que dices?

El motivo lo tengo claro: hacían o hacen canciones sinceras, que es fácil que te lleguen. Y en el caso de Young, también sencillas.

¿Cómo es el nuevo disco, 'Where is the grey?'? Coméntalo para los lectores.

El disco es la unión de mis canciones, algunas compuestas recientemente y otras hace años, con el productor y multi-instrumentista Íñigo Bregel, del grupo Los Estanques. Él ha vestido mis canciones con arreglos de guitarra, teclado, piano, etc.

¡Íñigo Bregel! ¿Cómo le conociste?

Sobre Íñigo me habló Jokin Slaverria, del grupazo Sotomonte, ya que él había grabado en su estudio y había quedado muy contento. Recientemente ha trasladado su estudio a Meruelo (Cantabria), y es allí donde grabamos.

Aja. ¿Te costó grabar con él? Bueno, más bien trabajar con él, porque parece Íñigo se ha ocupado de más tareas.

Íñigo hizo de productor, pero también de instrumentista muy importante, creando arreglos casi al instante. Grabamos todo en dos días: las bases de guitarra acústica y voz que hice yo, y añadidos de teclado, batería, bajo, guitarra y sintetizador que tocó Iñigo.

Vaya…

Él entendió la idea al momento y supo reaccionar a lo que escuchó. En un principio la idea era grabar la base de guitarra y voz y añadir algunos instrumentos, pero pocos. Y en ningún caso yo tenía claro si incluiríamos baterías, pero Íñigo lo vio factible y nos fuimos calentando poco a poco, hasta el punto de que más de la mitad de temas llevan batería.

Ampliar Dejando CDs en la tienda Power Records.

Ja, ja, ja… ¿En qué se diferencian tus dos álbumes como Hippie Johnny? Ambos se pueden oír en Spotify: 'Say it from the roof' (14) y 'Where is the grey?' (25).

Diría que en este último he tenido más tiempo para trabajar las canciones en casa. Y también para recopilar canciones de distintas épocas que por un motivo u otro aún no había grabado. En ambos casos cada disco se grabó en solo dos días. Y en este último sí que me he sentido muy a gusto al tocar Íñigo varios instrumentos y yo tener que comunicarme sólo con él. Comunicación que, por cierto ha fluido en todo momento.

Ya. ¿A qué le cantas?

Le canto a distintos temas y personas. Algunas canciones tratan de amor, otras de incomprensión, sobre la mortalidad, sobre recuerdos del pasado o sobre encontrar tu independencia como persona, entre otros asuntos.

¿Por qué en inglés?

Canto en inglés porque me sale así. Probablemente porque el 80 % de la música que escucho es en ese idioma.

¿De qué va la canción, 'Upon the stars', donde se oye la palabra marihuana?

En 'Upon the stars', como en otras canciones, no es fácil definir de qué trata. Ni siquiera para mí. Pero sí que toca temas como el incierto futuro o la mortalidad.

¿En qué grupos has estado antes?

Más o menos desde que tengo la mayoría de edad he estado en distintas bandas, de estilos yendo del punk al stoner. Entre las que hemos llegado a grabar disco destacaría a The Shaggin' Wagon, aunque el disco se grabó pero en realidad nunca se publicó, que sonábamos bastante grunge, y también a Red Garage y Slowmo.

¿Cómo será el bolo de estreno de tu reválida, 'Where is the grey?', de este viernes en el Shelter (20.30 h, entrada libre? ¿Vas solo o con banda?

El concierto de presentación será en solitario. En alguno de los conciertos puede que tenga la colaboración de algún colega, pero de momento voy a presentar las canciones a pelo, tal y como fueron escritas.