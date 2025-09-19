El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El líder Jano y al fondo el logotipo de la asociación Óscar Cubillo
Drugos abriendo el cuarto Dale Candela Fest

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:21

Hasta el domingo permanecerá en la campa del Puerto Viejo de Algorta este festival solidario entre cuyos veinte conciertos los habrá de Los Zigarros, Coti, ... León Benavente, Iván Ferreiro, Carlos Ares o Susan Santos.

