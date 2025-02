Una voz en la BOS

Comenta Compartir

El compositor danés Hans Abrahamsen con su obra 'Let me tell you', que se ha presentado con la BOS, no cabe duda de que ha ... escrito todo un 'tour de force' para soprano. Con el texto basado en una novela de Paul Griffiths a su vez inspirado en el personaje de Ofelia de 'Hamlet' de Shakespeare, la soprano Lauren Snouffer resolvió con corrección el escollo creado por el compositor danés. La singular obra exigió de la cantante una clara solvencia en la alta tesitura y que los cambios de tono y los saltos que se hallan en su exigente línea de canto guardaran la firmeza y afinación requeridas. Tuvo que superar su elegíaca y melismática escritura con seguridad y realizar inesperados filados y ataques a los agudos de gran riesgo. La orquesta por otra parte sonó 'dolcissimo' a veces con colores sorprendentes y al final la obra terminó con un 'morendo' largo y sutil. Destacamos la ligereza vocal de la soprano en ese último hálito 'I will go out now', no exento de sobreagudos solitarios y suspirantes. En la segunda parte del concierto la artista norteamericana volvió a reaparecer para cantar el final de la cuarta sinfonía de Mahler en esta ocasión con un timbre más cálido y corpóreo y cerrar con éxito su actuación. La sinfónica bilbaína una vez más agradó en esta hermosa obra bajo la dirección de la maestra suiza Elena Schwartz.

Concierto Solista: Lauren Snouffer (S). Obras de Hans Abrahamsen y Gustav Mahler. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Dirección musical: Elena Schwarz. Euskalduna, 13-II-25

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Bilbao