Eder abriendo con 'Let's Straighten It Out' de Latimore. Óscar Cubillo
Eder Portolés cantando para cuatro generaciones

La vocalista vizcaína, al frente de una banda de soul-jazz de ensueño, estrenó su debut en solitario, 'e-motion', en un Bilborock lleno donde estaban su hija, su madre y su amama Vitori, de 93 años

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:19

A pesar de la lluvia, el viento, el frío y el granizo, este jueves se llenó el Bilborock para atestiguar el estreno de 'e-motion', ... el debut discográfico en solitario de la polifacética (cantante, directora de coro, bailarina, terapeuta…) Eder Portolés, quien ante unas 150 almas (al menos 111 sentadas y una treintena en pie al fondo, al lado de la barra y del puesto de merchandising, atendido por su hermano) cantó respaldada y a veces casi opacada por su más que solvente banda, una banda rotunda, engrasada, ensayada, sofisticada, genuina al recrear el soul-jazz de los 70, comprometida con el proyecto y formada por José Gallardo al saxo alto y Carlos Velasco a la guitarra (los dos han grabado el disco), más Israel Santamaría a las teclas, Kepa Calvo a la batería y Jonathan Álvarez al bajo.

