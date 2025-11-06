Lieder de los Schumann

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Una colisión entre dos coches en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria
Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:21

La visita del tenor turco Ilker Arcayürek nos deparó un programa con lieder de Clara y Robert Schumann que captaron nuestra atención. Con su ligera ... y penetrante voz las poesías de Rickert y Heine sonaron nítidas y claras gracias a su perfecto fraseo. Como al mismo tiempo pudimos apreciar su gusto interpretativo y el sentido expresivo de lo que cantaba, pronto sucumbimos en ese arte canoro que exige el lied. Con una emisión algo nasal pero brillante, se prodigó en el canto a media voz con absoluto control de la intensidad. A la hora de interpretar algún lied de mayor gravedad o profundidad vocal tal vez hubiéramos preferido una voz algo más corpórea para expresar con más terciopelo y calor. Sin embargo y a su favor disfrutamos de su dicción y de su suavidad de línea. Secundado muy bien por el pianista Malcolm Martineau, acompañante escocés de lujo, el binomio satisfizo por completo no sólo porque formaron un dúo compenetrado, sino porque exhibieron los requisitos de la interpretación de este género como son la elegancia, la máxima expresividad y un gran sentido musical. La segunda parte del recital titulado «Amor de Poeta» ambos nos deleitaron con este ciclo de dieciséis canciones cortas de Robert Schumann considerado en su conjunto como una de las composiciones más típicas del romanticismo alemán cuyas letras corresponden al poeta Heinrich Heine.

