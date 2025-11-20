El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Mani' Mounfield, en primer plano con el bajo, durante una actuación de Stone Roses a finales de los 80. E. C.

Muere 'Mani' Mounfield, legendario bajista de The Stone Roses y Primal Scream

El rock británico despide al icónico referente de los 80 y 90, en palabras de Liam Gallagher, «un héroe» de la música

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:10

El músico Gary Mounfield, más conocido como 'Mani', ha fallecido a los 63 años por causas no reveladas. Legendario bajista de dos bandas que marcaron la década de los 80 y los 90 en Reino Unido, The Stone Roses y Primal Scream, 'Mani' era todo un icono del rock británico e inspiración para bandas posteriores como Oasis, The Charlatans o The Verve. «Era mi héroe», ha tuiteado Liam Gallagher tras conocer el deceso.

Según ha dado a conocer en Facebook su hermano Greg Mounfield, el veterano músico de Mánchester ha muerto este jueves: «Con el corazón destrozado tengo que anunciar el triste fallecimiento de mi hermano». Las reacciones no se han hecho esperar y, minutos después, su compañero de banda en los Stone Roses, el frontman Ian Brown, despedía a su amigo con un escueto «descansa en paz, Mani».

Tim Burgess, de The Charlatans, lo ha descrito como «uno de los mejores en todos los sentidos, un amigo entrañable», mientras que Liam Gallagher, de Oasis, ha publicado:«Estoy totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe».

Tocando con Primal Scream en 2009. LivePict

The Stone Roses, que dieron sus primeros pasos en 1982, fueron un grupo seminal para toda una generación pese a que solo publicaron dos LPs y unos cuantos singles. El primero de sus álbumes, de título homónimo, es una de las obras maestras de la música británica del último medio siglo, con su portada inspirada en Pollock.

Este debut contenía temas legendarios como 'I Wanna Be Adored', 'Waterfall', 'Made of Stone' o 'I Am the Resurrection', que hicieron las delicias de los seguidores del rock alternativo, ayudaron a afianzar la escena del llamado 'Madchester' y sirvieron de inspiración para músicos que llegaron después como los hermanos Gallagher, Suede o The Libertines.

Reciente visita a Bilbao

Curiosamente, 'Mani' había estado este año en Bilbao. En concreto, como DJ invitado en la 'fanzone' que montaron los hinchas del Manchester United en el Parque Etxebarria el día de la final de la Europa League el pasado 21 de mayo. Allí, pinchó algunos de sus temas favoritos en el fiestón previo al partido que se montó, aunque no pudo regresar a Manchester con la alegría de la victoria de su equipo, que fue derrotado por el Tottenham Hotspur.

