El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Los miembros de la M.O.D.A. durante la reciente firma de su nuevo disco 'San Felices', en la Fnac de Bilbao. Luis Ángel Gómez

La M.O.D.A: «Sentimos que tenemos un idilio con Bilbo»

Los burgaleses presentan su nuevo disco, 'San Felices' con tres noches consecutivas en la capital vizcaína porque, según ellos, es «como volver a su hogar»

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Por fin, La Maravillosa Orquesta del Alcohol -La M.O.D.A.- vuelve a casa. O, mejor dicho, a los escenarios. Este jueves iniciarán su ... gira en Bilbao, con tres noches consecutivas en la Sala Santana 27 los días 13, 14 y 15 de noviembre. Tras cuatro años sin publicar un nuevo álbum y dos de silencio sobre las tablas, el grupo burgalés (David Ruiz, Joselito Maravillas, Alvarito de la Fuente, Nacho Mur, Caleb Melguizo y Jorge Juan) regresa con 'San Felices', un disco que toma su nombre del barrio donde ensayan y donde, como dicen ellos, «hacen su vida». Y no es casualidad. Ese lugar, San Pedro y San Felices, simboliza todo lo que el grupo necesitaba volver a sentir. «Representa volver a casa, que es lo que queríamos transmitir con el disco», explican.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  6. 6 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  7. 7 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  8. 8

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  9. 9

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La M.O.D.A: «Sentimos que tenemos un idilio con Bilbo»

La M.O.D.A: «Sentimos que tenemos un idilio con Bilbo»