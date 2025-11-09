El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Obús con dos calaveras en escena. Óscar Cine

Obús y El Drogas los que más en un Bilbao Rock Fest descafeinado

Sólo un millar de aficionados se citaron en Miribilla en un festival de rock y metal que no cubrió gastos pero dejó buen sabor de boca, sobre todo los cabezas de cartel, los veteranos Fortu, de 70 palos, y Enrique Villarreal, de 66

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:30

Comenta

Este sábado, sin ninguna subvención, lo cual honra a la organización, una empresa de Zaragoza celebró en Miribilla el primer y probablemente último Festival Bilbao ... Rock Fest, que encadenó a seis grupos en el siguiente orden: los aragoneses Pedro Botero y Tako (los vimos en las fiestas del Pilar y estuvieron muy bien los primeros y bien los segundos; 51 bolos vimos en los diez días de toros), los clásicos madrileños Obús, los navarros Koma y El Drogas, y los bilbaínos La Gripe y Tú.

