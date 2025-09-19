Drugos abriendo el cuarto Dale Candela Fest

Hasta el domingo permanecerá en la campa del Puerto Viejo de Algorta este festival solidario entre cuyos veinte conciertos los habrá de Los Zigarros, Coti, ... León Benavente, Iván Ferreiro, Carlos Ares o Susan Santos.

Este jueves a las 8 de la tarde, ya con buen ambiente desde el principio, se inauguró en la campa del puerto viejo de Algorta el cuarto festival solidario Dale Candela Fest, que busca fondos para combatir la ELA, la enfermedad degenerativa. Dieron el pistoletazo de salida los asturianos, pero mudados a Madrid, Drugos, con un bolo de 13 canciones en 61 minutos.

Los presentadores dijeron que había 140 voluntarios trabajando, que el ayuntamiento de Getxo se ha implicado más en el festival en esta edición, que aunque la entrada es libre se pueden hacer donaciones, y que se ha confeccionado un 'supercartelazo'. Sí, hasta el domingo quedan muchos bolos con entrada libre. Algunos de madrugada (Garbayo hoy viernes y Akatz mañana sábado, y atentos que el metro ya está en horario de invierno), y estos otros que nos atrevemos a recomendar: hoy viernes la blues-roquera extremeña Susan Santos (20.25 h), Los Zigarros valencianos y rock-a-rollers (21.45 h), y los capitalinos León Benavente (23.30 h); el sábado el argentino picarón Coti (21.30 h) y el gallego tristón Iván Ferreiro (23.15 h); y el domingo como cabeza de cartel el folk-roquero gallego Carlos Ares (18.45 h) y como fin de fiesta el soul de los vizcaínos The Hornies (21 h), con su cantante Borja Romaña, una suerte de Otis Redding blanco.

Volvemos a comenzar este texto, como en el inicio de la película 'La La Land', y repasemos el buen bolo de Drugos, de 13 canciones, desde la primera que hicieron, 'Joder', hasta la última que han lanzado esta semana, 'Los martes' (entrará en su tercer disco, que ya están grabando), pasando por la versión del 'Chica ye-ye' de Concha Velasco, todo en 61 minutos desde que entraron a escena hasta que salieron tras la foto de los cuatro juntos.

Fue la tercera vez que les veíamos, tras el Cotton Club (¡de lo mejor del año 2024!) y el Azkena (muy buena), y esta del Dale Candela resultó la menos guay, o sea que estuvo bien sin más, quizá porque el escenario era demasiado grande, o porque parecían cansados (como recién llegados), o porque no estaban tocando con su bajista habitual (vino Andrey Fomchenko, de Muñeca Rusa, que también estuvo de suplente en el Azkena).

Molaron, pero con los Drugos siempre esperamos que vuelvan a ser de lo mejor del año gracias a su rock de lírica desnuda y expresión entre vulnerable y amorosa, pasando por la excitación juvenil. Liderados por el letrista, vocalista y guitarrista Jano, cuyo primo Luis García toca la guitarra solista, Drugos empezaron con luz solar a las ocho y acabaron de noche a las nueve, sonaron poderosos pero contenidos (abrieron con la genial 'Artemisa' y ya se notó cómo sería el concierto por lo grande del entorno, por la mitad el soul de 'Parece invierno' les quedó más frío que en el Azkena…), preguntaron a la gente quién los conocía y resultó que éramos mayoría, y como único borrón les podríamos señalar el momento en que Jano rascó los coritos o más bien los grititos al respetable, en plan Miguel Ríos, ya saben.

Y las mejores canciones fueron estas cinco: 'Rápido y lento' (la de aprieta el gatillo, en plan Los Rodríguez), y ya por el epílogo 'Piedad' (un rock and roll frenético vía Los Zigarros, Tequila o Morís; por cierto, por momentos Jano y los suyos tienen un tumbao muy argentino), 'Siento que estoy levitando' (un power-pop con estribillo quedón y atmósfera enamorada), 'Puntos cardinales' (un rock muy a lo Sidecars), y la despedida con 'Estoy sangrando' (indie y velvetiana pero con cuajo, aunque aquí colaron el censurable lapso con grititos que el propio Jano atacó con poco convencimiento).

Desde el principio estuvo Jaime Lafita, el impulsor de este festival y de otras actividades para visibilizar la ELA que él padece, y lo último que dijo Jano fue: «nos vemos muy pronto, Bizkaia». Ojalá podamos estar.