La M.O.D.A: «Sentimos que tenemos un idilio con Bilbo»

Por fin, La Maravillosa Orquesta del Alcohol -La M.O.D.A.- vuelve a casa. O, mejor dicho, a los escenarios. Este jueves iniciarán su ... gira en Bilbao, con tres noches consecutivas en la Sala Santana 27 los días 13, 14 y 15 de noviembre. Tras cuatro años sin publicar un nuevo álbum y dos de silencio sobre las tablas, el grupo burgalés (David Ruiz, Joselito Maravillas, Alvarito de la Fuente, Nacho Mur, Caleb Melguizo y Jorge Juan) regresa con 'San Felices', un disco que toma su nombre del barrio donde ensayan y donde, como dicen ellos, «hacen su vida». Y no es casualidad. Ese lugar, San Pedro y San Felices, simboliza todo lo que el grupo necesitaba volver a sentir. «Representa volver a casa, que es lo que queríamos transmitir con el disco», explican.

Esa idea de «volver a casa» atraviesa todo el álbum, pero no solo como una referencia geográfica. «Es puramente sentimental, un estado mental incluso. Saber que tienes un lugar al que volver, donde conoces a todo el mundo. Nosotros no vivimos en Madrid, ni en Bilbao ni en Barcelona; lo nuestro está en Burgos, con la gente de siempre, los amigos, la familia. Eso nos mantiene con los pies en la tierra», cuentan con naturalidad.

Ese regreso con calma ha dejado huella en el sonido del álbum, más luminoso y vitalista que nunca. «Supongo que tiene que ver con el momento personal. Después del descanso hemos aprendido a disfrutar más de lo que hacemos», reconocen. Y aunque no lo ven como un disco «para ponerte en la playa», admiten que sí hay una evolución natural. «A veces estás en una época más oscura, otras más clara. Ahora tocaba enfocarlo desde otro lugar, más comunitario, más de superación compartida.»

'San Felices' incluye colaboraciones con Leiva y Repion, que llegaron «de forma orgánica». «Nunca hacemos canciones pensando en meter a alguien, simplemente vimos que encajaban. Les propusimos colaborar y se subieron al barco con todas las facilidades del mundo. Algún día nos encantaría colaborar con Cristina Llanos, de Dover», mencionan.

También surge el nombre de Jacobo, exintegrante del grupo, cuando hablan de «La vida en rosa». «Es la que habla de Jaco. Le llamamos para que tocara el piano ahí. Pero al final, llevamos casi quince años juntos y se cuela en todas las canciones, incluso en las nuevas«, comparten con cierta nostalgia.

En cuanto a canciones favoritas, la discusión entre ellos es inevitable. «Yo diría Días difíciles», apunta uno. «Desde Marte», dice otro. «Píntalo todo de negro», «Alsa pa Madrid», «Si bailas, bailo»… cada uno tiene la suya, pero coinciden en algo: «En este disco, si quitas una, el conjunto pierde. Todas se complementan. Es el más coherente que hemos hecho». Tanto, que esta vez no dejaron ningún tema fuera. «Metimos todos los troncos que había en la chimenea. Trece canciones, que nunca habíamos hecho tantas, porque sentíamos que todas tenían que entrar.»

El grupo reconoce que su posición en la industria musical nunca ha sido fácil. «Siempre hemos sido un poco outsiders. Nunca encajamos del todo con lo que se llevaba en cada momento, empezando por el nombre. Nuestro manager siempre decía que hay tres palabras que no puede tener un grupo: Maravillosa, Orquesta y Alcohol», bromean. «Estamos en Burgos, a nuestra bola, y eso nos ha dado autenticidad.»

Bilbao, segunda casa

No es casual que la gira comience en Bilbao. «Siempre nos han querido mucho. Desde el principio sentimos ese cariño», cuentan. «Nuestro manager es de Bilbao, así que algo se notará, pero el público no te lo regala. Ya en la primera vez que tocamos, en la feria de artesanía, nos sorprendió la respuesta. Luego, en el Antzoki, gracias a los Travelling Brothers, que nos invitaron a telonearles en 2012 o 2013. Les estaremos siempre agradecidos.»

También guardan un recuerdo especial de su actuación en Aste Nagusia 2019, frente al Guggenheim. «Fue impresionante. Mucha gente se quedó fuera, el escenario se quedó pequeño. Desde entonces sentimos que tenemos un idilio con Bilbo», sonríen.

Ahora, con 'San Felices', ese lazo parece más fuerte que nunca. Tres noches consecutivas en Santana 27 lo confirman. «Bilbao es casi como volver a nuestro hogar», repiten. Y, escuchándolos, queda claro que ese «volver» no es solo físico, es la forma más sincera de seguir siendo ellos mismos.