Mikel Erentxun: «Me siento una especie en extinción, pero me encuentro muy cómodo» El donostiarra llenará este domingo el Arriaga con la exitosa gira de las cuatro décadas de Duncan Dhu, que va a estirar hasta 2027

Miguel Aizpuru Bilbao Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:56 Comenta Compartir

Mikel Erentxun (Caracas, 1965) quería conmemorar los 40 años de Duncan Dhu con unos pocos conciertos repasando los temas que más le apetecían. Pero el experimento salió tan bien que se ha tirado todo este año en la carretera y, visto el éxito, va a estirar el tour hasta el 2027, cuando lo cerrará con un concierto multitudinario en Madrid. No es solo una cuestión de nostalgia y de viejos himnos, el donostiarra también ha rescatado temas menos conocidos de la discografía de su antigua banda y les ha dado un nuevo barniz. Eso sí, los clásicos no faltarán el domingo en el Teatro Arriaga (19h). Quedan unas pocas entradas y todo apunta al sold out de aquí a final de semana.

– 2025 ha sido un año de efemérides: ha cumplido 60 años, hace 40 salió el primer disco de Duncan Dhu y, de remate, medio siglo sin Franco.

– Sí, un año de muchas celebraciones, también se cumplen los 60 años de la Behobia-San Sebastián y que llevo 25 con mi mujer, ja, ja, ja. Pero bueno, la que nos trae aquí es la de Duncan Dhu. Esto empezó como una cosa de unos pocos conciertos para celebrarlo y al final ha ido creciendo como una bola de nieve. Y nos encontramos ahora al filo de este año 25 y se ha extendido a todo el 26. Hasta el punto de que acamos de anunciar un fin de gira definitivo en enero de 2027, en el Movistar Arena de Madrid. Bilbao y Donostia iban a ser el final, pero se ha acabado alargando todo un año entero más.

– Buena señal, ¿no?

– Cuando las cosas no son esperadas hacen más ilusión. Se lo comentaba a Diego (Vasallo) el otro día: es la constatación de que el legado de Duncan Dhu es más importante de lo que pensábamos. En este alto en el camino de mirar hacia atrás, me he encontrado con un repertorio muy atractivo y la gente lo está disfrutando muchísimo.

– Diego Vasallo y Juanra Viles no se han animado a la gira, pero imagino que cuenta con su aprobación.

– Claro, claro, si no nunca lo hubiera hecho. De hecho mi primera llamada fue a Diego para ver si se apuntaba. Pero no le apetecía, está muy metido en sus nuevos proyectos, aunque le mantengo al tanto de todo y sigue estando muy presente porque muchas de las canciones son suyas. Y me he tomado la licencia de cantar algunos clásicos de los que originalmente cantaba él, como 'Rosa gris'.

– Llega este domingo al Arriaga con la gira más que engrasada. ¿Qué sensaciones tiene?

– Llegamos pletóricos, la verdad. Está mal decirlo, pero hemos hecho casi 50 conciertos y la banda está sonando como nunca. Además, este tramo de la gira es muy bonito al ser en teatros y auditorios. En los festivales no es lo mismo, no se prueba sonido, no vas con tu material y los conciertos están amputados. En los teatros todo cobra sentido y el Arriaga probablemente sea el más bonito de España.

– ¿Como será el concierto?

– Va a ser una fiesta total. Son dos horas de concierto, 28 canciones y un repaso bastante exhaustivo a la trayectoria de Duncan Dhu. Me gustaría recalcar que no es un mero karaoke, hacemos los clásicos pero he metido algunas canciones que mucha gente no conocerá. Algunas del último disco, 'Crepúsculo', que nunca tuvo una gira, y también he metido mucha mano a 'Autobiografía', que es un disco que me gusta mucho. No quiero que se quede en un concierto de nostalgia y de naftalina, sino en una celebración de la que la gente sale descubriendo canciones que no conocía.

– Demostrar que el repertorio está vivo.

– Sí, sí, sí. Además es que ha envejecido muy bien. Quitando alguna letra de las que escribes con 20 años, las melodías aguantan y, las que necesitaban una actualización, las hemos llevado a mi sonido actual.

– ¿El chaval que con 19 años montó Duncan Dhu se imaginaba que iba a dar para tan largo? ¿O ni en sus mejores sueños?

– Ni en mis mejores sueños me hubiese visto 40 años más tarde dando un concierto en el Arriaga. De hecho, hemos reeditado un disco en directo del año 95, que era el décimo aniversario, y ya entonces nos parecía una locura haber durado una década y tener una carrera consolidada. Es que además aquí no había una gran tradición de carreras largas en el rock, pero ahora hay una generación que sí mantenemos trayectorias largas en solitario. Como, por ejemplo, Loquillo, Bunbury, Coque Malla...

– ¿Ve muy cambiada la música en comparación con los 80?

– Sobre todo la forma de venderla. Bueno, de hecho es que ya casi no se vende. Nuestro primer disco se vendió sobre todo en cassette, luego el vinilo destronó al cassette, después llegaron los CDs, la piratería, las plataformas digitales… Ahora el vinilo ha recobrado cierta presencia, pero la realidad es que casi no se venden soportes físicos y las cifras de los 80 y 90 son impensables. Lo que hay es una cultura del directo, la gente va a los conciertos y la música está muy viva.

– También se ha diluido la figura del 'songwriter' como usted. Ahora observa uno el disco de Rosalía y hay una veintena de coautores y otras tantas colaboraciones.

– No quiero quitarle mérito a Rosalía, es un trabajo de equipo brutal a todos los niveles y se nota que hay gente muy potente. Pero es verdad que la figura del cantautor está en desuso. Yo, desde luego, me siento una especie en extinción, porque entiendo la música de una manera en la que ya poca gente la entiende. Pero yo me encuentro muy cómodo, tengo mi público y mi pequeño nicho en el que me siento a gusto. Y de ahí no voy a salir, ¿eh? El mundo de Rosalía para mí es muy moderno, no me interesa nada entrar ahí. Lo respeto e incluso lo admiro, pero no me interesa nada. A mí lo que me emociona es el último disco en solitario de Jeff Tweedy fuera de Wilco.

– Dice que esta de Duncan Dhu será su última gran gira.

– Va en serio. Esto ha sido una cosa inesperada y la disfruto porque sé que no va a volver a pasar. Cuando se acabe, yo vuelvo a mi carrera en solitario, que son otras cifras y otras experiencias. Y dudo mucho que con un disco mío pueda hacer una gira de 100 conciertos. Pero no lo voy a echar de menos, yo me encuentro muy a gusto haciendo mi circuito y tocando en el Kafe Antzokia. Y seguiré sacando discos cuando pueda.

– Además el rock ya no tiene edad, o quizás es más de la tercera edad que de la juventud.

– Afortunadamente. Yo llevo muy mal el paso del tiempo, pero me fijo en gente como Bob Dylan, Willie Nelson o Paul McCartney y veo que me quedan todavía 20 años o más. Y no hace falta irse tan lejos, aquí están Loquillo o Manolo García.

– Ramoncín ha cumplido 70 esta semana.

– Pues, fíjate, son diez años más que yo y está en la brecha.