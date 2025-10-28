El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Nefatlí Martín: «Toco en bares menos de lo que me gustaría»

Logroñés y vecino de Arrigorriaga, este ingeniero de caminos canta canciones de country-folk directo y apto para orejas roqueras, y las ha agrupado reunido en su segundo álbum, 'Con K de country'

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Martes, 28 de octubre 2025, 01:28

Comenta

Neftalí es ingeniero, es de Logroño y rasca tiempo para cantar canciones en inglés y en castellano que lo mismo recuerdan a Dylan que a ... los Stones y a Neil Young, ¡o a los guerniqueses Audience!. Se presenta en dos formatos: a dúo con su amigo Fernando Rico, bajo el nombre The Cowboy Angels (el bautismo es un tributo al malogrado Gram Parsons, y entre sus «grupos de cabecera» en la hoja de promoción enumeran a Bad Company, Queen, The Rolling Stones, Lucinda Williams, Neil Young...), y en solitario como Neftalí Martín, de repertorio más country, como dice él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  4. 4

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  5. 5 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Fraude, bajas y detectives: el nuevo triángulo del mercado laboral
  8. 8 Una mezcla latina, oriental y vasca en el bistró de un discípulo de Atxa
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos que implica una rebaja de hasta un 20% en la tasa de basuras
  10. 10 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nefatlí Martín: «Toco en bares menos de lo que me gustaría»

Nefatlí Martín: «Toco en bares menos de lo que me gustaría»