Neguan Flamenco trae a la guitarrista Antonia Jiménez y otros tres dúos con mujeres para «visibilizar» la presencia femenina en el género

La iniciativa Neguan Flamenco celebra su quinta edición con cuatro conciertos y tres actividades complementarias que apoyan su filosofía y razón de ser desde sus ... inicios: «Cinco años promoviendo crear en la capital vizcaína un espacio donde visibilizar el impacto de las mujeres en el flamenco y acercarlo a todos los sectores de la población con una propuesta gratuita», que se repartirá entre el Teatro Campos de Bilbao y Musikebarri de Getxo.

Todas las actuaciones tienen al menos un componente femenino, destacando la presencia de la guitarrista y compositora gaditana Antonia Jiménez, un referente dentro del género, que actuará junto a la bailaora y coreógrafa Rosario Toledo el jueves 18 de diciembre en la sala Cúpula del Campos, «creando un diálogo íntimo entre la guitarra y el baile que se enmarca en la concepción de la música de cámara», exponen los organizadores. La entrada es en el teatro bilbaíno libre hasta completar aforo, mientras que para las citas de Musikebarri será necesario reservar invitación.

«Neguan Flamenco es un ciclo de conciertos que promueve y reivindica la figura de la mujer cantaora, poniendo en valor su valentía frente al micrófono. Tradicionalmente en el flamenco los hombres ocupaban mayoritariamente el puesto de cantaor en el escenario, relegando a las mujeres a la tarea del baile. Solo unas pocas pudieron luchar con valentía contra esa barrera para cantar su arte, asumiendo las críticas y dificultades que ello implicaba y abriendo un camino para las nuevas generaciones de cantaoras», explicaron los responsables del evento.

Y si fue difícil el acceso de las mujeres al cante, aún más extraño es ver a una mujer tocando la guitarra tanto como solista como acompañando a la voz. Para compensar este vacío, además de la actuación de Antonia Jiménez, Musekebarri acogerá el jueves 15 de enero el concierto de la cantaora Vicky González, acompañada a la guitarra por Sara Castro.

La propuesta musical se inicia este mismo jueves 4 en el Campos con Gabriela Giménez al cante y el guitarrista Antón Giménez; y culminará el 26 de enero en Musikebarri con otra cantaora, Ana Polanco, y Daniel Bommatti a la guitarra. La primera de las actividades complementarias ya tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, cuando la plaza de Rekalde recibió a los interesados en participar en un 'flashmob' o baile grupal en torno a esta música. Aparte de la citada condecoración a Antonia Jiménez, el viernes 16 de enero, a las 17 horas, Neguan Flamenco ofrecerá además la conferencia-concierto en la sala BBK Kuna de Bilbao a cargo del flamencólogo Perico de Paula, que será ilustrada por los cantes de Vicky González y la guitarrra de Sara Castro. Versará sobre mujeres referentes dentro del género.

Pionera

Antonia Jiménez (Puerto de Santa María, 1972), considerada una auténtica pionera, será condecorada tras su actuación «por su labor y trayectoria en el flamenco». Se formó con maestros como Manolo Sanlúcar y Gerardo Núñez. Tras actuar en Japón, se estableció en Madrid y tocó en los tablaos más importantes junto a figuras como las bailaoras Olga Pericet, Belén Maya y Rocío Molina.

Como compositora ha compuesto para compañías como la de Teresa Nieto. Por su parte, su compañera en esta actuación en el Campos, su paisana Rosario Toledo, es licenciada en Danza Española por el Conservatorio de Sevilla y es descrita por la crítica como «intuitiva, fresca y visceral». Ha trabajado con Javier Latorre, Miguel Poveda o Arcángel, y ha integrado la compañía de Manuela Carrasco.