Dos facetas de canto

Al tenor Xabier Anduaga no le hace falta exigir tanto a su hermosa voz. Su generosidad vocal no siempre se ve premiada porque a veces ... va en contra del estilo y puede alejarse del control requerido en cuanto a la intensidad. Su voz tan rica y que madura hacia derroteros más líricos que la del 'tenore di grazia' nos mostró absoluta solvencia en las notas graves y sobre todo la permanencia del fácil acceso a las notas altas de las que destacaríamos su brillante y hermoso Si natural.

Su potencia la comprobamos en la primera parte del programa que presentó, al cantar a plena voz las napolitanas de Tosti o el aria de Edgardo 'Tombe degli avi miei' cuya evocadora tristeza la convirtió en un aria heroica. Además, recurrió alguna vez innecesariamente al falsete buscando la otra faceta, es decir, la del control y dulzura de línea que él ya posee por naturaleza. Por eso, nos quedamos con el artista de la segunda parte, aquel que mostró ese control y la emotividad a flor de piel al interpretar con delicadeza las canciones francesas de Reynaldo Hahn y sobre todo la sensibilidad que reflejó al cantar 'Aurtxo Polita' como propina, una de las tres que ofreció junto a 'O sole mio' y 'Júrame'. Le acompañó al piano Maciej Pikulski, comedido y elegante y siempre atento al canto del solista. Un notable acompañante que nos deleitó con la versión para piano del precioso y conocido lied 'Ständchen' de Schubert y se unió por méritos propios al arte de la joya vocal guipuzcoana. A Xabier Anduaga no le hace falta enseñar tanto ni el volumen ni la potencia de su voz que ya los conocemos. Tiene que lograr que le admiremos aún más porque domina la media voz y los 'pianissimi'.