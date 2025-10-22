El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Oreja de Van Gogh suma una tercera fecha en Bilbao con la que cerrará su gira también en el BEC

Tras agotar las entradas para los conciertos del 9 y 10 de mayo, la banda donostiarra anuncia una nueva cita en el Bizkaia Arena el 5 de diciembre de 2026

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:34

Tras colgar el cartel de 'sold out' en sus dos primeras fechas de su gira en Bilbao, previstas para el 9 y 10 de mayo ... de 2026, La Oreja de Van Gogh ha anunciado una tercera cita en el Bizkaia Arena para el 5 de diciembre, con la que, de momento, cerrará su esperada gira de regreso.

