Eder Portolés cantando para cuatro generaciones

A pesar de la lluvia, el viento, el frío y el granizo, este jueves se llenó el Bilborock para atestiguar el estreno de 'e-motion', ... el debut discográfico en solitario de la polifacética (cantante, directora de coro, bailarina, terapeuta…) Eder Portolés, quien ante unas 150 almas (al menos 111 sentadas y una treintena en pie al fondo, al lado de la barra y del puesto de merchandising, atendido por su hermano) cantó respaldada y a veces casi opacada por su más que solvente banda, una banda rotunda, engrasada, ensayada, sofisticada, genuina al recrear el soul-jazz de los 70, comprometida con el proyecto y formada por José Gallardo al saxo alto y Carlos Velasco a la guitarra (los dos han grabado el disco), más Israel Santamaría a las teclas, Kepa Calvo a la batería y Jonathan Álvarez al bajo.

Estos cinco casi aplastan a Eder, quien tiene una voz bien educada técnicamente, pero a la que a veces le faltó pellizco o arañazos, aunque al menos no chilló. Se podría alegar que se le notó muy nerviosa (el estreno, la familia en primera fila que siempre afecta…) y su fraseo en inglés no resultó tan perfilado y claro como el de su admirado Frank Sinatra. Y es que Eder debería cantar en castellano, y no sólo porque el mejor tema de los 12 (¡ocho versiones!) que sonaron en 89 minutos fuera el único entonado en tal idioma: 'Luz de Luna', dedicado a su hija, presente en la sala, y donde la vizcaína desveló más potencial que por ejemplo Sole Giménez.

Ampliar El sexteto en la del bullying, 'Lovely girl'. Óscar Cubillo

También resolvió aseadamente el tema en euskera, 'Badakit', sus músicos se marcaron un sólido instrumental (según el setlist fue 'Mister Magic' del saxofonista Grover Washington Jr) cuando ella hizo mutis para cambiarse de ropa (paso de plataformas, pantalón negro y camiseta blanca a ir descalza con un vestido oscuro y levemente estampado), y en inglés las piezas superiores fueron 'Lovely girl', una composición original e inspirada por el bullying en formato de soul setentero, negro y urbano donde esperas que cante Barry White y salta la voz de ella, más las tres últimas, una cimera 'Deeply' (original y tan proto-discotequera que la descalza Eder bajó a danzarla entre el público), otra bailonga como la funkie 'Street life' de The Crusaders, y la única del bis, una difícil 'Natural woman' de Aretha Franklin que a Eder le quedó muy bien (también en el disco 'e-motion' le quedó bien).

Otros momentos resultaron más justos por compararlos con el original, por ejemplo el cover del 'Let's stay together' de Al Green que ella identificó más con la versión de Margie Joseph. Y es que cantar en inglés puede alejar del público natural propuestas como esta, limitarlas al muzak o música de acompañamiento, y por ejemplo este jueves esos terrenos pantanosos rondaron el 'To know you is to love you' escrito por Stevie Wonder y cantado a dúo con Syreeta (una secretaria para todo que estaba en la Motown, una mujer a la que Eder calificó como 'multitask', o sea 'multitarea'), el hippie y buenista 'You've got a friend' de Carole King, o la otra versión del disco, 'I've got to use my imagination' de Gladys Knight, con más aire Hi Records que Sonido de Filadelfia (por cierto, un conexión astral: los dos primeros CDs de soul con voces de mujer fueron sendos recopilatorios de Aretha y Gladys, las versionadas en este debut de Eder, 'e-motion', polisémico pues quiere significar tanto emoción como movimiento o motion).