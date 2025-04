Muere la leyenda del reggae jamaicano Max Romeo, asiduo a Bilbao El intérprete de canciones como 'Let the Power Fall on I' actuó varias veces en la capital vizcaína

Alba Peláez Domingo, 13 de abril 2025, 11:16

El icónico cantante jamaicano de reggae Maxwell Livingston Smith (Parroquia de Saint James, Jamaica, 1944), más conocido como Max Romeo, ha fallecido este viernes en Saint Andrew a los 80 años a consecuencia de una dolencia cardíaca, según ha confirmado el sábado el Partido Nacional del Pueblo (PNP) de Jamaica. En la agrupación política lo describen como «un revolucionario cultural cuya música decía la verdad al poder y elevaba a los oprimidos».

Con una carrera de más de cinco décadas, sus canciones estaban «profundamente enraizadas en las luchas y aspiraciones del pueblo jamaicano», añaden. Max Romeo fue un artista clave de la década de los 70 que utilizaba sus obras como soporte para lanzar mensajes de progreso.

Max Romeo saltó a la fama gracias a su controvertido tema 'Wet Dream' (1968), que fue vetado en la radio por sus connotaciones eróticas, pese a que su contenido estaba encaminado hacia lo social. La canción llegó al top 10 del Reino Unido en 1969, convirtiendo al jamaicano en la primera gran estrella de reggae del país.

es conocido por canciones también como 'Let the Power Fall on I' (1971), que en 1972 sería utilizada por el Partido Nacional del Pueblo como himno de campaña. Sin embargo, no fue hasta 1976 cuando lanzó la que ha sido considerada por la crítica como su obra maestra: 'War Inna Babylon', un disco en el que fusionaba temas políticos y religiosos, y entre cuyos temas destaca 'Chase the Devil', una de las canciones más célebres de su repertorio.

Su paso por Bilbao

El artista recaló en la capital vizcaína en 2004, como parte del programa para Aste Nagusia. Fue el cabeza de cartel de la noche reggae que tomó la explanada de Botica Vieja. Cuatro años después, regresó a Bilbao. Concretamente, al Social Antzokia, logrando el aplauso del respetable por su espectáculo de hora y media. Su último concierto en la villa fue en el mismo lugar en 2023 con su gira de despedida.

