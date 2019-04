La obsesión rítmica de Cave Los cinco yanquis apenas cambiaron de postura. / JAVIER CORRAL El quinteto de Chicago persiguió la absorción del Antxiki mediante batería motórica, ritmos funk y groove instrumental oscilante entre la banda sonora y el ritmo a machamartillo ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 3 abril 2019, 14:37

El martes a la misma hora, a las 8.30, debimos elegir entre dos propuestas norteamericanas: entre Javier Escovedo en el Shake! y Cave en el Antxiki, o sea, en la sala superior del Kafe Antzokia. Nos decantamos por esta por la comodidad del recinto y la calidad su acústica y, sobre todo, porque a Escovedo ya le hemos visto varias veces (como roquero americano sobrio y, hace poco, como líder de los Zeros en el Azkena) y a Cave ninguna. Además, su propuesta a priori es más inusual: ritmos obsesivos (drones) en piezas sobre todo instrumentales (en los momentos más a medio gas válidas a modo de bandas sonoras imaginarias).

En quinteto cambiante (dos guitarras, dos teclados, saxo y flauta, batería excelente, bajo preciso…), Cave modelaron 9 piezas en 71 minutos, muy efectivos aunque poco originales debido a la segmentación meditada de cada tema, a los parámetros fijos sobre los que se desarrollaban los ritmos. Un tanto ondulantes por eso de las distintas velocidades para el mismo propósito (absorber al oyente, que este martes casi no fue espectador: algunos echaron de menos proyecciones de fondo), Cave (Columbia, Misuri, 2006, ahora asentados en Chicago, Illinois) arrancaron rompiendo la pana con ritmo motórico de batería, teclados de progresividad espacial y guitarras post-rock para hacernos despegar con facilidad y, a continuación, la batería sincopada, junto a la flauta acid jazz y las teclas añejas sonaron a fusión retro recreada por Add (n) to X.

No había setlist y tampoco presentó ningún título el líder Cooper Crain (guitarrista, organista y esporádico vocalista), quien nos miraba con gesto huidizo y pidió dos veces que le bajaran la guitarra por monitores («está obsesionado», rió una chica). Y así, siempre concisos y yendo al grano, al margen de elucubraciones sinfónicas y arreglistas, Cave siguieron insistiendo en el ritmo, abriéndose al funk lisérgico, sugiriendo ciertos estratos orgánicos tribales y volviendo a volar alto con sendos números, ora marcando el ritmo motórico como los japoneses Minami Deutsch, ora roqueando danzones a lo Danko Jones y con las guitarras echando chispas. Y en el epílogo los de Chicago se apaciguaron un tanto otra vez con saxo integrado en un tema a lo Toundra y más funk batido de modo explícito para acabar a lo Catfish Collins.

Los cinco tímidos hicieron mutis sin dar bis y, a pesar de las protestas de la parroquia, no volvieron a salir. Estuvo muy bien su bolo, pero Cave se ajustan demasiado a los parámetros, no se atreven a salirse de la senda e incluso pueden parecer retros. Al terminar el show preguntamos a varios melómanos habituales del Antxiki y nos dijeron que les habían recordado a King Gizzard & the Lizard Wizard y a africanos de antaño tipo Osibisa y Cymande. Hum, ciertos dejes afros ya percibimos, pero los ubicamos en Brasil más bien.