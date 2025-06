«El mercado local es muy importante», afirma Sergio Amor, líder de The Lovers

Dos miembros del quinteto son de Portugalete, dos de Bilbao y uno de Llodio. Su líder, Sergio Amor (voz y guitarra), desde los 14 a ... los 27 años militó en grupos como 40 de Fiebre (con Gorka Bringas) o Lado Sur (con José Carlos Milla), pero se apartó de la música debido a las circunstancias vitales. Hasta que llego la pandemia y durante el tiempo libre que disfrutamos muchos confinados, Sergio, con la cercanía del portugalujo Tessee Johns, volvió a mirar a la música y formó Sergio & The Lovers.

Y este sábado este grupo publica y presenta su primer álbum, '¡Quiero salir!', artefacto que al principio sólo se encontrará en formato físico y ´que se estrenará y venderá oficialmente el mencionado sábado en el Café Teatro La Nube de Santutxu (19 h, 10-12 €; más Hoax Attack). Son catorce canciones y los dos primeros tercios sorprenden por su pop-rock ortodoxo que los mismo evoca a La Granja ('Tú y yo', quizá el mejor tema del lote, con pasajes para cantar a pleno pulmón en plan Santero y Los Muchachos, luego 'Vidas de cristal') que a La Guardia ('Tu secreto', la inaugural 'El andén') o Huey Lewis & The News ('Friends', tema alegre, feel good pop), entre más reminiescencia a Springsteen, Secretos, Supercremalleras, Los Retros, WOP Band...

El último tercio del disco es un poco raro, con dos regrabaciones, una en euskera (un rock and roll vía The Uskis) y otras en italiano (parece que la han metido por error en el repertorio), más una canción floja ('He cerrado mi cuenta') y otra flojilla ('Creo'), lo cual no es óbice para recomendar su disco y su bolo sabatino.

Hala, dejemos que Sergio Amor, el líder de The Lovers, nos ponga en canción.

¿Sois más pop o más rock?

Es complicado de responder, la verdad. Yo (Sergio) soy el compositor de todas las canciones y mis gustos son bastante eclécticos. Puedo escuchar Iron Maiden, AC/DC, Poison, The Who, y de repente saltar a un power-pop como La Granja, pasar por los 091 y Las Ruedas, y acabar con Pedro Guerra, Pino Daniele y su jazz napolitano, o los Negramaro también italianos, que mezclan guitarras contundentes en una canción con una balada con guitarra acústica en la siguiente, y que a la tercera te meten un ritmo medio discotequero.

Ejem…. ¿Sois más pop o más rock?

Yo creo que si nos tuviéramos que decantar por algo es por el rock, porque nos gusta que los conciertos sean contundentes.

Ajá. También parece que os influye el country, tipo Secretos, Ryan Adams… Roquero vía Cracker… El country pop de La Guardia...

Como decía antes, somos una mezcla bastante curiosa. El grupo de cabecera de Mendo (batería) es Iron Maiden, a Mikel (teclista) le gusta el hard rock pero también le encanta una buena balada al piano, Asier (guitarra solista) tiene la música de los Who y de Hendrix como su libro de cabecera en la mesilla... En cambio, Eriz (bajo) es más de música en castellano de un lado o del otro del charco: Sidecars, Pereza, Arde Bogotá, Calamaro... La pregunta sería cómo es posible que todo esto se pueda juntar en un grupo y que funcione. Según nuestro criterio, claro está.

En efecto, la cosa funciona.

Gracias. La respuesta a la pregunta es muy fácil: nos llevamos igual que amigos de toda la vida, aunque algunos nos conocemos desde hace poco tiempo. Esa es la clave de todo. Y somos capaces de aunar ese buen rollo en nuestra música sin problemas. ¡Es que somos Sergio and The Lovers!

¡Y sois muy guitarreros! Tenéis dos guitarristas. ¿Qué modelos usáis...?

¡Sí, nos encantan las guitarras! De hecho las canciones hasta ahora están compuestas con guitarra. Muchas de ellas en los calurosos veranos sardos en los que paso mis vacaciones.

¿Sardos? ¿De la Cerdeña italiana? ¿Y qué haces ahí?

De Cerdeña, efectivamente. Mi mujer es de allí y vamos a visitar a su familia. La verdad es que es un sitio espectacular y me da horas de tranquilidad para poder componer nuevas canciones. Ahora mismo creo que con el repertorio que tengo guardado podríamos grabar otro par de discos con muy buenas canciones.

Ja, ja… No nos dejemos en el tintero lo de las guitarras...

Asier, el guitarrista principal, también está muy presente en las canciones porque toca cosas que marcan la diferencia y que se compaginan perfectamente con el resto de los instrumentos. Asier usa una Fender Stratocaster con ampli Orange y yo (Sergio) tiro de Fender Telecaster de triple pastilla y ampli Vox.

¿Por qué el nombre de Sergio & The Lovers? ¿Por ti, Sergio Amor, el amado líder?

Efectivamente, el nombre viene de ahí. Es un modo de intentar explicar que yo solo no sería capaz de hacer esto si no estuvieran The Lovers, los otros cuatro músicos que forman el grupo. Y The Lovers viene por mi apellido, sí, que es Amor.

Es un nombre engañoso, porque es en inglés y vosotros cantáis en castellano y un poco en euskera.

Bueno, es cierto que puede dar pie a pensar que se canta en un lengua que no es, pero tampoco estamos cerrados a que algún día se pueda cantar en inglés tal y como hemos hecho con el euskera y el italiano, ¡sorpresa!

