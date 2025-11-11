El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gorka estuvo muy hablador y cómplice con el público Carlos Gª Azpiazu

La melancolía existencial de Gorka Urbizu para celebrar el 30 aniversario del Kafe Antzokia

En quinteto con dos baterías infrautilizadas y demasiado suavitas, el jefe de los en dique seco Berri Txarrak dio en el cantarín Antzoki uno de los 10 últimos conciertos con sold out de la gira de su debut en solitario, 'Hasiera bat'

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:31

El navarro Gorka Urbizu Ruiz (Lekunberri, 48 años), tras frenar en la cima de la fama a su grupo Berri Txarrak y dejarlo en el ... limbo (se trataba, se trata del grupo en euskera más internacional surgido tras los proyectos de Fermín Muguruza), editó un disco en solitario más triste que melancólico, muy introvertido, intimista y hasta doméstico, bautizado 'Hasiera bat' (24). Y aunque él pensaba, o eso declaraba, que se trataba de un repertorio que iba a gustar a poca gente, dio el campanazo hasta prolongar por casi dos años una gira llamada 'Tour Bat', la cual está cerrando en estas semanas con diez fechas en tres ciudades, todas con el aforo agotado en la venta anticipada.

