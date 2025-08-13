El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xabier Anduaga, durante el recital junto al pianista Maciej Pikulski. Lobo Altuna

Dos facetas de canto

Nino Dentici

Nino Dentici

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:54

Al tenor Xabier Anduaga no le hace falta exigir tanto a su hermosa voz. Su generosidad vocal no siempre se ve premiada porque a veces ... va en contra del estilo y puede alejarse del control requerido en cuanto a la intensidad. Su voz tan rica y que madura hacia derroteros más líricos que la del 'tenore di grazia' nos mostró absoluta solvencia en las notas graves y sobre todo la permanencia del fácil acceso a las notas altas de las que destacaríamos su brillante y hermoso Si natural.

