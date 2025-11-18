El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eder Portolés: «Para mí la danza y la música son inseparables»

Mujer polifacética que trabaja en campos diversos como el teatro, el yoga o la radio, la vocalista vizcaína de soul-jazz estrena el jueves en el Bilborock el primer disco a su nombre, el trilingüe 'e-motion'

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:49

Lleva trece años de profesional de la música, ha participado en proyectos distintos (un coro góspel, un dúo hostelero…), y es ahora cuando debuta a ... su nombre con 'e-motion', CD editado por Gaztelupeko Hotsak y contenedor de seis cortes de soul-jazz sofisticado y pacífico, a la sombra de sus ídolos Sade y Erykah Badu y cantados en tres idiomas: en euskera 'Badakit', en castellano el compuesto para su hija 'Luz de luna', y cuatro en inglés, entre ellos dos versiones de Gladys Knight y de Aretha Franklin (la difícil 'Natural woman').

