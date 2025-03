Naama soñando despierta

Óscar Cubillo Viernes, 21 de marzo 2025, 01:33 Comenta Compartir

Este jueves comenzamos los bolos en el JazzOn Aretoa, en una cita del 34º curso del Bilbaína Jazz Club. Hubo unas sesenta almas y actuó la vocalista Naama, nacida en Be'er Sheva, Israel, en 1991, aunque vive en USA desde niña y está establecida en la escena de Nueva York. Naama ya visitó el club en octubre de 2023 para presentar su tercer disco, 'Where flamingos fly' (2023), y actuó en trío completado por el guitarrista Sean Clapis y el contrabajista Dave Baron. Luego sacó 'Wild is love' (24), que no lo presentó en Bilbao, pero sí su quinto disco, el teóricamente inédito y empíricamente onírico 'Dream of me' (el 10 de marzo lo tuvo en sus manos en CD y LP, y así lo vendía en el JazzOn; en redes sólo se puede oír en Bandcamp, pues el disco se distribuirá oficialmente el 6 de junio de 2025).

Naama Gheber regresó en trío, con el mismo contrabajista, el serio Dave Baron (es su pareja dentro y fuera del escenario, informó, y aseguró que el secreto de llevarse bien es que él trabaja en segundo plano para ella, y ella es la estrella -sic-; y entonces le conté a Óscar Cine que la magnífica cantante Ella Fitzgerald también estuvo casada con su contrabajista, el gran Ray Brown), y con el pianista gallego Abe Rábade, que no tenía tan bien dominado el repertorio, y eso que era la última cita de su gira española.

El primer pase fue de 8 canciones en 45 minutos. Ella, Naama, siempre risueña y aparentemente contenta (más melancólica se reveló en su primera visita, con su país recién atacado por los terroristas de Hamás, los que por ejemplo arrasaron el festival de música), anunció que cantaría piezas de su último álbum, 'Dream of me', que está lleno de canciones sobre soñar, ya sea en plan feliz o triste, y a mitad del pase animó a saludarla durante el intermedio o al acabar el concierto («no sean tímidos», animó). Las dos mejores canciones fueron dos rápidos standards, 'I'll see you in my dreams', un tema complicado de tocar según un arreglo de Baron, y 'The best things in life are free', con scat de Naama, y también le quedó muy bien el lento exangüe propio de musical 'Goodnight my love'.

El resto del primer pase también estuvo bien, pero no tanto, desde el tema inaugural con Aba Rábade renqueando ('When I grow too old to dream') hasta el tema final con el gallego luciéndose en un solo muy Nina Simone ('I Can't Give You Anything but Love' conocido por Dean Martin, y últimamente por Lady Gaga), pasando por otro lento entonado con la majestuosidad de Judy Garland ('Deep in a dream', de Chet Baker), una bossa onírica, vaya por Dios ('Dream dancing', de Cole Porter), o el dúo con su pareja el contrabajista ('Dream of you').

Ampliar Saludos tras el segundo pase de Abe Rábade, Naama Gheber y Dave Baron. Óscar Cine

La lista del segundo pase consignaba títulos como 'Street of dreams', 'Dreamsville', 'You stepped out of a dream' o 'Weever of dreams', pero el que suscribe no lo vio porque marchó a ver a Los Punsetes en el Antzoki. No obstante, en primera fila permaneció Óscar Cine y resumió vía wasap: «En el segundo set se ha ido hasta los 58 minutos, pero no han pesado nunca. La segunda parte ha sido levemente superior a la primera. Sí, iba todo de sueños (dreams) y ha habido temas como 'Dreamsville', que ha recordado a clubs humeantes, o el estilizado 'l had the craziest dream', que en los dedos de Abe Rábade me ha sonado al Dave Grusin de 'Los fabulosos Baker Boys', una de mis pelis de jazz favoritas. Al acabar, unas 60 almas hemos aplaudido convencidas por el buen rato pasado. 'Si lo habéis disfrutado, de eso se trataba', me ha dicho Rábade estrechándome la mano tras el bis».