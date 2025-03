Morricone diluido en la historia del cine

Óscar Cubillo Lunes, 3 de marzo 2025, 00:26 Comenta Compartir

El tirón del nombre del maestro de la música de cine Ennio Morricone (Roma, Italia, 1928-2020) es tal que sirve para anunciar la parte por el todo. Así, este domingo estaba previsto que la madrileña Royal Film Concert Orchestra ofreciera un concierto titulado 'Morricone y 100 años de cine', y la promoción se extendía sobre la figura del romano, pero a la postre sus composiciones no fueron mayoría en el repertorio de 20 piezas en 102 minutos, contando un segundo bis chunda-chunda, fuera de programa, con un DJ que apareció con camiseta y tatuado, se colocó tras una mesita dispuesta en un lateral para apretar los botones y, entre palmas del público, se anunció que el 24 mayo la misma sinfónica más el DJ volverán al Euskalduna con un show que interpretará a David Getta, Queen, Abba, Avicii (je, je…, le entendimos Debussy).

Con el auditorio lleno desde las terrazas laterales hasta las últimas filas del más alto anfiteatro (sólo quedaron sin vender butacas sueltas; no fue un sold out absoluto, como afirmó en los bises el director protagónico y gestual Fernando Furones) y con una sinfónica nutrida por numerosos músicos jóvenes de rostros serios, el Euskalduna sonó de cine durante recreaciones suntuosas y fieles que abarcaron desde el clasicismo de 'Lo que el viento se llevó' (Max Steiner) hasta el postmodernismo de 'Carros de fuego' (Vangelis con sus sintetizadores), y que oscilaron entre la delicadeza de 'Memorias de África' (John Barry) y la fuerza orquestal de 'El Señor de los Anillos' (Leonard Rosenman), obteniendo hitos como los de 'El padrino' con las notas de Nino Rota y con la afilada marcialidad de la tarantiniana 'Malditos bastardos', y pareciendo un tanto banales en la probablemente adaptación menos agraciada, la de 'Casablanca' (Herman Hupfeld), que de lo afrancesado pasó a un sorprendente arreglo postrero yeyé y desarrollista.

Ampliar El DJ con camiseta en el segundo bis. Óscar Cubillo

Y no nos olvidamos de las partituras de Morricone, basculantes entre la música absoluta de la delicadísima 'Cinema paraíso' hasta la mejorable adaptación de 'Novecento', con coritos aportados por los miembros de la orquesta en una revisión a tempo demasiado lento cuando en realidad esa pieza es una marcha revolucionaria, y desde la evocadora 'La misión' hasta tres hitos pistoleros que correspondieron a las bandas sonoras de dos películas de Sergio Leone, 'El bueno, el feo y el malo', con silbidos, y para abrir los bises un sugerente, misterioso y muy logrado 'The ecstasy of gold' del epílogo duelista en el cementerio de la misma película (aunque en esta se echaron de menos las voces de la soprano), y la tercera la banda sonora de otro western de Quentin Tarantino, 'Los odiosos ocho', una pieza tardía que revela la genialidad compositiva de Morricone, capaz de sugerir suspense y amenaza, con la tuba de ciencia ficción y un final rotundo de sinfónica psicótica que gustaría a Hitchcock.

Temas

Música