Recordando a Fischer Dieskau

Con la aureola de ser el último alumno del gran barítono alemán Fischer Dieskau, el también barítono Benjamin Appl puso voz a una sesión musical ... que duró más de hora y media. En principio, dicha duración iría en detrimento de la atención y concentración de los muchos lieder que cantó, los cuales requieren máxima atención. El cantante alemán no sólo interpretó un amplio listado de canciones, sino que abordó la vida y hechos de su maestro dirigiéndose al auditorio. En la actuación de Appl predominó la finura de un canto poético proveniente de su lírica voz. Nos recordó a esa tipología vocal que se denominaba 'barítono Martin', aquel artista cuyo nombre aludía a la voz situada a caballo entre el barítono y tenor con notas mixtas de ambos.

En este artista, el terciopelo que emanaba de su timbre se veía algo artificial y, en cambio, la emisión clara con su dominio de la media voz se nos hizo mucho más natural y muy sutil. Aunque el común denominador de su actuación consistió en un canto profundo, con los textos perfectamente fraseados, en el amplio programa también figuraron canciones casi a capella y graves como 'Tenebrae' de Aribert Reimann y 'Andenken' de Hugo Wolf. Nos demostró un gran control vocal, sobre todo en los filados «diminuendi», alguno de los cuales se nos hicieron imperceptibles. La segunda parte del programa se caracterizó por el dolor y la muerte, sin apenas forzar ni mostrar su amplitud vocal. Resultó una velada con una comunión entre la poesía y la música muy expresiva y elegante sustentada por el maestro pianista acompañante James Baillieu. El evento Recital de canto. Solistas: Benjamin Appl (Bar); James Baillieu (Piano). Obras de Schubert, Brahms, Schumann, Tchaikovski, Wolf etc. Sociedad Filarmónica, 7-XI-25.

