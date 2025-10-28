Nefatlí Martín: «Toco en bares menos de lo que me gustaría»

Neftalí es ingeniero, es de Logroño y rasca tiempo para cantar canciones en inglés y en castellano que lo mismo recuerdan a Dylan que a ... los Stones y a Neil Young, ¡o a los guerniqueses Audience!. Se presenta en dos formatos: a dúo con su amigo Fernando Rico, bajo el nombre The Cowboy Angels (el bautismo es un tributo al malogrado Gram Parsons, y entre sus «grupos de cabecera» en la hoja de promoción enumeran a Bad Company, Queen, The Rolling Stones, Lucinda Williams, Neil Young...), y en solitario como Neftalí Martín, de repertorio más country, como dice él.

Y bajo este rol ha lanzado su segundo álbum, 'Con K de Kountry', un listado íntimo pero de fácil asimilación. «La intención ha sido en todo momento hacer que lo que escuchas en el disco sea un reflejo de lo que puedes encontrarte en directo. Una o dos guitarras y una voz, no hay más. El resultado tal vez sea excesivamente minimalista, pero también es completamente honesto, dando todo el protagonismo a la esencia de las canciones», reza la misma nota de promo.

'Con K de kountry' tiene canciones en castellano que unen a los Burning más chelis con los Jacobites ('Los Cowboy Angels'), y que remiten a Dylan ('El mundo sería mejor sin ti'), al santanderino Manu Gastado ('El camino') y al rocanrol desenchufado de Jonathan Richman (esto en la letrilla de 'El redneck pasiego', irónica vía El Hombre del Valle), al sonido Paisley Underground ('Estrella fugaz', algo a lo Negativos) y al góspel ('Dilema moral'). Y en inglés sus canciones nos recuerdan al vizcaíno Hippie Johnny ('Cold train'), a la lisergia con steels de los Byrds y de su adorado Gram Parsons ('Another loveless country song'), al Paisley Underground de nuevo ('The volunteer'), a los Rolling Stones ('This is rock n roll') y al country redneck tipo Dylan ('The soundtrack of my life').

Eres de Logroño, estudiaste en Cantabria, y vives en Arrigorriaga. ¿Cómo acabaste aquí, en Bizkaia?

El trabajo me trajo hasta Bilbao en 2008, y caí enamorado de esta tierra y de sus gentes desde el primer momento

¿De qué curras? Te lo pregunto porque en Facebook posas con un chaleco de seguridad… ¿Eres jefe o un 'mandao', como yo?

Soy ingeniero de caminos, y curro de jefe de obra en una empresa constructora.

Ah, muy bien… ¿Cómo aprendiste los rudimentos para ser músico? Guitarrista y cantante.

Mi padre de joven era guitarrista aficionado y en mi casa siempre ha habido guitarras. Mi padre me enseñó los acordes básicos y a partir de ahí ya fui tirando yo solo, dando algunas clases particulares sueltas.

¿Y lo de cantante?

En cuanto a lo de cantante, surgió más por necesidad. En un momento estuve en un grupo donde no conseguíamos encontrar cantante, así que para al menos poder ensayar me puse a cantar yo. Y como seguíamos sin encontrarlo, tuve que seguir cantando yo, je, je…

Aparte de tu faceta en solitario mantienes un dúo llamado The Cowboy Angels. ¿Está muy activo?

The Cowboy Angels somos un dúo acústico formado por Fernando Rico (Moonshine Whiskey) a la guitarra solista y yo a la guitarra rítmica y la voz. No nos prodigamos demasiado porque somos muy malos managers de nosotros mismos…

Ja, ja, ja…

Intentamos tocar cuatro o cinco veces al año donde nos llaman. Llevamos juntos más de ocho años, y como nos lo tomamos sin agobios y somos amigos antes que compañeros de grupo, tenemos cuerda para rato. Además, para mí es un auténtico placer que alguien con el buen gusto musical de Fernando ponga su guitarra al servicio de mis composiciones.

Oye, Neftalí es un nombre bíblico, ¿verdad? No es muy común…

En La Rioja hay unos cuantos. Neftalí era uno de los hijos de Jacob en la Biblia, pero a mí me lo pusieron por Pablo Neruda. Es que lo de Pablo Neruda era un pseudónimo (en realidad el poeta y político chileno se llamaba de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto).

¿Tu disco se parece en algo al 'Nebraska' de la peli de Springsteen que acaban de estrenar, 'Deliver me from nowhere'? ¿Lo has grabado como él, en una habitación?

