Mikel Telleria: «Lou Reed puede describir una realidad dura de un modo poético»

'Oroit Lou Reed' (en memoria de Lou Reed) es el cuarto larga duración del cantautor guipuzcoano residente en Vitoria Mikel Telleria. Debutó en 1999 ... con 'Deklarazioa', publicado en el sello Gaztelupeko Hotsak, y en 2002 le siguió el autoeditado 'Zaldiak hartuta' (el único disco suyo que no está en Spotify). Tellería se pasó veinte años fuera del foco musical hasta que reapareció con su tercer álbum, 'Zumeta', dedicado al pintor guipuzcoano abstracto José Luis Zumeta (Usurbil, 1939 - San Sebastián, 2020), y en febrero del presente vio la luz este su cuarto opus, este 'Oroit Lou Reed', el tercero autoeditado, un sincero catálogo de composiciones originales euskaldunes que emulan el aureolado estilo urbano del roquero neoyorquino.

La banda base de la grabación, producida por Koldo Uriarte (también teclista de Mikel Urdangarin, Xabi Aburruzaga, ¡Malú!), la configuran Mikel Telleria más Jorge Ojea (guitarras eléctricas y acústicas; es músico de Luz Casal), el vitoriano Ángel Celada (batería; de Mecano, de Revólver, de esos El Último de la Fila a los que respaldará en la gira de resurrección) e Iñigo Goldaracena (bajo, también con Manolo García).

Explica Mikel en la hoja de promoción: «Es un disco muy de guitarras, muy setentero, un poco en la línea de 'Coney Island Baby', y por ello el trabajo de Jorge Ojea ha sido fundamental». Y destaca sobre su convecino Ángel Celada: «Me hacía especial ilusión coincidir con Ángel. Para los músicos de Gasteiz es una referencia ineludible. Además, la mayoría de canciones están en medios tiempos y Ángel es un maestro en ello».

'Oroit Lou Reed' no solo da el pego, sino que irradia personalidad propia y puede presumir de un atractivo inmediato. Sus diez cortes a veces resuenan a otros nombres euskaldunes, caso de Ruper Ordorika ('Atarian', flotante a lo Luna —otros émulos velvetianos—, el cierre con 'On zait'), Petti (el lúgubre 'Zure errealitatean'), Gari ('Urubiaren antzera', un medio tiempo con más agilidad, o 'Ezin dizut uka', sin ninguna afectación), Benito Lertxundi con tumbao ('Enkantea') o Delirium Tremens por la voz ('Antsiaz jota nago', un trallazo roquero).

Y ya puestos, citemos el primer tema, el homónimo 'Oroit Lou Reed', que explícitamente se inspira en el clásico 'Walk on the wild side', el rock fibroso con las guitarras saliéndose por los cuatro costados 'Egin behar aukera' y otro rock como 'Lizentzia hartzera noa'.

-Mikel, ¿por qué te gusta Lou Reed?

-Yo creo que lo primero que me llamó la atención de Lou Reed fue su voz. Es una voz que llena todo el espacio, muy poderosa y única. Y el mundo urbano que describe en sus canciones, ese entorno duro y, si me apuras, cruel, lo describe de un modo en ocasiones brutal, pero lleno de poesía. Me sorprende el hecho de que se pueda describir una realidad tan dura de un modo tan poético.

-¿Cuándo entendiste sus letras?

-Mi inglés es bastante limitado, pero las traducciones están al alcance de cualquiera.

-¿Te identificas con ellas en algún sentido?

Lou Reed tiene un punto de ruptura con lo anterior y eso me gusta. Hasta la llegada de la Velvet Underground, estaba en pleno apogeo el mundo hippie, aquello de paz, amor y flores, los Beatles y los grupos de los 60. Me encantan Los Beatles, por cierto. Y viene Lou Reed y lo pone todo patas arriba, y empieza a hablar de otra realidad muy diferente, como es la del mundo urbano, con una visión radical que refleja lo que es el entorno de la gran ciudad.

-'Oroit Lou Reed', tu cuarto álbum, no es un disco de versiones con letras traducidas, sino que te atreves a componer nuevas canciones asimilando el estilo, el tumbao de Lou Reed, la síncopa de sus guitarras, algunos semirecitados reflexivos… ¿Por qué?

Porque es uno de mis héroes musicales, una de mis referencias ineludibles. La idea surgió tras escuchar el disco 'Lou Reed mila esker' que produjo Jonan Ordorika. Y me pregunté a mí mismo: ¿por qué no, en lugar de hacer versiones, hacer canciones originales en euskera, jugando con los recursos que el bueno de Lou manejaba a la hora de componer? De alguna manera era intentar hacer canciones a su manera.

-Ya. Oye, ¿has tenido algún problema legal por poner el nombre de Lou Reed en la portada?

No. 'Oroit Lou Reed' da título también a una de las canciones del disco.

Ampliar

-Varias canciones o letras del álbum se han inspirado en libros, en lecturas tuyas, desde Bukowski hasta el sociólogo Zygmunt Bauman, pasando por Gabriel Aresti. ¿Lo que más haces es leer?

-No leo todo lo que quisiera, pero sí, me encanta leer en cualquier formato. Libros, revistas, periódicos… Lo que pille entre las manos.

-¿Qué estás leyendo ahora?

-Un libro sobre pintura: 'Edward Munch, expresiones de vida'. Es una biografía sobre la vida de este pintor. Impresionante.

-El de 'El grito'. ¿Cómo te ganas la vida?

-Soy periodista, funcionario en el Ayuntamiento de Vitoria.

-¿Has vivido alguna temporada en USA, en Nueva York, como han hecho cantautores vascos como Ruper y Coppel?

-No, y visto cómo se está poniendo la cosa por aquellos lares, pues ahora mismo tampoco me atrae mucho la idea, la verdad.

-Je, je… Has grabado 'Oroit Lou Reed' con un acompañamiento de lujo…

-Se trataba de hacer un disco al estilo de los años 70, sin artificios, tipo 'Conney Island Baby'. Para eso estaba claro que tenían que participar muy buenos músicos, y así ha sido. He tenido la suerte de contar con Jorge Ojea, guitarrista de Luz Casal, Ángel Celada a la batería e Iñigo Goldaracena al bajo. Y el resultado está ahí a la vista de todos.

-Y al oído de todos. ¿Habéis grabado el disco juntos en el estudio?

-La grabación la hicimos por separado en el estudio de Koldo Uriarte, y también en Estudios Sonora de Gasteiz.

-¿Habrá más presentaciones en directo?

-Esa es la idea. Quiero tocar en Bilbao de la mejor manera posible con todo el grupo, en total seis músicos. Vamos a ver cuándo podemos atar alguna fecha.

-¡Avisa si vienes! Ah, Ruper Ordorika ha actuado varias veces con músicos de Lou Reed… No te perderías sus conciertos…

-Pues la verdad es que no coincidí con ellos. Eso sí, me acuerdo de un concierto que hizo Fernando Saunders en el Teatro Principal de Gasteiz, hace ya bastantes años. Nunca he visto tocar el bajo así a nadie; me dejó impresionado.

-¿Sueles ir a conciertos?

-Sí, vivo en Vitoria y voy a los conciertos, claro. Me gusta escuchar lo que se está haciendo ahora mismo.