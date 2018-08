Rock vasco Screamers & Sinners: «Nuestro nombre, 'Chillones y Pecadores', nos define bien» En el Babylon de León, con el tatuadísimo Karlos al contrabajo. / KOLDO EIZMENDI Dislocadas canciones de terror, de fiestas locas y sobre personajes extraños como el vitoriano Sacamantecas expelerán estos cuatro pintureros roqueros psicóticos guipuzcoanos el sábado en el Festival de Valle de Tobalina ÓSCAR CUBILLO Viernes, 31 agosto 2018, 12:36

Siempre es recomendable el cartel rocanrolero y con actitud que se monta en Quintana Martín Galíndez, al norte de Burgos. En su duodécima edición, el Festival del Valle de Tobalina montará 11 conciertos gratuitos y al aire libre durante dos días, no pocos de nombres reconocibles como el boogie man inglés Mike Sánchez & His Spanish Band (viernes, 21.30 h), Luke Winslow-King en su única actuación española (viernes, 23.30 h), los japoneses frenéticos The Neatbeats (01.05 h de la noche del viernes), el guitarrista texano habitual del honky tonk Jesse Dayton (sábado, 23.15 h) o el Kurt Baker Combo yanqui-leonés (02.30 de la noche del sábado).

Entre los once combos se ha colado un representante vasco, el cuarteto guipuzcoano de psychobilly con saxofón Screamers & Sinners, que actuará el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de la Mujer Rural. Sus miembros han militado en bandas como Los Galerna, Potato o B.C. Bombs, y en esta nueva aventura andan divulgando su segundo disco, 'The Revenge Of… El Sacamantecas' , editado en el sello belga Drunkabilly Records y producido por el teutón Andy Laaf, de componente de los populares psychobillies Mad Sin.

Rober (batería), Karlos (contrabajo y voz), Ibai (saxo y armónica) más Iago (guitarra y voz). / JUXE ARETA GOÑI

«Nuestros conciertos son divertidos y muy movidos. Siempre hacemos algún show o teatro en los últimos temas», nos adelanta el líder del cuarteto, Karlos, el contrabajista y cantante, desde Aretxabaleta, actual ubicación de la banda, antes del bolo sabatino.

- Empezasteis en el pueblo de al lado, en Mondragón. ¿Os juntasteis por la estética tan cuidada que lucís en las fotos? ¿Hay muchos rockers por ahí?

- Todo empezó en 2012 y nos juntamos atraídos por el estilo de música y por el ansia de crear una banda de psychobilly. La estética es algo que se ha ido engendrando con los años. En Mondragón, desde que tengo uso de razón, siempre ha reinado el punk. Ha habido muy buenas bandas al margen del punk, pero nada de rockers ni tupes.

- Vaya… El nombre. ¿Por qué habéis elegido uno tan… escandaloso?

- La traducción literal sería algo así como 'Chillones y Pecadores'. Creo que son dos palabras que nos definen muy bien. No recuerdo por qué lo elegimos, pero no se me olvida que al día siguiente de bautizarnos ya me lo había tatuado, ja, ja, ja…

- Karlos, ¿te atreves a definir el psychobilly?

- El psychobilly es el hijo bastardo, o el heredero maníaco, entre una buena dosis de rockabilly y el descaro del punk. Está enamorado de todo lo relacionado con la serie B, pero sobre todo significa diversión, ¡mucha diversión!

- ¿Se puede decir que tocáis psychobilly con saxofón?

- Sí. Empezamos a incorporarlo justo antes de salir a la luz nuestro primer disco, 'Demon Tales', donde Ibai ya colaboró. Hemos dado un gran paso desde ese primer álbum al segundo, 'The Revenge Of… El Sacamantecas', donde se nota mucho que ya todo el repertorio está compuesto contando con el saxofón. Nos da un gran empujón hacia el rock and roll.

- ¿Cuáles son vuestros grupos favoritos?

- Aparte de estar influidos por decenas de bandas de psychobilly como The Magnetix, The Meteors, Frenzy, Kings Of Nuthin' o Torment, también mamamos mucho del rock and roll más salvaje de antaño e incluso más actual, desde Screamin' Jay Hawkins hasta Nick Curran, por ejemplo.

- ¿Cómo veis la escena rockabilly y tuperiana en general en España y en Euskadi? ¿Existe?

- En España la hay, sí. Aparte de unos cuantos festivales y conciertos de rockabilly, que es más habitual, también hay algo de psychobilly. De hecho, en Pineda de Mar, Barcelona, se celebra el festival más famoso y más antiguo de la escena, el 'Psychobilly Meeting'. Este año llegará a su 26ª edición.

