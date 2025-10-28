Mon Laferte arranca el BIME repasando sus altibajos vitales: «Viví años de ilegal en México y me cortaron la luz» La cantante chilena recuerda en una conferencia cómo pasó de la precariedad al éxito internacional

Miguel Aizpuru Bilbao Martes, 28 de octubre 2025, 13:31 | Actualizado 13:40h.

El BIME ha vuelto este martes al Palacio Euskalduna con su vorágine de stands, intercambios empresariales de industrias musicales, presentaciones de apps y productos, y todo tipo de artistas desfilando por el hall del edificio. Pero, sobre todo, con una buena oferta de exhaustiva de coloquios y conferencias de músicos a nivel internacional.

Ha sido la chilena afincada en México Mon Laferte la que ha arrancado estos eventos, con una entrevista a cargo de la periodista Paula Quintana, que ha preguntado a la artistas por sus raíces, los altibajos en su carrera y por la dureza de las vocaciones artísticas.

Laferte, inmersa ahora en la promoción de 'Femme fatale', LP publicado el pasado viernes y donde ha cambiado radicalmente de imagen y estilo, hizo un sincero repaso por su fructífera carrera y recordó sus primeros tiempos en México, donde fue a probar suerte y vivió «siete años de ilegal», sufrió la precariedad extrema de los músicos e incluso vio cómo le cortaban la luz en su apartamento «por no poder pagar» los recibos.

«Terminé enganchándome al suministro de forma ilegal durante seis meses para poder terminar en mi casa el disco en el que estaba trabajando». Fue precisamente este álbum, 'Vol. 1', el que comenzó a coger altura y a moverse a través de las redes sociales hasta lanzarla al estrellato en toda América Latina y a consolidar su carrera como una de las artistas en español más originales y celebrados de la última década.

Apertura institucional

Al término de la conferencia de la chilena, ha tenido lugar la apertura oficial de esta decimotercera edición del BIME, que reúne hasta el viernes a miles de profesionales de la industria musical a nivel internacional, con especial énfasis en Latinoamérica. «Celebramos el impacto social, económico y cultural sin igual de las industrias creativas», ha expresado la directora del evento, Isabel Villanueva.

Por su parte, la concelaja de Desarrollo Económico, Kontxi Claver, ha defendido que la cultura y la música son «no solo expresiones artísticas, sino motores de desarrollo» que contribuyen positivamente a la economía y sociedad de Bilbao. Por último, el viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, ha celebrado la colaboración público-privada que fructifica en este tipo de congresos y ha recordado que «Euskadi acoge al año más de 20.000 actividades culturales».