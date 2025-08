Muere el acordeonista Flaco Jiménez, rey del tex-mex que tocó con los Stones, Dylan, Cooder, Bunbury y Oskorri

La familia del acordeonista Flaco Jiménez (San Antonio, Texas, EE UU, 1939) anunció el jueves por la noche en sus redes sociales la muerte a ... los 86 años de la leyenda del tex-mex, que como él mismo definía es «una adaptación que hicimos los tejanos de la polka». Su influencia fue muy relevante y los grandes de la música en diferentes estilos se lo rifaban para que colaborara con ellos. El comunicado compartido por sus hijos dice así: «Con gran tristeza compartimos esta noche la pérdida de nuestro padre, Flaco Jiménez. Estaba rodeado de sus seres queridos y se le echará mucho de menos. Gracias a todos sus fans y amigos que apreciaban su música. Y muchas gracias por todos los recuerdos. Su legado perdurará a través de su música y de todos sus fans. La familia pide privacidad en estos momentos de tristeza y dolor». Según su hijo Arturo, sus últimas palabras fueron «Estoy cansado».

No paró en toda su vida, convirtiéndose en una auténtica leyenda del tex-mex con la que grandes mitos del blues, el rock, el country o el pop querían tocar. Grabó con los Rolling Stones, dando un aire especial a la balada 'Sweetheart Together' del disco 'Woodoo Lounge' (1994). Con Bob Dylan tocó en directo el tema 'Across the Borderline' en el Casino de Montreux en 1990. Con Ry Cooder colaboró en varias ocasiones desde aquella primera vez para su álbum 'Chicken Skin Music' de 1976, y luego se lo llevó de gira, como prueba queda el directo grabado al año siguiente en Hamburgo. Para Bunbury tocó 'La tumba será el final', de su disco 'Licenciado Cantinas' (2011). También colaboró con el grupo vasco Oskorri en su disco 'Landalan' (1995). «Me gustan mucho las invitaciones, para mí son siempre experiencias nuevas», decía él.

Ampliar Flaco Jiménez, con Natxo de Felipe y otros miembros de Oskorri, junto a Kepa Junkera en 1995.

La música le venía de familia, pues su abuelo, padre y uno de sus hermanos fueron artistas reconocidos dentro de distintas variantes del tex-mex. Flaco, bautizado Leonardo, empezó de niño con el instrumento que le hizo famoso y en 1972 viajó a Nueva York de la mano del músico Doug Sahm, con el que grabó un disco y quien más tarde participaría en la banda Texas Tornados, con la que Jiménez obtuvo un gran éxito, que incluyó varios Grammys con esta y otras formaciones.

La estrella del acordeón grabó el celebrado álbum 'Partners' (1992) con artistas de la talla de Stephen Stills, Linda Ronstadt, John Hiatt Emmylou Harris, Los Lobos y el propio Ry Cooder. «La gente solía considerar mi música como música de cantina, sin ningún respeto- decía él en una entrevista de hace cuatro años sobre aquel disco-. El acordeón se consideraba algo así como una broma para fiestas (...). De verdad que le doy respeto a todos los que me ayudaron con este disco, y me siento halagado por este reconocimiento».