Ya, por el final usáis el italiano en la canción 'Lascia stare', ¿no? Yo pensaba que era un error del wetransfer que me habías mandado…

Nos hemos auto-versioneado cantando dos de nuestras canciones en dos idiomas diferentes: 'Zure sekretua' es 'Tu secreto', y 'Lascia stare' es 'Déjalo'. Nos gustaría poder hacer más textos en euskera porque pensamos que el mercado musical local es muy importante.

Ya. Y está muy subvencionado y sobreprotegido por las instituciones, no solo ayuntamientos y diputaciones y gobierno autonómico. ¿Y lo del italiano por qué, al margen de tus veranos sardos y de tu esposa?

Yo estoy muy influenciado por la música italiana incluso antes de conocer a mi mujer. Conocer bien otro idioma te abre la puerta a nuevas culturas y músicas. Es otro mundo muy diferente, y claro, siempre encuentras algo que te gusta. Por fuerza denía entrar algo en italiano en este disco. ¡Y no será la última vez!

La verdad es que el final del disco choca un poco, hay una canción floja, otra flojilla, y un par de raras que no parecen hilar con lo anterior, entre ellas la italiana, 'Lascia stare'.

'He cerrado mi cuenta' y 'Creo' están grabadas hace un año. Aparecen en nuestro primer EP, 'Amargo licor'. Como en su día no lo editamos físicamente, nos ha parecido buena idea meterlas aquí. Se nota un año de evolución y el cambio de estudio y de método de grabación, ya que esas canciones se grabaron casi a la primera toma en dos días y para las nuevas hemos tenido semanas de grabación y producción. Las dos se han vuelto a masterizar y se han añadido coros nuevos en 'Creo'. 'Lascia stare' es una rareza, como hemos comentado antes. Una rareza que amplía la mirada hacia dónde queremos llegar con nuestra música.

Ampliar Con el saxo, en sexteto, tras un bolo en El Comercio.

¿A qué le cantáis? ¿Al amor, a lo positivo, a las ganas de vivir...?

Pues le cantamos un poco a lo que nos rodea o nos ha rodeado, porque también cantamos a experiencias pasadas. Cantamos a nuestros hijos e hijas, cantamos a lo dura que es la vida, cantamos al amor y al desamor, cantamos a lo que pasa en esta esfera llamada Tierra, cantamos a la muerte también... Lo importante es que nuestras letras lleguen a alguien en cada momento y que esa persona se sienta identificada con una de nuestras canciones para que le conmueva por dentro: esperanza, alegría, tristeza, mala hostia...

'¡Quiero salir!' es vuestro primer larga duración.

Es nuestro primer LP, porque ya tenemos un EP de 4 canciones lanzado el año pasado y que se puede encontrar en las plataformas digitales más usadas: Spotify, Apple, YouTube… El disco nuevo tiene 14 canciones, de las cuales la última es un instrumental que da pie a que se vuelva a empezar a escuchar el disco desde la primera canción de nuevo. Hay dos canciones del EP que hemos vuelto a grabar y otras dos que han sido remasterizadas. El resto son canciones nuevas. La mayoría son en castellano y dos han sido grabadas también en euskera e italiano, como decía antes. La que es en italiano es un dueto con la fantástica voz de Monique Vallejo.

Ajá.

En el disco han participado también Kike Pérez (violín) y Carlos Carranza (slide guitar y banjo) en la canción 'Diez años', dedicada a mi hija…, y a todos nuestros hijos e hijas. Y por supuesto, Josu San Román aporta su saxo y ha hecho un trabajo magnífico.

Sí, suena bien. El saxo y el disco en general.

El LP está pensado para escucharlo del tirón. Ya sabemos que ahora la industria funciona de otra forma, a base de lanzamiento de singles, algo que no nos gusta especialmente. Por eso recomendamos con todas nuestras fuerzas comprar el LP y escucharlo con unos buenos auriculares todo seguido, de la primera canción hasta la 14. Estamos seguros de que os va a encantar. Solo hemos editado 150 copias por ahora, de las cuales ya están vendidas prácticamente la mitad. Para quien no adquiera una de estas copias, iremos lanzando a partir de septiembre las canciones a modo de singles en las plataformas digitales más conocidas. Y por lo tanto tardaremos meses en desvelar en redes el disco al completo.

Buena estrategia. ¿Cómo será el bolo de presentación del sábado en La Nube, Sergio?

La fiesta de la presentación del disco la hemos organizado con mucha ilusión y estamos hasta arriba de ganas de conseguir que el público se lleve un buen recuerdo. Tenemos todo listo para que así sea. Con Hoax Attack empezará fuerte la tarde y nosotros pondremos la guinda del pastel con un concierto potente y muy completo. Es una pena que Monique Vallejo se haya caído de la fiesta por culpa de una lesión que la tiene inmovilizada en casa, porque nos hacía mucha ilusión poder compartir con el público el dueto que hemos grabado con ella.

Ya, el tema en italiano. ¿Y unas palabras sobre los teloneros, Hoax Attack? El nombre es muy blusero…

Hoax Attack es una banda bilbaína de rock que nos gusta mucho. Los hemos visto varias veces en directo y la verdad es que es de esas bandas que dices que si tuvieran una buena promoción estaría tocando en festivales por la geografía peninsular o fuera de ella. Va a ser un honor tenerles como invitados.