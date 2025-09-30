El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mikel Telleria: «Lou Reed puede describir una realidad dura de un modo poético»

El songwriter guipuzcoano afincado en Vitoria lanza su cuarto álbum, 'Oroit Lou Reed', una inspirada y explícita asimilación del estilo compositivo del carismático roquero neoyorquino

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:13

'Oroit Lou Reed' (en memoria de Lou Reed) es el cuarto larga duración del cantautor guipuzcoano residente en Vitoria Mikel Telleria. Debutó en 1999 ... con 'Deklarazioa', publicado en el sello Gaztelupeko Hotsak, y en 2002 le siguió el autoeditado 'Zaldiak hartuta' (el único disco suyo que no está en Spotify). Tellería se pasó veinte años fuera del foco musical hasta que reapareció con su tercer álbum, 'Zumeta', dedicado al pintor guipuzcoano abstracto José Luis Zumeta (Usurbil, 1939 - San Sebastián, 2020), y en febrero del presente vio la luz este su cuarto opus, este 'Oroit Lou Reed', el tercero autoeditado, un sincero catálogo de composiciones originales euskaldunes que emulan el aureolado estilo urbano del roquero neoyorquino.

