«Dirigí en 15 conciertos a los Tres Tenores y no me aburrí en ninguno. Lo vivíamos como una fiesta», recuerda Marco Armiliato (Génova, 1967), ... mirando por la ventana de su camerino del Euskalduna, en un receso de los ensayos de 'Adriana Lecouvreur', de Cilea, que acoge este sábado el Euskalduna en la temporada de la ABAO. Se trata de una ópera de estética rococó, ambientada en la Francia del siglo XVIII. Nada que ver con los Tres Tenores.

Armiliato es un hombre optimista, con una trayectoria de 36 años, que siempre ha sabido aprovechar las oportunidades. No le tiene miedo a nada. Ha trabajado con los más grandes, desde Mirella Freni a Jonas Kaufmann, y en la actualidad es un maestro muy cotizado en la Ópera de Viena, el Metropolitan de Nueva York, la Royal Opera House de Londres...

– La última vez que dirigió ópera en Bilbao fue en 2011. Se ha hecho de rogar desde aquel 'Falstaff', ¿no le parece?

– Han sido las circunstancias. Pero yo adoro esta ciudad. No olvido que Luis Iturri me apoyó enormemente cuando estuvo al frente del Teatro Arriaga, entre 1987 y 1998. Allí dirigí varias producciones, de 'La Bohème' y 'Carmen', y crecí como profesional. Fue una época increíble, con gente como Plácido Domingo, Zubin Mehta y Riccardo Muti en la cartelera. ¡Qué nivel entonces había en Bilbao! Coincidí con el gran barítono malagueño Carlos Álvarez en aquella época.

– Ustedes dos eran jovencísimos.

– Sí, unos bebés (risas). Estábamos en el Carlton y sin un duro.

– ¿Qué le parece el papel de Michonnet que interpreta Carlos Álvarez en 'Adriana Lecouvreur'?

– Es un personaje maravilloso que requiere madurez como artista y como hombre. Carlos tiene la edad ideal (59 años) para hacerle justicia. Tiene que meterse en la piel de un hombre que ama sin esperanza. Sabe que no puede competir con el galán de turno, pero no renuncia a sus sentimientos. Es algo más fuerte que todo. Siempre está a su lado, la ayuda en todo y al final Adriana morirá en sus brazos... Hasta ese punto llega su lealtad.

– Maurizio, el conde de Sajonia, ¿tiene menos profundidad?

– Es otra dimensión, algo distinto. Hablamos del tenor, o sea, de la figura que brilla y enamora. Lo típico de un tenor, el guapito de la historia (risas). La condición de militar del personaje también le da un empaque especial. Jorge de León debuta en el papel y yo lo veo fantástico. Es muy creíble. Yo creo que le ayuda su pasado de policía. Tiene la voz y la presencia escénica necesarias. Es un papel que gusta mucho a los cantantes. De hecho, fue el último papel de tenor que cantó Plácido Domingo en 2009. Yo lo dirigí entonces, en Nueva York.

– ¿Cuál es su escena favorita?

– El final, cuando la soprano muestra su categoría como actriz y cantante. Pero también me encanta el dúo del segundo acto entre Adriana y la princesa, porque aman al mismo hombre y actúan como dos tigresas. Son los momentos que gustan a todo el mundo. Aquí tengo a la soprano Maria Agresta y la mezzo Silvia Tro Santafé para sacar chispas a la partitura.

– ¿Está contento con su Adriana?

– Muchísimo. Maria Agresta es increíble. He trabajado mucho con ella. Hemos hecho 'Otello' en Zúrich, 'Andrea Chènier' en Montecarlo, 'La Bohème' en Nueva York... Cada vez que nos reunimos es una alegría.

– ¿Ha cambiado mucho la Orquesta Sinfónica de Bilbao de aquella que dirigió hace más de 30 años?

– Tanto como la ciudad, no tiene nada que ver. El nivel ha subido muchísimo. Hay gente joven, con gran capacidad y ganas. Se puede soñar con una orquesta así. Antes había músicos mayores y rutinarios. La de ahora es otro mundo. En 2022, por cierto, dirigí en la temporada de la BOS un programa muy bonito, con la Sinfonía n° 2 de Rachmaninov, el Concierto para violín de Glazunov y la Obertura festiva de Shostakóvich.

Las nuevas generaciones

– ¿Eran mejores los cantantes de antaño? Usted llegó a conocer a Mirella Freni, Renata Scotto, Luciano Pavarotti...

– No soy un nostálgico. Cada generación tiene sus virtudes y hay que saber valorarla. También le digo otra cosa: incluso los más grandes tenían sus problemas. Hasta Renata Tebaldi tenía dificultades en los agudos, porque era un poco calante. Los habrá que se lleven las manos a la cabeza pero es verdad. Nadie es perfecto.

– ¿Cómo definiría a las nuevas generaciones?

– Gente de su tiempo, más modernos, musicalmente sólidos. Tienen más estudios que sus antecesores y saben actuar. Igual poseen menos talento, pero su formación es muy completa. Hace tiempo que no basta con plantarse en mitad del escenario y abrir la boca.

– ¿Cómo se aguanta la presión de las redes sociales y YouTube? A los pocos minutos de una función ya se cuelgan vídeos y reacciones de todo tipo.

– Sí, es tremendo. Acabo de hacer un concierto en el Musikverein con una mezzo extraordinaria, Aigul Akhmetshina, que estaba hecha un manojo de nervios. Yo le dije que íbamos a dar lo mejor de nosotros. No se puede ni debe pedir más. ¡Punto! ¡Tranquilidad! ¿Qué más da que te escuchen 2.000 personas o millones? Hay que conservar la calma.

– ¿Le preocupa que la media de edad del público sea avanzada?

– Claro que sí. Hace meses estaba haciendo 'Tosca' en Dresde y mi mujer, que había venido, me dijo: ¡pero si son todos viejos!

– ¿Eso tiene arreglo?

– Soy de los que siempre ven el vaso medio lleno. Hay que creer en lo que se hace y divulgarlo al máximo. Recuerde que la iniciativa de los Tres Tenores intentó cambiar el panorama, rejuvenecer el patio de butacas, llegar a más gente...

– ¿De verdad cree que se ganaron aficionados a la ópera?

– Lo que se logró, sin duda, es que muchísimas personas se familiarizaran con algunas arias. También despertaron vocaciones.

– ¿Se siente a gusto con una carrera volcada en la lírica?

– ¿Por qué no iba a estarlo? Disfruto enormemente.

– ¿No echa en falta dirigir más música sinfónica?

– La vida me ha ido llevando en esta dirección. Yo tuve una orquesta en Japón durante cinco años pero luego empecé a dirigir ópera y entré en la maquinaria. Se te llena la agenda y ya no vuelves a casa. Apenas ves a tu mujer y es ella la que tiene que venir a los teatros. Es algo que te atrapa pero es fantástico. Me siento afortunado. ¡Soy un romántico de la vida!