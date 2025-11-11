La melancolía existencial de Gorka Urbizu para celebrar el 30 aniversario del Kafe Antzokia

El navarro Gorka Urbizu Ruiz (Lekunberri, 48 años), tras frenar en la cima de la fama a su grupo Berri Txarrak y dejarlo en el ... limbo (se trataba, se trata del grupo en euskera más internacional surgido tras los proyectos de Fermín Muguruza), editó un disco en solitario más triste que melancólico, muy introvertido, intimista y hasta doméstico, bautizado 'Hasiera bat' (24). Y aunque él pensaba, o eso declaraba, que se trataba de un repertorio que iba a gustar a poca gente, dio el campanazo hasta prolongar por casi dos años una gira llamada 'Tour Bat', la cual está cerrando en estas semanas con diez fechas en tres ciudades, todas con el aforo agotado en la venta anticipada.

Estas son las citas: cuatro en Bilbao (dos hace dos fines de semana en la Santana 27, cuyo aforo es de 1.500, y dos esta semana en el Kafe Antzokia para realzar su 30º aniversario: son la cita que nos ocupa de este lunes, más la de este martes, cuyo aforo de 600 entradas se agotó en minutos), dos en Pamplona (el viernes y el sábado pasados, Auditorio Baluarte, 1.568 butacas) y cuatro en San Sebastián esta misma semana también (de jueves a domingo en el Teatro Victoria Eugenia, 888 butacas). Como informa su agencia de prensa, 'Tour Bat' ha recorrido «toda la península e incluso México, Colombia, Argentina y Chile. El tour arrancó en su día en Donosti y terminará en esa misma ciudad 21 meses más tarde».

Bueno, vimos a Urbizu en febrero de 2024 en el Euskalduna Urban Hall, en la gala de premios de la radio pública Gaztea. Entonces, tenía otra banda, otro quinteto, y titulamos la crónica 'La tristura de la nueva etapa de Gorka Urbizu'. Ahora no se ha desprendido de la melancolía existencial, de la pausa vital y musical, y sigue actuando en quinteto, pero lo ha cambiado drásticamente: entran al bajo Lutxo Neira (el mejor valor del grupo para destilar una música tan tranqui destilando elegancia) y los dos bateristas infrautilizados Karlos Arancegui y Felix Buff (como quien dice fuimos a ver el concierto por ellos, y como si nada; con una sola batería ya iría sobrado semejante repertorio, no tienen sentido dos), continúa a la guitarra Amaia Miranda, de Leioa (vive en Barcelona y también acompaña a Christina Rosenvinge), y el ex BTX Gorka Urbizu se ocupa de la voz y las guitarras.

Ampliar El quinteto con dos baterías infrautilizadas. Carlos Gª Azpiazu

Este lunes en el Kafe Antzokia, el «templo de la música en euskera» como lo calificó el navarro, lleno por un público bastante joven, muy cantarín y con gran proporción femenina en sus filas, Gorka Urbizu se reveló tímido pero muy hablador (la parroquia le reía todas las gracias) y cantó 19 temas en 106 minutos, dos de ellos en solitario: 'Etxe bat', en plan cantautor post-Benito Lertxundi, y para abrir el bis 'Maravillas' de Berri Txarrak, coreado hasta la comunión por el respetable. El resto, aunque fuese en quinteto, no tuvo mucha más pegada (premeditadamente, ¿eh?, no por incapacidad), hasta que varios temas del epílogo apretaron un poco más (en el bis 'Zilarra', del último single con dos Caras A).

El público coreó casi todas las canciones, generalmente también de modo íntimo, y en alguna ocasión rozando la vibración mística, litúrgica, espiritual o eclesial que generó la semana pasada en el mismo escenario Sam Garrett (por ejemplo en 'Etorkizuna ginenean', de Leihotikan pero escrita por Gorka). Y solamente en contadas ocasiones la gente coreó de enfáticamente: en el nuevo single 'Diamantea' (la otra Cara A), con palmas espontáneas del respetable, y ya en el bis en 'Hegal egiten', la versión de Itoiz, y en 'Toki bat', a lo Fugazi unplugged, si se lo pueden imaginar.

El resto del listado ya hemos dicho que cursó íntimo, tristón y doméstico, a ráfagas desvencijado a lo Balerdi Balerdi ('Teoria bat') o sencillo tipo la Velvet Undergorund asimilada por el indie de los 90 ('Lilura bat'). A veces, fue un tanto arropador, en ocasiones muy exangüe ('Janela bat', con la atmósfera relajada de Spain, con perdón), y en varias piezas el bajo palpitó muy jazz, elegante y noctívago (la inaugural 'Maitasun bat', 'Kolore bat', 'Herri txiki'...).

Y además de la de Itoiz y la de BTX ya citadas, Urbizu infiltró otras versiones serenas de Berri Txarrak ('Helduleku Guztiak'), de su anterior banda colaborativa Katamalo ('Betazalak Erauztean'), de su paisana Anne Lukin ('Lisboa', muy coreada, hasta la comunión con el público muy joven), y, quebrando el sosiego predominante en la velada del lunes, una de los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado ('Más o menos bien', la única en castellano, muy coreada y con empuje extra).