La Oreja de Van Gogh suma una tercera fecha en Bilbao con la que cerrará su gira también en el BEC
Tras agotar las entradas para los conciertos del 9 y 10 de mayo, la banda donostiarra anuncia una nueva cita en el Bizkaia Arena el 5 de diciembre de 2026
Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:34
Tras colgar el cartel de 'sold out' en sus dos primeras fechas de su gira en Bilbao, previstas para el 9 y 10 de mayo ... de 2026, La Oreja de Van Gogh ha anunciado una tercera cita en el Bizkaia Arena para el 5 de diciembre, con la que, de momento, cerrará su esperada gira de regreso.
El anuncio llega en pleno fervor entre los fans por la vuelta de Amaia Montero, que ha desatado una auténtica revolución en redes sociales y en las plataformas de venta. «Empieza a haber más rojo que azul y blanco :) ¡Esto es una locura! Gracias de todo corazón, van a ser noches inolvidables», ha publicado la banda en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en alusión al color rojo que marca los conciertos agotados en su calendario.
Empieza a haber más rojo que azul y blanco :) ¡Esto es una locura! Gracias de todo corazón❤️, van a ser noches inolvidables.https://t.co/if36oLQPJ3 pic.twitter.com/2jI74h1Mzv— La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 22, 2025
Además de Bilbao, el grupo ha ampliado su gira con nuevas fechas en varias ciudades más: Madrid (22 y 23 de septiembre), Murcia (14 de junio), A Coruña (12 de septiembre), y Barcelona (26 de noviembre).
Con el regreso de Amaia y una gira que comenzará y terminará en Bilbao, el grupo promete una serie de conciertos cargados de nostalgia.
