Los miedos y las manías de Los Paniks Los Paniks cantan de camposantos, vudú, avispas y karramarros. / EDURNE OTXOA Un akelarre rock-a-roller provocó el primitivo cuarteto bermeano-baracaldés el sábado noche en un Kafe Antzokia con las puertas abiertas ÓSCAR CUBILLO Domingo, 15 septiembre 2019, 13:35

El sábado noche el Kafe Antzokia tuvo a bien invitar a un concierto a la roquería local y un centenar de aficionados pasados. Se presentaron a ver a la Craig Brown Band de Detroit, un sexteto mixto (dos chicas a los coros onda Memphis) cuyo country indie a volumen estridente fue opacado, sofocado, eclipsado por el retumbe en la onda The Cramps de Los Paniks bermeano-baracaldés. El cuarteto guitarrero y con la base rítmica pluriempleada en Dr. Maha dieron un bolo creciente con unos 22 temas ejecutados en 63 minutos ardientes, primitivos pero no caóticos, rock-a-rollers y todo el rato gritados y regurgitados por su líder de siempre, Rioja.

Cierto sonido plano confundió el arranque de su concierto, pero Los Paniks se sobrepusieron a la técnica para imponer su impronta en canciones que bascularon entre el inglés y el castellano apelando a miedos y manías, a pasiones y brujerías en piezas bautizadas 'Colecciono huesos', 'Voodoo' y así. Notas de cada una de las canciones tomamos, pero para no darles la matraca citemos entre los títulos del set list (esperemos que nos nos baile ninguno, je, je...) la palúdica 'Shot gun blast', el garaje en plan Los Bengala 'Avispa', una cima que fue 'Maribel' y que arrolló igual que Parálisis Permanente en Texas, el rollo zíngaro resonante de esos Atom Rhumba que en sus pinitos. Los Paniks a punto estuvieron de destronar en 'Blue moon', psychobilly con aleluyas reminiscente de los Meteors en '7', rhythm and blues marca King Salami & The Cumberland 3 sin maracas en 'Camposanto', otra cima como fue el blues australiano a lo Beasts Of Bourbon 'Hurt me', o las curiosas interferencias vocales vía los primeros Dogo y Los Mercenarios en 'Paiwoke'.

Y así llegamos a la traca final, donde Los Paniks se superaron a sí mismos, incrementando la trepidación de los garajeros Trashmen ('Karramarro'), rocancoleando imparables como los Desechables ('Pan'), facturando rock and coll zombie de nuevo en la estela de Parálisis Permanente ('Los valientes andan solos'), desenterrando añejo countrybilly marca de la casa (el inspirado 'I got a love'), refrenándose en una sobrante versión de Reigning Sound ('Drowning'), pero autoafirmándose en los últimos coletazos del show cerril con el rock and roll alocado 'Tren', que brotó cual aquelarre. Al final ese zurriagazo comparable a los Chrome Cranks que puso a la peña a imortalizarlo con los móviles y que fue 'Back to nature', otro viejo hit clandestino de Los Paniks que, a tenor de este bolo sabatino, parece que han recuperado la buena forma de hace tres lustros largos.