- Ajá.

- Además salieron muy buenas bandas de psycho en los 90, como los Smell Of Kat o Radioactive Kids. En la actualidad tenemos alguna allá por Madrid o Barcelona, donde se nota que persiste algo de movimiento.

- ¿Y en Euskadi?

- Se coció algo en su época en Bilbao y alrededores con los Boogie Punkers y los posteriores Jukebox Racket, que han dejado un buen sequito de seguidores y de verdaderos amantes del psychobilly.

- ¿En qué tipo de grupos habéis estado antes?

- Yo vengo del punk y he formado parte de varias bandas antes de embarcarme en los Screamers, como Neallta Fola, Hawkins Thugs o Material Rechazado. Ahora mismo también toco en Vietcong68, que hacemos un estilo de punk o post-punk. Iago e Ibai estuvieron juntos en la banda de surf instrumental Los Galerna, que tuvo un buen recorrido. Y Rober ha pasado por unos cuantos proyectos, desde los Ciprinidians y Potato en el campo del reggae hasta los B.C. Bombs en la escena punk-rock.

- Presenta el segundo CD a los lectores

- Como he dicho antes, hemos dado un gran salto del disco primero a este. Los temas están más estructurados y se adentran más en el terreno del psychobilly. Lo ha producido Andy Laaf, el batería de los grandes Mad Sin , y ha hecho un gran trabajo. Lo ha editado el sello belga Drunkabilly Records, uno de los más importantes en la escena psychobilly actual.

- Se titula 'La venganza de El Sacamantecas', pero en inglés. ¿Quién era El Sacamantecas?

- Elegimos a El Sacamantecas porque somos unos grandísimos fans de los relatos e historias de terror, y éste es considerado el primer asesino en serie de la península. ¡Concretamente era de Gasteiz! Era un personaje muy raruno que asesinaba en su mayoría a niños y mujeres. Les extraía la grasa de sus cuerpos para después venderla como ungüento o jabones en el mercado. Un tipo aterrador. ¡Se merecía nuestra portada!

- ¿Las letras de qué van? ¿De terror, de juerga…?

- La mayoría tratan de eso mismo, de terror, de fiestas locas y de personajes ficticios peculiares y graciosos.

Videoclip circense con Screamers & Sinners tocando 'Cannonball Joe':

- Cantáis en tres idiomas: inglés, castellano y euskera. ¿Por qué?

- La mayor escena y la cuna del psychobilly sigue estando en Europa. Lo de escribir casi todas las letras en inglés es una vía para abrirnos paso en esta escena, y más aun editando en el sello Drunkabilly. Aunque vendemos discos y actuamos por Europa, también tenemos en mente que el 80 % de nuestros shows los damos en Euskadi o a nivel peninsular, y a este público tampoco lo puedes dejar de lado. Por todo esto hemos decidido componer en esos tres idiomas.

- ¿Cómo son vuestros bolos?

- Nuestros conciertos son divertidos y muy movidos. Siempre hacemos algún show o teatro en los últimos temas para intentar meternos en el bolsillo a los espectadores.

- ¿Cuántos conciertos habéis dado en total en vuestra trayectoria?

- Puffff… Soy muy malo echando números pero han sido muchos bolos en los últimos años. Tenemos la suerte de que nos llaman bastante para tocar. Hemos tocado en salas de conciertos cojonudas y en festivales, y también en tugurios con olor a azufre.

- ¿Y cuál es el bolo que os ha dejado mejor recuerdo?

- El mejor no sabría nombrarlo, aunque mis preferidos siempre han sido en salas de conciertos de un tamaño bastante familiar, como la insuperable Hell Dorado de Vitoria o el Gruta77 de Madrid, por citar algunas. ¡Se puede sentir el rock en ellas!

- ¿Y el de peor recuerdo?

- De los peores... Pues aparte de alguna vez que te ponen un equipo de sonido lamentable y no oyes un carajo, en Euskadi tenemos una gran enemiga de los conciertos al aire libre, que es la lluvia. Todos los años nos chafa alguno y acabamos tocando para 15 paraguas y 10 chubasqueros.

- ¿Sois roqueros aficionados a viajar a festivales como público? A Pineda de Mar, Benidorm…

- Somos público de festivales, sí, pero no de esos festivales gigantescos y masificados. Preferimos los bolos en locales o salas más familiares donde te puedas echar luego una birra con el artista. Somos muy fans del Psychobilly Meeting de Pineda, por supuesto, y este año estaremos de nuevo allí tocando. Sera todo un placer repetir.

Videoclip de Screamers & Sinners versionando 'Ahógate', del combo punk de Mondragón RIP.