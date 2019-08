Nueve mujeres acusan al tenor Plácido Domingo de acoso sexual Plácido Domingo es uno de los tenores más importantes de la historia de la ópera. / Efe La agencia Associated Press publica los testimonios de ocho cantantes y una bailarina sobre el presunto comportamiento inapropiado del tenor que se remontan a los años 80 EL CORREO Martes, 13 agosto 2019, 09:36

Nueve mujeres acusan al tenor español Plácido Domingo. Los testimonios han sido publicados esta madrugada por la agencia Associated Press (AP), tal y como recogen diferentes medios nacionales e internacionales. Aunque solo una de ellas da su nombre: la mezzo-soprano Patricia Wulf. Según el relato de AP, Domingo presionó a las víctimas para tener relaciones sexuales a cambio de trabajos y, señala, hubo castigos profesionales para las que se negaban.

Los hechos se habrían iniciado en los años ochenta pero se habría prolongado tres décadas, siempre, según AP. Por su parte, el artista, una de las figuras más importantes de la historia de la ópera, ha respondido tras el requerimiento de la agencia: «Es doloroso oír que he podido molestar a alguien. Los baremos por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado. He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años y me ceñiré al más alto estándar«.

Tal y como recoge AP, las afectadas que han revelado lo ocurrido son ocho cantantes y una bailarina. Una de ellas dice que el tenor le metio mano por debajo de la falda y otras tres aseguran que las besó a la fuerza en diferentes lugares (un camerino, un hotel y una comida de negocios). «Que alguien te esté intentando coger de la mano durante una comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla», subraya una de las cantantes. Siete de ellas han matizado que su carrera profesional se vio afectada por estos hechos.

«Es doloroso»

En la información también se habla de que otras doce mujeres reconocen que recibieron proposiciones incómodas como que saliera con ellas tras contratarlas. Asimismo, más gente del mundo de la ópera asegura haber sido testigos del presunto comportamiento sexual inapropiado del español. Pese a ello, ninguna de las mujeres que ha confesado esta situación ha podido ofrecer documentación de algún tipo que sustentara sus acusaciones.

Plácido Domingo ha respondido a la agencia, aunque no a todo el cuestionario que recibió. Y además de lo ya recogido, añade: «Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, imprecisas. Aún así, es doloroso oír que he podido molestar a alguien o hacerles sentir incómodos, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creo que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre aceptadas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada«.