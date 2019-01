Micah P. Hinson, el provocador impostado En la quinta canción, 'The Fire Came Up To My Knees'. / ÓSCAR CUBILLO antautor country de lírica retorcida, el texano amplió el aforo de su recital en el Kafe Antzokia, donde abdujo a la parroquia gracias a su repertorio de solemnidad atribulada ÓSCAR CUBILLO Jueves, 31 enero 2019, 15:43

Debido a la alta afluencia de público, a la postre más de 300 personas un miércoles, el concierto del cantautor country Micah P. Hinson se trasladó de la sala pequeña del Kafe Antzokia a la grande. Ahí, el vulnerable flacurrio vaquero hizo de las suyas y no paró de provocar al respetable. Parecía que estaba borracho pero no, aunque se tambaleaba al tocar, libaba trabajosamente de una botella de birra y apenas podía abrir los ojos tras sus gafas de pasta.

Sus orejas de soplillo las remarcaba con dos perforaciones en el lóbulo, llevaba las sienes rasuradas y chupa de cuero cruzada, no hacía más que soltar tacos (sonreía pícaro cuando decía «motherfuckers» y la gente se carcajeaba), fumó de un vaporizador, miraba ostensiblemente el reloj como si deseara acabar ya, y hasta nos preguntó si no teníamos que coger el autobús o el tren para acabar. Pero triunfó y absorbió a todos (menos a unos pocos que discutían en la barra a lo lejos) con su guitarra, su voz de barítono y sus canciones de sueños, miedos y paranoias. Hinson se debió de encontrar a gusto, pues tocó unas 24 canciones en 103 minutos, dando un bis de media hora pasada.

El del miércoles fue el sexto concierto de una gira española de ocho bolos. Agotó en Barcelona y en Madrid el show también se trasladó a una sala de mayor aforo. Venía divulgando su disco 'When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You', grabado un día cualquiera en Texas con el grupo bautizado The Musicians Of The Apocalypse porque, como explica Micah en la promoción, «en la catedral de Santiago de Compostela se dice que yacen los restos del apóstol Santiago. Hay una estatua de él rodeado de veinticuatro músicos, mirando, afinando o simplemente esperando. Se comenta que lo estuvieron esperando durante ochocientos años para ser dirigidos por él. Ellos son los Músicos del Apocalipsis. Son los que traerán el infierno y el cielo a la Tierra. Son los que traerán el apocalipsis». Sí, a Micah, que en este tour le queda por actuar en Vigo y La Coruña, le influye el góspel.

Por el final del concierto en el Antzoki dijo que le llaman creativo por subirse al escenario, pero reconoció que lo pasa fatal, que está asustado. También agradeció que hubiera acudido tanta gente, que gracias a eso mantiene a su familia. Al principio dijo que en cuatro días (el lunes) cumpliría 38 años y que se sentía un viejo, y antes de la última canción avisó de que se fumaría un cigarro en el camerino pero que volvería a salir a vender cedés y vinilos en las escaleras.

Fue un buen concierto, con magia e ironía, con tragedia y aplausos, quizá un tanto dilatado por eso de morir de éxito. Muy versátil a la guitarra acústica con tres pegatinas ('Jódete, soy Batman', el eslogan de Woody Guthrie 'Esta máquina mata fascistas' y 'Elige la vanidad en vez de la sabiduría'), Micah ofició con devoción hacia los clásicos pero adaptándolos a la oscuridad y fragilidad espiritual del indie actual: evocó a Johnny Cash ('Kiss Me Mother, Kiss Your Darling'), meció vals exangüe a lo Lambchop, asimiló el folk de Leadbelly y de Woody Guthrie ('The Fire Came Up To My Knees'), a menudo cantó ronco a lo Tom Waits, en una ocasión se convirtió en un suerte de David Bowie en el honky tonk, resonó tan tristemente solemne que los hermanos Coen podrían hacerle una película, se apropió del soul de Memphis ('It's Been So Long'; bueno, Micah se crió en Texas pero nació en Memphis, Tennessee, como contó en una introducción), se ponía a mirar entre las hojitas que tenía dispuestas en el atril para decidir qué canción tocar a continuación y también ponía gesto de pensar, cantó ampuloso como Neil Diamond, su country actual superó al de Will Oldham, hizo jazz noir ('Diggin' a grave'), durante el bis se escoró tanro al góspel que hasta pareció un predicador ('Small Spaces'), y nos contó que hizo llorar a su mujer cuando le cantó la lánguida 'Take Off That Dress For Me'..