Lo grabé prácticamente todo en el estudio Polo Sur de Dani Vicente (Urtz, Band Jovi, The Space Octopus…), en Sestao. Ya grabé mi anterior disco con él y Dani es un tío muy top. Pienso que ha sabido exprimirnos a Fernando y a mí en el estudio para que diésemos lo mejor de nosotros.

¿Cuánto te gusta Dylan?

No soy muy dylaniano, la verdad. Me gustan las canciones de Dylan cuando las tocan otros, je, je, je…

Ja, ja, ja... ¿Viste a Dylan en Logroño? Yo sí… Estuvo muy bien. Al principio me cabreó lo de que te obligara a meter los móviles en una bolsa, pero luego pensé que estuvo muy bien.

A Dylan lo vi hace años en el Azkena Rock Festival y también cuando vino al BEC antes de la pandemia. Lo respeto mucho, por supuesto, pero bucear en su discografía es una de mis deudas pendientes.

La del Azkena fue la mejor vez de las cuatro que le he visto, muy blusera. ¿Y cuánto te influyen Green On Red? A veces al cantar suenas clavado…

La verdad es que Green On Red no son una de mis referencias, aunque comparto muchas influencias con ellos, sobre todo en este disco. Ya sabes, rock clásico con ciertos aires de música tradicional americana, desde Laurel Canyon hasta Texas con paradas en Nashville o incluso en New Orleans. Y por eso supongo que pueda sonarte a ellos. Lo que sí me han dicho más veces en los últimos años es que les recuerdo a Neil Young. Y que me digan cosas así me hace muy feliz, je, je…

Ya, normal. Yo también lo he pensado. ¡Te pareces a Hippie Johnny pero en castellano! Oye, el disco nuevo, 'Con K de kountry', trae 16 canciones. A ojo la mitad en castellano, aleluya, y la mitad en inglés, vaya, como Hippie Johnny, je, je…

El 99 % de la música que he escuchado en mi vida ha sido en inglés, pero el idioma que domino es el castellano, así que se trata de un equilibrio inconsciente. Cuando compongo no pienso en qué idioma va a quedar mejor, simplemente acaba saliendo en uno u otro, pero no me pidas que te expliqué la razón, ja, ja…

¿Cuáles funcionan mejor en directo?

Respecto a las letras, las cantadas en castellano tienen mejor acogida, como es lógico. Al menos en una primera escucha.

¿A quién le cantas en la canción 'The soundtrack of my life'? ¿A un amor o a un músico?

Ésa la escribí para mi pareja, al igual que 'El camino'. Esa canción la compuse después de escuchar durante un viaje el concierto de Johnny Cash en San Quintín, y creo que se nota un poco.

Ja, ja, ja… ¡Lo tengo en vinilo! Neftalí, es muy divertida la letra de 'El redneck pasiego', el paleto cántabro se podría traducir. Es que ya vale de meter en las letras Cadillacs o ensoñaciones texanas sin haber estado ahí.

Mis letras son bastante personales, tal vez demasiado. Me falta imaginación para escribir sobre cosas que no conozco. La única canción del disco en la que hay referencias a paisajes de Estados Unidos es 'New Orleans', que básicamente es un diario de mi viaje de novios.

¿Tocas mucho en bares?

Toco en bares menos de lo que me gustaría, porque creo que ése es realmente el hábitat ideal para mi música. Adoro esa cultura británica del pub con música en directo, donde poder tomarte unas cervezas y comer algo mientras disfrutas de un par de tipos cantando sus canciones y un puñado de versiones.

Ya. ¿Algunos conciertos a la vista?

El 15 de noviembre los Cowboy Angels estaremos en la semana de la música de Orduña, y antes de fin de año espero poder presentar el disco en solitario en Arrigorriaga.

Según se ve en tu Facebook, este agosto a Quintanilla Sobresierra, Burgos, llevaste cuatro instrumentos de cuerda, entre ellos una mandolina.

En directo llevo siempre, como mínimo, una guitarra con afinación estándar y otra con afinación en sol abierto. Es lo que tiene ser un fan enfermizo de Keith Richards. Y según el formato y el repertorio del concierto, puedo llevar una guitarra de doce cuerdas y una mandolina. Y con los Cowboy Angels no suele faltar la lap steel. Y hace poco me he comprado un banjo, ¡y me muero de ganas por estrenarlo en directo!

No llevas guitarra eléctrica…

Desde hace años no toco la guitarra eléctrica en directo. Solo llevo acústicas porque me parece mucho más orgánico y es una forma sencilla de centrar la atención en la canción y no esconderla detrás de efectos o distorsiones o cosas así.