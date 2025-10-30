Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME

Unas 200 almas se quedaron sin poder entrar este miércoles en la Sala BBK, donde actuaban los raperos cubanos Orishas enmarcados en el cartel del ... 13º BIME Live, los conciertos del congreso musical profesional con sede central en el Euskalduna, ya saben. O sea que 550 almas disfrutaron en pie en el patio de la Sala BBK, desprovisto de butacas, de un encuentro de 8 piezas (cuatro de su primer LP, 'A lo cubano', de 1999) en 44 minutos intensos y participativos (los coros constantes, el ondear los brazos a veces…) hasta alcanzar la conexión comunitaria.

Se respiró (y transpiró) una atmósfera tan comunitaria que el habanero Yotuel Romero, un negro (así se llamó él) de 49 años con unos hombros modelados en el gimnasio que envidiaría un ametrallador de los U.S. Marines, dijo en un parlamento: «Esta noche hay una única identidad, una única raza. La de los 'music lovers' (amantes de la música). No hay raza negra, ni blanca... Hoy aquí no hay ni vascos, ni latinos, ni cubanos… ¡Somos la raza de los 'music lovers'!».

Ampliar Yotuel presumiendo de gimnasio. Óscar Cine

Actuaron en ochote: timbalero y DJ, bajista y guitarrista, trombonista y una corista femenina, más las dos voces principales, las de Yotuel y el otro fundador que sigue en la banda de los cuatro originales iniciales, el vecino parisino Roldán González Rivero, nacido en Quivicán hace 54 años, trajeado cual dandi de verde y sentado en un taburete pues su movilidad no es la del fornido y presumido Yotuel, quien con su camiseta de panadero soltó que tiene 35 años, ¡y hubo quien se lo creyó! (ejem...).

Desde el principio montaron un fiestón al que entró la peña juvenil en pleno, no solo los numerosos inmigrantes. Abrieron rompiendo la pana con 'Represent', un híbrido entre el rap y el tumbao del guaguancó, porque, ¿qué diferencia a Orishas de una banda de son modernista con vientos, de timba bailonga con ritmos batientes? Pues el DJ que aporta ritmos sintéticos, no más. Bueno, y el rap que insufla un Yotuel que no dejó de moverse de lado a lado del escenario en números como 'Hay un son' (que se oye en La Habana) y el algo gangsta rap 'Atrevido', como esas canciones planteadas como conversaciones plenas de vocativos ('A lo cubano'... «Botella de ron, tabaco habano / Chicas por doquier», y el gentío coreando y ondulándose), como 'Mística' con su solo de tres (en otros momentos hubo solos de timbales y de trombón), o como la buena actualización rítmica del 'Chan chan' de Compay Segundo en '537 C.U.B.A.' («Vengo de donde hay un río / Tabaco y cañaveral / Donde el sudor del guajiro / Hace a la tierra soñar»).

Ampliar Yotuel no dejó de moverse. Ania López

Y los cubanos fueron acabando con el cool, comunal y muy rapero 'El kilo' («Mentira no, tíralo, pásalo, písalo, asereo…»), y la fiesta final de 'Nací Orishas', abierta con guiño soul de la corista, con el público saltando y dando palmas al unísono, con el ochote generando un groove que encantaría al cineasta Spike Lee, y con una presentación de Yotuel tal que así: «La música salva vidas, la música cambia conciencias. El arte si no molesta, es entretenimiento», dijo este residente en Miami y a veces en Madrid que protagonizó la canción protesta viral 'Patria y vida', lanzada durante las manifestaciones de Cuba de julio de 2021, reprimidas con violencia terminal, y cuyo título da la vuelta al lema comunista de 'Patria o muerte' (como planteó alguien en el chiste protesta: ¿por qué la disyuntiva?).