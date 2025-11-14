Músicos del festival por la paz afinan su gira en Euskadi con una visita a Gernika Intérpretes coreanos y vascos ha sido recibidos este mediodía en la Casa de Juntas de la villa en un acto previo a su actuación el lunes en el Museo Guggenheim de Bilbao (19.30)

Aurresku de honor durante la visita de la delegación de músicos de Corea del Sur y Euskadi a al Casa de Juntas de Gernika hoy viernes.

Iratxe Astui Gernika-Lumo Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:56

La Casa de Juntas de Gernika ha acogido hoy viernes un encuentro institucional con parte del elenco que protagoniza estos días la edición vasca del festival internacional 'World Peace Music Festival–Music for a Better World'. La cita se enmarcaba en la antesala del concierto principal, que tendrá lugar el próximo lunes en el atrio del Museo Guggenheim Bilbao (19.30 horas), en el que intérpretes de Corea del Sur y Euskadi ofrecerán una propuesta artística «centrada en la paz y la cooperación entre culturas».

La delegación, encabezada por el maestro Nanse Gum ha sido recibida al mediodía en la sede parlamentaria por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, que subrayó el «prestigio internacional» de los artistas y el valor simbólico de iniciar la gira en uno de los enclaves más simbólicos de Bizkaia.

En el encuentro participaron, entre otros, el director de orquesta Unai Urrecho, el músico vasco Garikoitz Mendizabal y los intérpretes coreanos Ahn Yubin, Gum Dada y Kim Haeji, que tuvieron ocasión de recorrer los principales espacios de la Cámara vizcaína. La comitiva visitó la sala de plenos, la sala de la vidriera y la biblioteca, y se fotografió tanto junto al Árbol de Gernika y el Árbol Viejo. El grupo presenció además un aurresku de honor interpretado junto al roble sagrado. Como cierre, el maestro Nanse Gum estampó su firma en el libro de honor de la Casa de Juntas, para dejar constancia de una visita que, según destacaron los organizadores, inaugura una edición «centrada en la paz, el diálogo y la cultura compartida».

Tras su exitoso estreno el pasado año en las ciudades japonesas de Tokio e Hiroshima, el festival recala por primera vez en Euskadi con una programación que busca «tender puentes entre Oriente y Occidente».

«La música es un lenguaje universal que nos permite dialogar más allá de las fronteras. Este festival refuerza nuestro compromiso con la cooperación cultural y el entendimiento mutuo», afirmó también por su parte Asier Aranbarri, director de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco.