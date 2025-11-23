Cracker, americanos hasta decir basta

El grupo de rock americano Cracker (Virginia, 1990) cerró este sábado el 13º ciclo Music Legends de la Sala BBK, con las entradas agotadas con ... mucha anticipación (estaba todo el mundo: Johnny Power, Amaia Get In, Javi Dinamita, Jaime Hustler, Jose Bonilla, Alberto de Miguel, Yahvé de Last Tour, Jerry Corral, Pedro & Rosa…), en lo que fue el primer concierto de su nueva gira española, de ocho bolos en nueve días: Bilbao, Vigo, lunes libre, Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y de nuevo Madrid en la misma Sala El Sol el domingo 30 de noviembre. Ah, Cracker sólo han cruzado el charco para este tour hispano, sin visitar más países europeos.

Con el público predispuesto, buen sonido y un sentido canónico pronunciado por el paso de las décadas, Cracker, en quinteto con la violinista invitada Anne Harris, de Chicago pero con estilo muy cajun, o sea de Luisiana, interpretaron 16 canciones en 97 minutos, de ellas cuatro versiones: 'Loser' de Jerry García, de seguido el pop lisérgico 'Pictures of Matchstick Men' de los Status Quo con la guitarra solista del colíder Johnny Hickman doblada con el violín (sólo por esta pieza mereció el concierto), y luego 'Sparrow', una suerte de folk celta de la sinuosa violinista mulata Anne Harris en solitario, y también de seguido 'You Ain't Goin' Nowhere' de Bob Dylan entonado por el bajista Bryan Howard (el único que ni cantó ni hizo coros fue el baterista Carlton 'Coco' Owens).

El amigo Óscar Esteban, que identificó los títulos de 14 de las 16 canciones (en la segunda, 'St. Cajetan', no estuvo centrado por hacer fotos y en los primeros tañidos de la novena saltó yo: «¡esto es de los Status Quo!... 'Pictures of Matchstick Men'»; claro, toda la vida oyéndolos; por cierto, los Status actuaron en el festival Music Legends de Miribilla en 2022, donde dieron un bolazo), afirmó que Cracker tocaron sus cuatro canciones más 'populares' (sic) entre las siete primeras el bolo, y así fue. O sea que mostraron todas sus cartas en las primeras jugadas, poniendo el listón alto y sin bajarlo, porque no hubo ninguna canción mala, ni de relleno (ni, por cierto, del grupo Camper Van Beethoven (California, 1983), en el que se ganó un nombre el otro colíder o más bien el líder: el cantante y guitarrista David Lowery).

Ampliar El líder David Lowery tocó una Stratocaster y esta acústica. Óscar Esteban

Cracker comenzaron con una canción tan larga como un tema jazz, 'Euro-Trash Girl', y ya el respetable se puso a cabecear al son. En la tercera, la cimera 'Teen Angst (What the World Needs Now)', pensamos en esos The Del Fuegos que estarán, Dios mediante, en 2026 el próximo Azkena Rock Festival, y en la muy a lo Luisiana 'Sweet Potato' Johnny Hickman entabló un duelo con el violín que evocó a Clarence Gatemouth Brown. A velocidad de crucero, con madurez impresa a fuego en las letras, a veces usando dos guitarras Fender Stratocaster de modo redundante, Cracker continuaron con rocks en la estela de Neil Young ('Low', con el público aún cabeceando, y las dos últimas, 'Another Song About the Rain' y la del bis, 'One Fine Day', muy Crazy Horse y con solo de violín encajable en The Weatherboys), y rompiendo el canon en una suerte de vals cabaretero ('Dr. Bernice').

Además pisaron en el honky tonk de Dwight Yoakam ('California Country Boy', cantada por Johnny Hickman, el de menos facultades vocales del plantel cantarín, y cuya letra es una americanada de ley: «Ahora tengo buenos amigos en Texas / Y tengo familia en Tennessee / Pero este chico de campo es de California / No hay ningún otro lugar donde preferiría estar / No hay ningún otro lugar donde preferiría estar»), y los colíderes Johnny Hickman y David Lowery cantaron a la amistad en 'Friends', o sea amigos, esa que comienza confesando « Bueno, nunca me acostaría con tu exnovia / Aunque vuelva a coquetear conmigo / Permíteme disculparme por mis pensamientos ligeramente malva