Noran: «No todo tiene que ser bonito en esta vida» El quinteto de pop comercial de la Margen Derecha funciona lanzando canciones sueltas y este jueves actúa en el ciclo Metro Musika frente a la Sala BBK y el próximo viernes en las fiestas de Las Arenas. «Destacar es muy complicado», dice su cantante, Endika Bastarretxea

Un quinteto de pop-rock comercial y castellanoparlante es Noran, que suena a Dani Fernández, Tu Otra Bonita, Marlon, Morat ('A contracorriente'), Arnau Griso, a los bilbaínos El Mentón de Fogarty o a los baracaldeses Lorreine, entre otros. Un día les preguntaron a quién les gustaría telonear y mostraron sus cartas: Leiva, Vetusta Morla, Nil Moliner, Álvaro de Luna…

Tienen una larga duración titulado 'Ciudad de nadie' (22), pero opinan que no cosechó la atención que merecía y ahora Noran están lanzando sus canciones una a una, como una cadena de singles que debería desembocar en un segundo álbum en 2026. De momento andan actuando todo lo que pueden y buscando un hueco en el fárrago informativo musical mediante alguna campaña promocional con fuste.

Este viernes participarán en el ciclo Metro Musika, que tras la anterior experiencia fallida albergada en las mismas estaciones de metro (el constante ruido de los vagones entrando y saliendo estropeaba los bolos), en esta ocasión se celebra a pie de calle, al aire libre, a las puertas de la Sala BBK, donde actuarán cinco bandas con esta escaleta: 17.15 h Les Lions de Manouché; 18.15 h Stouts; 19.15 h Noran; 20.15 h Sonic Free Station; y 21.15 h Pelícanos (y el jueves 25 habrá otra tanda de bolos en el mismo lugar, con el flamenco Juanjo Navas, Atean, Lova Lois, Cruce de Miradas, Ziraun, y Las Sexpeares).

Antes del bolo de Noran de este jueves a las 19.15 en la Gran Vía, y el del próximo viernes 26 en las 22.00 en las fiestas de Las Arenas, dejemos que Endika Basterretxea, cantante y guitarrista, presente a la banda, formada por músicos veinteañeros y treintañeros fogueados en grupos de rock duro, de verbena, de bodas…, ¡e impartiendo clases de música!

- ¿Por qué os llamáis Noran? Parece en euskera, pero no. Puede resultar engañoso para quien oiga solo el nombre.

- Bueno, respecto a eso tenemos varias opiniones entre los tres miembros fundadores. Por un lado, nos costó muchísimo encontrar nombres que nos llamasen la atención o nos gustasen. Tras darle muchas vueltas, nos gustó mucho simbólicamente el significado de la palabra Norai, el poste que se encuentra en los puertos para amarrar los barcos. Además, la idea de responder a la pregunta en euskara 'Norantza goaz?' (¿adónde vamos?) nos llamó también la atención, debido a la situación en la que estábamos al inicio del nuevo proyecto, buscando nuestro rumbo. También hay gente que nos ha relacionado con el grupo Nogen, que sinceramente es un halago para nosotros, ya que nos encanta.

- Hacéis un pop con potencial comercial y sin prejuicios. No salen muchos grupos así en Euskadi. Más en San Sebastián, de donde son Nogen, que en Bilbao.

- Pues parece que tenemos mucha mala suerte: empezamos el grupo en la pandemia, así que imagínate… Tuvimos un inicio muy duro, y nos dedicamos principalmente a componer y grabar los primeros temas. Después estuvimos buscando la línea que más nos convencía hasta llegar a donde estamos. En este momento queremos centrarnos en nuestro sonido y que se nos reconozca por ello ya que, con la cantidad de música que se puede escuchar hoy en día, destacar es muy complicado.

- ¿Cómo montasteis el grupo?

Originalmente lo creamos Jorge, Ibai y yo en el año 2019. Al comienzo nos reunimos para ensayar y darle forma a algunas canciones que tenía compuestas, sin batería ni un segundo guitarrista. Poco a poco fuimos formando la banda y añadiendo nuevos miembros al equipo.

- ¿Habéis podido actuar con regularidad desde los inicios, en bares y tal?

- Hemos tenido muy buenas oportunidades y hemos tocado en garitos y escenarios increíbles de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. Además, hemos tenido ocasión de salir a otras comunidades como Cantabria, Asturias, Madrid y Castilla y León entre ellas. Nos hemos abierto a públicos totalmente diferentes y hemos vivido momentos muy bonitos. Nos encanta todo tipo de música, con mucha variedad de estilos y cantada en diferentes idiomas. ¿Por qué no crear un grupo de pop-rock de Bilbao?

- Eso. ¿Qué esperáis con el grupo? Las nuevas canciones suenan bien, tienen buena producción, las pueden oír en todos los lados… ¡Podría lanzaros una multinacional desde Madrid!

- Pues por ahora principalmente buscamos disfrutar de nuestra música, de la gran familia que hemos creado y vivir momentos que de mayores recordemos con mucha nostalgia. Poco a poco estamos creando una comunidad, con gente que viene una y otra vez a vernos. ¡Para nosotros eso es algo increíble! Una de las cosas que más nos está motivando es que cada vez que tocamos un concierto aparece por lo menos un puñado de gente que nos conoce y ha venido específicamente a vernos a nosotros.

