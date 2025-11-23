El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Contorsión de la violinista invitada Anne Miller ante el guitarrista solista Johnny Hickman. Óscar Esteban

Cracker, americanos hasta decir basta

El grupo de David Lowery, ex Camper Van Beethoven, agotó la Sala BBK en la última sesión del 13º ciclo Music Legends, que además fue el primer concierto de una gira española de ocho fechas

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:50

Comenta

El grupo de rock americano Cracker (Virginia, 1990) cerró este sábado el 13º ciclo Music Legends de la Sala BBK, con las entradas agotadas con ... mucha anticipación (estaba todo el mundo: Johnny Power, Amaia Get In, Javi Dinamita, Jaime Hustler, Jose Bonilla, Alberto de Miguel, Yahvé de Last Tour, Jerry Corral, Pedro & Rosa…), en lo que fue el primer concierto de su nueva gira española, de ocho bolos en nueve días: Bilbao, Vigo, lunes libre, Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y de nuevo Madrid en la misma Sala El Sol el domingo 30 de noviembre. Ah, Cracker sólo han cruzado el charco para este tour hispano, sin visitar más países europeos.

