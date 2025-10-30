El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yotuel con camisa de tirantes y Roldán con traje verde. Ania López

Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME

El grupo cubano de rap y raíces pilotado por Yotuel Romero y Roldán González llenó la Sala BBK y dejó en la calle sin poder entrar a 200 personas más

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:46

Comenta

Unas 200 almas se quedaron sin poder entrar este miércoles en la Sala BBK, donde actuaban los raperos cubanos Orishas enmarcados en el cartel del ... 13º BIME Live, los conciertos del congreso musical profesional con sede central en el Euskalduna, ya saben. O sea que 550 almas disfrutaron en pie en el patio de la Sala BBK, desprovisto de butacas, de un encuentro de 8 piezas (cuatro de su primer LP, 'A lo cubano', de 1999) en 44 minutos intensos y participativos (los coros constantes, el ondear los brazos a veces…) hasta alcanzar la conexión comunitaria.