- Además de conocer gente y hacer nuevos amigos, nos encanta que más personas se sientan identificadas con los sentimientos sobre los que cantamos. Y ya tenemos un gran equipo de amigos y compañeros que nos apoyan en todo lo que pueden y esperamos seguir en la carretera unos cuantos años. Actualmente trabajamos con la empresa de management JF Norte, la cual nos está abriendo muchas puertas a nivel nacional.

- ¿A qué le cantáis? ¿Al amor sobre todo?

- Intentamos que todos nuestros temas transmitan un sentimiento que cualquier persona sea capaz de sentir. Muchos de ellos son de amor, por experiencias personales, pero también cantamos mucho sobre la ansiedad, el estrés diario que vivimos en sociedad y la rabia, por ejemplo. No todo tiene que ser bonito en esta vida, y lo intentamos representar según situaciones personales o momentos vividos por nosotros o gente cercana.

- ¿Alguno espera vivir de la música? ¿El batería, Ander?

- Cada uno tenemos una situación diferente. Es verdad que casi todos seguimos estudiando para formarnos en diferentes campos. Iñigo se dedica a la música y está estudiando para formarse como productor de sonido, grabaciones, etc. Ander es profesor de música en secundaria y también trabaja como músico profesional. Ibai es profesor de piano en diferentes academias y colegios, y Jorge se dedica a la ingeniería. Yo soy profesor de primaria, y lo compagino también con la música.

- ¿Qué edad tenéis? Parecéis jóvenes...

- Jorge y yo (Endika) como los mayores, pasados ya los 30 años. IIbai e Iñigo los rozan pero aún no han pasado ese mal trago. Y Ander es el chiquitín del grupo con 24 años.

- ¿Habéis estado o estáis en otros grupos?

- Sí, por supuesto. Todos hemos pertenecido a otros grupos cuando éramos más jóvenes, orientados generalmente a la música rock. A Jorge y a mí desde siempre nos han encantado los grupos de hard rock, como AC/DC o Guns N' Roses. Como ya he comentado antes, todos tenemos gustos musicales muy variados y eso se nota en nuestras influencias. También hemos pasado por grupos de romerías y yo personalmente finalicé esa etapa el año pasado, después de once años con Urrats, pero sigo con otro grupo para eventos llamado Eley.

- Ibai, por otra parte, sigue dentro del mundillo de la romería con Lehian e Iñigo tiene otro proyecto personal llamado Funktree. Ander se dedica mucho a tocar en bodas con Swingtronics, mientras que Jorge se dedica plenamente a Noran. Aunque sin lugar a dudas la máxima prioridad y dedicación para todos es este proyecto.

- ¿Alguno de vosotros espera vivir de la música? ¿El batería Ander? Aunque trabajar de profesor de música ya lo es...

- Es un asunto recurrente entre nuestras conversaciones con cervezas, pero lo único que sabemos es que no descartamos nada. En este momento estamos disfrutando el proceso y dedicándole muchísimo tiempo y esfuerzo. A pesar de que a veces es difícil compaginarlo con nuestro trabajo, con una buena disciplina todo es posible. Tanto Ander como los demás esperamos de este proyecto lo mejor e intentamos darlo todo. Este del profesionalismo es un debate que mantendremos cuando nos surja la oportunidad. Mientras tanto… ¡seguimos a tope!

- Endika, habla de vuestro primer disco, 'Ciudad de nadie' (22). ¿Lo habéis definido como country pop? No me suena a country, ni siquiera al moderno de ahora.

- Tal como dices, lo hemos definido así a pesar de que no es tan evidente. Es verdad que no suena igual que el country moderno, pero si escuchas con atención se pueden oír pequeños matices ya sea con instrumentos o armonías vocales. Más que country es un disco de pop, pero queríamos hacer un pequeño guiño a un estilo que nos ha influeido a lo largo de estos años y nos encanta.

- Y antes de la salida del segundo álbum estáis lanzando singles uno a uno.

- Pues este modo de funcionar nos ha llevado a más de un debate. Hemos decidido hacerlo así ya que cuando sacamos el primer disco largo no fue tan escuchado como esperábamos y tiene muy buenos temas que han pasado desapercibidos. Publicando los temas uno a uno estamos viendo que impactan más en nuestros oyentes y son acogidos con más ganas. Además, si tenemos en cuenta la vida digital de una canción hoy en día en plataformas como Spotify o Apple Music, es complicado destacar con tu propia canción, y con un disco en larga duración más aún. En cualquier caso no descartamos sacar otro disco próximamente.

- ¿Cómo será el concierto del viernes en la Sala BBK, en la acera, en el ciclo Metro Musika?

- Pues sinceramente será la bomba. Tenemos unas ganas increíbles de tocar en la Gran Vía y llevamos mucho tiempo preparando nuestro directo, con muchas sorpresitas pensadas. Daremos un concierto de menos duración a lo habitual, pero con muchísima energía e intentando llegar al público con nuestras melodías y letras.

- Y el próximo viernes 26 estaréis en las fiestas de Las Arenas. ¿Será distinto en algún sentido a lo de Metro Musika por ser en fiestas?

- Sí, efectivamente. El 26 tocaremos a las diez de la noche en las fiestas de Las Mercedes, en el escenario principal de la Plaza de las Escuelas. Daremos el show completo que durará una hora y media, e intentaremos meter caña en ese ambiente fiestero. Quiero agradecer de corazón a Areetako Jai Batzordea por contar con nosotros en estas fiestas.

