Muere Rick Derringer, leyenda del rock y autor de 'Rock and Roll, Hoochie Koo'

Leire Moro Miércoles, 28 de mayo 2025, 16:24 Comenta Compartir

El rock and roll de los 70 va perdiendo a sus figuras clave. El guitarrista Rick Derringer ha muerto a los 77 años en Florida. Autor de la icónica 'Rock and Roll, Hoochie Koo'. Su asistente personal, Tony Wilson, comunicó la muerte a través de Facebook: «Derringer falleció a las 8.09 pm del lunes. Su esposa, Jenda Derringer, estaba a su lado. El legado de Rick va más allá de su música, deleitando a los fans con su energía y talento. Su fallecimiento deja un vacío en el mundo de la música, y sus fans, colegas y seres queridos lo echarán de menos profundamente». No se ha especificado la causa de la muerte, aunque en los últimos años fue operado en varias ocasiones del corazón.

Nacido en Ohio, el autor de 'Rock and Roll, Hoochie Koo', debutó en su adolescencia al frente de The McCoys, una banda con estética beatle pero espíritu de garage que logró en 1965 un número uno en EE UU con 'Hang On Sloopy'. Derringer tenía solo 17 años. Tras la disolución del grupo, entró en la órbita de Johnny Winter, al que acompañó como guitarrista, productor y vocalista ocasional. Fue con él con quien popularizó 'Rock and Roll, Hoochie Koo', aunque la versión definitiva es la que grabó él mismo en 1973, en su debut en solitario 'All American Boy'. En España, la canción alcanzó cierta fama al sonar como cortinilla en el mítico programa Popgrama de La 2, emitido entre 1977 y 1981.

Durante los años 70, Derringuer alternó proyectos con con Johnny y Edgar Winter, tocó en directo y en estudio con artistas como Alice Cooper, Steely Dan, Cyndi Lauper, Peter Frampton, Todd Rundgren, Barbra Streisand o Ringo Starr. Su disco en directo 'Derringer Live' (1977) tuvo una buena acogida en España.

En los años 80, su carrera dio un giro inesperado cuando se convirtió en compositor y productor de temas para la WWE, el universo de la lucha libre profesional. De ahí salió 'Real American', un tema que acompañó durante años al luchador Hulk Hogan y que, con el tiempo, acabaría sonando en actos políticos tanto de Barack Obama como de Donald Trump. Derringer llegó a decir que le satisfacía más su asociación con este último.

Con el cambio de siglo, Derringer pasó a tocar en clubes y festivales nostálgicos, centrado en interpretar sus clásicos. Nunca dejó de subirse a los escenarios, aunque el foco mediático ya no estuviera sobre él.