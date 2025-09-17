Muere Tomas Lindberg, voz legendaria de At The Gates, a los 52 años víctima de un agresivo cáncer El vocalista sueco, icono del death metal melódico, ha fallecido tras dos años de lucha contra un carcinoma adenoide quístico. At The Gates se convirtió en una banda de culto gracias a álbumes como Slaughter of the Soul

El vocalista de una de las bandas suecas más influyentes, Tomas Lindberg, ha muerto a los 52 años tras dos años luchando contra un cáncer muy agresivo en la boca y el paladar. La noticia la han confirmado sus compañeros de la banda At The Gates en sus redes sociales. «Tomas falleció esta mañana debido a complicaciones relacionadas con su tratamiento contra el cáncer. A pesar de los intensos esfuerzos médicos, no se pudo salvar su vida».

Lindberg, conocido entre los fans como 'Tompa', era una figura destacada del death metal melódico y ayudó a consolidar este subgénero a principios de los noventa con su banda. Los expertos describían su voz como «desgarradora, de enorme intensidad emocional», que junto al sonido afilado de la banda marcaron un antes y un después en el metal extremo europeo.

Una despedida anunciada

En agosto, la banda ya compartió un mensaje firmado por Tomas Lindbergen en el que explicaba que en diciembre de 2023 le habían diagnosticado un carcinoma adenoide quístico. El vocalista reconocía que había sido «un año muy duro», ya que se había sometido a una compleja operación en la que le habían extirpado parte del paladar, para después pasar por una intensa radioterapia.

A pesar de que su estado de salud era grave, Lindberg mantuvo la banda en activo. Antes de la operación logró grabar en un solo día y casi de una sola toma voces del que será el último álbum de At The Gates con él al frente. «Las grabamos el día antes de la operación, solo para asegurarnos de que el disco quedara hecho», escribía el músico, que mostraba esperanza: «Nos alegra poder sacar este álbum. Es un disco del que estamos muy orgullosos. Espero que lo disfrutéis».

Leyenda del death metal melódico

Fundada en 1990, At The Gates fue una de las bandas pioneras del llamado Gothenburg sound, junto a grupos como In Flames o Dark Tranquillity. Su tercer disco, 'Terminal Spirit Disease' (1994), y sobre todo 'Slaughter of the Soul' (1995), les convirtieron en referencia obligada del metal europeo. Este último álbum es considerado una obra maestra del metal extremo y uno de los discos más influyentes del género en las últimas tres décadas.

Tras ese éxito, la banda se disolvió en 1996. Lindberg se dedicó entonces a otros proyectos como The Crown, Lock Up o The Great Deceiver, mientras trabajaba también como profesor de escuela en Suecia. «Mis alumnos no son metaleros, tienen 11 o 12 años, pero vinieron a un concierto en Gotemburgo y se sacaron fotos con la banda. Supongo que soy el profesor 'guay', aunque no intento serlo», contaba entre risas.

La banda se reunió en 2007 y publicó tres álbumes más: At War with Reality (2014), To Drink from the Night Itself (2018) y The Nightmare of Being (2021). En los últimos años, Lindberg volvió a componer junto a sus compañeros Jonas Björler y Anders Björler, en un proceso que el propio vocalista describió como «una vuelta a los orígenes».

Sus compañeros le han dedicado unas emotivas palabras de despedida: «Tomas, fuiste una inspiración para todos nosotros. Un verdadero amigo, compasivo y comprensivo. Siempre te recordaremos por tu generosidad y tu espíritu creativo. Te extrañaremos eternamente. Por siempre en nuestros corazones».

