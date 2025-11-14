La MODA abriendo entre campanadas en Bilbao la gira de 'San Felices'

Óscar Cubillo Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:56 Comenta Compartir

Este jueves tuvimos el placer de vivir el primer concierto de la gira, que se prevé exitosa con muchos días de 'sold out' o 'entradas agotadas', del sexto álbum de los burgaleses La Maravillosa Orquesta del Alcohol, alias La MODA, el titulado 'San Felices', producido por Carlos Raya (Fito, M-Clan, Quique González…) y en su primera semana número 1 de las listas de ventas. Al instante nos asombró la acústica del septeto de fornido y lírico folk-rock, más limpia y potente que nunca, ya fuera en primerísima fila (donde estuvo el fotógrafo amigo Azpiazu) o al lado de la mesa de sonido (donde se ubicó el que suscribe).

Uno de los méritos de La MODA es que no alargan los conciertos. Así, este primero de la gira de 'San Felices' duró 96 minutos para 25 canciones. Tuvo siete bloques, y tres estuvieron copados por los temas de la novedad. Y entre las 25 canciones del jueves sonaron diez del disco, que tiene trece en total. Y nos atrevemos a señalar la más normalita, 'Si bailas bailo', porque las otras 24 oscilaron entre lo bueno y lo muy bueno, llegando a alcanzar lo superlativo, esto en los siguientes cinco títulos: 'Catedrales', a lo Dexy's Midnight Runners mesetarios; 'PRMVR', coreado con entusiasmo por las 1.500 almas joveznas y con pasaje en euskera que en el disco cantaba Gorka Urbizu de Berri Txarrak (buf, recordamos cuando lo oímos en las fiestas de Burgos de 2023, con el público local jaleando «beti libre» y pillándonos también de sorpresa); 'Hay un fuego', dedicado a Diego Galaz, de Fetén Fetén, uno de sus mentores, muy coreado y con el líder David Ruiz cantando con los dientes apretados; y los dos que cerraron el bis y el bolo o bolazo, 'Héroes del sábado', mega-coreado de pe a pa, y 'Mañana voy a Burgos', con ímpetu a lo Bruce Springsteen y una vez más la sincera manifestación de David diciendo: «¡os queremos!».

Ampliar El septeto, con cinco en primera fila y dos detrás. Carlos Gª Azpiazu

Las tres temas más idiosincráticas o burgaleses fueron 'Catedrales' (por clavarse las agujas no más), 'Mañana voy a Burgos' y 'La molinera', éstas dos del penúltimo álbum, 'Nuevo cancionero burgalés' (21). Al presentar la ultimísima dijo David Ruiz: «Ese es un disco en el que hablamos de nuestras raíces, nuestros abuelos y del lugar del que venimos».

Habló lo justo el líder: agradeció sinceramente la asistencia (en una ocasión contó que hace mucho, de chavales, vinieron a Bilbao para ver en el Kafe Antzokia a Berri Txarrak, y que no hicieron noche sino que esperaron al metro para ir a la estación de bus, significando que antes que músicos eran fans de la música. Y entonces agradecieron especialmente su asistencia a los que habían hecho muchos kilómetros para verles este jueves, primer día del tour), repitió lo de «os queremos» (la primera vez que lo dijo nos recordó a Leiva), se congratuló de vivir «esta vida que llevamos y que es un sueño gracias a vosotros», y dijo sobre el nuevo álbum que habían puesto «mucha confianza, esperanza e ilusión en este 'San Felices', poniendo todo el corazón, como siempre, pero esta vez especialmente. Y todo esto a pesar de la 'robada' que nos han hecho con la venta de las entradas los de Wegow».

Ampliar Hubo 1.500 personas de edad media baja. Carlos Gª Azpiazu

Pues eso, que un par de semanas después de su actuación sorpresa en el Kafe Antzokia durante el 13º BIME (nos dieron el aviso, pero ya no había metro), de regreso a Bilbao, en septeto (cinco delante y dos en una plataforma, el baterista y una chica multi-instrumentista), los siete vestidos con sus camisetas blancas de tirantes, con ese sonido estupendísimo y con David con la voz más clara y menos ronca que nunca, La MODA interpretaron esas 25 canciones en 96 minutos.

Comenzaron entre campanadas ('San Felices', muy springsteeniana también), sugiriendo el soul de esparto en plan The Commitments ('Alsa pa Madrid'), presumiendo de mitomanía ('La inmensidad', la primera coreadísima a pleno pulmón por la masa), redoblando mejor que Gogol Bordello ('Mil demonios') y entrando en el carril del country-billy ('La vieja banda'), pareciendo afrancesados por el acordeón ('Vasos vacíos'), cantando al amor ('Desde Marte'), reivindicando al malogrado ciclista abulense ('Subiendo como el Chava Jiménez'), siempre conectando con la masa ('Nómadas'), siendo muy narrativos ('Los lobos') y con la gente y ellos coreando lalalás ('1932'). La MODA dieron un primer concierto con tal fundamente y grasa que parecía que habían pasado tres meses de gira, con lo cual a partir de ahora van a arrasar allá donde paren. ¡Seguro que repetiremos!

