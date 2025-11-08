El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Benjamin Appl. David Ruano

Recordando a Fischer Dieskau

El barítono alemán Benjamin Appl rinde homenaje a su maestro en la Sociedad Filarmónica

Nino Dentici

Nino Dentici

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

Con la aureola de ser el último alumno del gran barítono alemán Fischer Dieskau, el también barítono Benjamin Appl puso voz a una sesión musical ... que duró más de hora y media. En principio, dicha duración iría en detrimento de la atención y concentración de los muchos lieder que cantó, los cuales requieren máxima atención. El cantante alemán no sólo interpretó un amplio listado de canciones, sino que abordó la vida y hechos de su maestro dirigiéndose al auditorio. En la actuación de Appl predominó la finura de un canto poético proveniente de su lírica voz. Nos recordó a esa tipología vocal que se denominaba 'barítono Martin', aquel artista cuyo nombre aludía a la voz situada a caballo entre el barítono y tenor con notas mixtas de ambos.

