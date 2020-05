Mikel Erentxun, seguro y remunerado El donostiarra hizo gala de profesionalidad, repertorio y dominio de las tablas en la serie Sala BBK Etxean, donde recuperó cuatro canciones de Duncan Dhu y revisó a Miguel Bosé y a Gabinete Caligari ÓSCAR CUBILLO Sábado, 9 mayo 2020, 01:31

Justo cuando se desataba la gran tormenta sobre el Gran Bilbao, el viernes empezaba uno de los conciertos más esperados del ciclo Sala BBK Etxean, ya saben, ése en el que una selección de músicos ofrece en directo y en formato reducido actuaciones sin público en el patio de butacas pero con la audiencia siguiéndolas detrás de las pantallas de las redes sociales y de Tele Bilbao. El viernes, decíamos, oficiaba Mikel Erentxun, ex Duncan Dhu, y lo hizo elegantísimo y en pie, con americana y su definitoria gruesa cinta de cuero con su apellido tachonado de la que colgaba su guitarra acústica.

Erentxun se complació de poder dar esa actuación 'remunerada' (sic) y avanzó que era «una noche divertida, para bailar y reírnos». Le preguntó el presentador de Tele Bilbao Joseba Solozabal por Trump (es que Mikel tenía cerrada una gira de 15 conciertos por USA, pospuesta a noviembre debido al coronavirus), algunos nos quedamos con las ganas de que le inquiriera por nuestro presidente, pero justo empezó un bolo definido como atípico por el donostiarra nacido en Caracas hace 55 años. Un bolo de 14 canciones en 51 minutos. Un recital en todos los sentidos: primero porque se lo montó en solitario y segundo porque se bastó y sobró para llenar el escenario con una selección muy variada.

Abrió rocanrolero, acústico y muy Duncan Dhu con 'La vereda', de seguido brotó folklórico a lo Johnny Cash cantábrico en 'Mañana', y a la tercera recuperó una de Duncan Dhu, la dramática 'Entre salitre y sudor'. A la cuarta llegó una de las cimas, 'Veneno' («qué me das, qué me das…»), la cual presentó así: «una canción especial en mi repertorio que escribí junto a Rafael Berrio», su paisano recientemente difunto, el mismo al que Gari versionó la semana pasada en la serie Sala BBK Etxean.

Se le veía muy seguro de sí mismo (no en vano este formato en solitario se lo tiene muy currado y coge el coche y va a Andalucía a cumplimentarlo desde hace muchos años) y sin embargo avisó que igual se equivocaría al interpretar 'Suelta las riendas de mi corazón', pues era la segunda vez que la tocaba, pero lo hizo muy bien, resonando al inglés Morrissey, el de los Smiths. Con un atril con las letras delante de él, como es su costumbre, Mikel continuó con la gema pop muy bonita y, más que cosmopolita, eurófila 'Vasos de roma y ginebra' (aquí llegó a cantar a capela, imaginen qué seguro estaba), más Duncan Dhu original fue el rock and blues 'El ritmo de la calle' (lo ejecutó agitándose igual que su admirado Elvis Presley asido a una guitarra), y presentó 'Hojas secas', una composición coescrita con Miguel Bosé y que cursó adulta y crepuscular («ha sido una versión corta: me he saltado el estribillo y el solo», explicó al acabarla, ¡qué crack!).

A la novena se sentó al suntuoso piano de cola de la Sala BBK (sobre él disponía de otro atril con las letras) e informó de que tocaría por primera vez en directo una canción de Duncan Dhu que fue 'Imagino' y que resonó al 'Imagine' de Lennon pero mejor. Y a la décima siguió sentado al piano para otra de su último disco 'El último vuelo del hombre bala', la titulada 'Corazón de mil inviernos', muy Beatles también, porque como dilucidó sincero Mikel las que hace al piano le salen muy parecidas, que debe mejorar la técnica.

Volvió a la guitarra, «que es mi instrumento natural», y tras una versión de Gabinate Caligari como fue 'La sangre de tu tristeza' y que el donostiarra revisó de modo muy superior a Jaime Urrutia en solitario, más otra solvente recuperación de Duncan Dhu como fue 'A un minuto de ti' (no olviden que Mikel estaba tocando él solo, ¿eh?), cambió de guitarra y afrontó el final por todo lo alto con dos canciones suyas de desamor y tan infecciosas y redondas como son 'Cicatrices' y, tras un trago de agua y la petición de responsabilidad «ahora que nos van a dejar un poco más libres» durante la reclusión, una gótica 'Cartas de amor', ésta con los dientes apretados casi.

Muy bien Mikel, de lo mejor del ciclo. Y eso que a solas no pudo interactuar con ningún escudero. Pensábamos que iba venir con el baterista tolosarra Karlos Arancegui, con quien ya le hemos disfrutado bolos a dúo muy, muy buenos.