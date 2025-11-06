Lieder de los Schumann

Comenta Compartir

La visita del tenor turco Ilker Arcayürek nos deparó un programa con lieder de Clara y Robert Schumann que captaron nuestra atención. Con su ligera ... y penetrante voz las poesías de Rickert y Heine sonaron nítidas y claras gracias a su perfecto fraseo. Como al mismo tiempo pudimos apreciar su gusto interpretativo y el sentido expresivo de lo que cantaba, pronto sucumbimos en ese arte canoro que exige el lied. Con una emisión algo nasal pero brillante, se prodigó en el canto a media voz con absoluto control de la intensidad. A la hora de interpretar algún lied de mayor gravedad o profundidad vocal tal vez hubiéramos preferido una voz algo más corpórea para expresar con más terciopelo y calor. Sin embargo y a su favor disfrutamos de su dicción y de su suavidad de línea. Secundado muy bien por el pianista Malcolm Martineau, acompañante escocés de lujo, el binomio satisfizo por completo no sólo porque formaron un dúo compenetrado, sino porque exhibieron los requisitos de la interpretación de este género como son la elegancia, la máxima expresividad y un gran sentido musical. La segunda parte del recital titulado «Amor de Poeta» ambos nos deleitaron con este ciclo de dieciséis canciones cortas de Robert Schumann considerado en su conjunto como una de las composiciones más típicas del romanticismo alemán cuyas letras corresponden al poeta Heinrich Heine.

Recital de canto Solistas Ilker Arcayürek (T); Malcolm Martineau (Piano)

Repertorio Obras de Clara y Robert Schumann.

Teatro Arriaga 4-XI-25

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Teatro Arriaga