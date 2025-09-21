El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coti Sorokin bajo la lluvia. Ania López
El Bafle

Coti venciendo a la tormenta relampagueante en el Dale Candela Fest

Iván Ferreiro, el otro cabeza de cartel, suspendió su concierto por la meteorología, pero el argentino supo mantener al público con paraguas delante de él, coreando éxitos como 'Lento', 'Antes que salga el sol' o 'Nada fue un error'

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:34

Al final la lluvia obligó a suspender el concierto del gallego Iván Ferreiro este sábado noche en el 4º Dale Candela Fest, prevista a las ... 23.30 h (y también se anuló la de los vizcaínos Akatz a la 1 de la madrugada), pero el argentino Coti, el otro cabeza de cartel de la jornada, sí pudo llevar a buen puerto su concierto de las 21.30 h, de 12 canciones en 75 minutos exactos, aunque llovió durante gran parte de él, a ojo en las primeras cinco canciones y en la última, en las que la gente se mantuvo tapándose con paraguas y Coti pidió que los ondearan manteniendo la fe, la esperanza: «gracias por el aguante, gracias por estar aquí», dijo antes de la tercera, «mierda de lluvia…», espetó antes de la cuarta, «qué grande el aguante vasco, esto se está poniendo lindo», pronosticó antes de la quinta…

