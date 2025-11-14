El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Aurresku de honor durante la visita de la delegación de músicos de Corea del Sur y Euskadi a al Casa de Juntas de Gernika hoy viernes. JJGG

Músicos del festival por la paz afinan su gira en Euskadi con una visita a Gernika

Intérpretes coreanos y vascos ha sido recibidos este mediodía en la Casa de Juntas de la villa en un acto previo a su actuación el lunes en el Museo Guggenheim de Bilbao (19.30)

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La Casa de Juntas de Gernika ha acogido hoy viernes un encuentro institucional con parte del elenco que protagoniza estos días la edición vasca del festival internacional 'World Peace Music Festival–Music for a Better World'. La cita se enmarcaba en la antesala del concierto principal, que tendrá lugar el próximo lunes en el atrio del Museo Guggenheim Bilbao (19.30 horas), en el que intérpretes de Corea del Sur y Euskadi ofrecerán una propuesta artística «centrada en la paz y la cooperación entre culturas».

La delegación, encabezada por el maestro Nanse Gum ha sido recibida al mediodía en la sede parlamentaria por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, que subrayó el «prestigio internacional» de los artistas y el valor simbólico de iniciar la gira en uno de los enclaves más simbólicos de Bizkaia.

En el encuentro participaron, entre otros, el director de orquesta Unai Urrecho, el músico vasco Garikoitz Mendizabal y los intérpretes coreanos Ahn Yubin, Gum Dada y Kim Haeji, que tuvieron ocasión de recorrer los principales espacios de la Cámara vizcaína. La comitiva visitó la sala de plenos, la sala de la vidriera y la biblioteca, y se fotografió tanto junto al Árbol de Gernika y el Árbol Viejo. El grupo presenció además un aurresku de honor interpretado junto al roble sagrado. Como cierre, el maestro Nanse Gum estampó su firma en el libro de honor de la Casa de Juntas, para dejar constancia de una visita que, según destacaron los organizadores, inaugura una edición «centrada en la paz, el diálogo y la cultura compartida».

Tras su exitoso estreno el pasado año en las ciudades japonesas de Tokio e Hiroshima, el festival recala por primera vez en Euskadi con una programación que busca «tender puentes entre Oriente y Occidente».

«La música es un lenguaje universal que nos permite dialogar más allá de las fronteras. Este festival refuerza nuestro compromiso con la cooperación cultural y el entendimiento mutuo», afirmó también por su parte Asier Aranbarri, director de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  4. 4

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  5. 5

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  6. 6 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  7. 7

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  8. 8

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    El mundo recuerda la agonía de la pequeña Omaira bajo el lodo 40 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Músicos del festival por la paz afinan su gira en Euskadi con una visita a Gernika

Músicos del festival por la paz afinan su gira en Euskadi con una visita a Gernika