El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El líder Tom Lizarazu lanzando un beso al público que le rodea en 'Bueltan da', la última canción. Óscar Cubillo
El Bafle

Bulego se despiden durante 16 meses desde el Euskalduna

El grupo de Azkoitia agotó el aforo los tres días de un show con pasaje coral en lo que fue una fiesta participativa de principio a fin y con multitud de niños entre el público predispuesto

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:36

Comenta

Este domingo a las 20.33 horas, en el Palacio Euskalduna, en el tercero de sus tres conciertos de despedida de los escenarios durante más ... de un año (bolos el sábado pasado, este sábado y este domingo, los tres días con sold out o entradas agotadas, en total 6.500 espectadores, infinidad de ellos niños), Tom Lizarazu, el líder de Bulego (Azkoitia, 2020), anunció que el grupo volverá a la escena a lo grande también en Bilbao, en el pabellón de Miribilla el 6 de marzo de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  2. 2

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  3. 3 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  4. 4

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  5. 5

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  6. 6 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  7. 7

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?
  8. 8

    Getxo define cómo será su futuro al aprobar definitivamente su plan más polémico
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: Â«Hay partidos que no me puedo perderÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bulego se despiden durante 16 meses desde el Euskalduna

Bulego se despiden durante 16 meses desde el Euskalduna