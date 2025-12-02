El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Antonia Jiménez E. C.

Neguan Flamenco trae a la guitarrista Antonia Jiménez y otros tres dúos con mujeres para «visibilizar» la presencia femenina en el género

Este ciclo musical celebra su quinta edición con cuatro conciertos gratis divididos entre el Teatro Campos, donde se abre este jueves con la cantaora Gabriela Jiménez, y Musikebarri de Getxo

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:17

La iniciativa Neguan Flamenco celebra su quinta edición con cuatro conciertos y tres actividades complementarias que apoyan su filosofía y razón de ser desde sus ... inicios: «Cinco años promoviendo crear en la capital vizcaína un espacio donde visibilizar el impacto de las mujeres en el flamenco y acercarlo a todos los sectores de la población con una propuesta gratuita», que se repartirá entre el Teatro Campos de Bilbao y Musikebarri de Getxo.

