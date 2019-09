Las doce canciones imprescindibles de Sabina... palabra de fan(ática) Sabina, en uno de los conciertos de su última gira. / EFE Pancho Varona, guitarrista y 'compinche' del cantautor andaluz, ha pedido a sus seguidores que elijan sus mejores temas YOLANDA VEIGA Miércoles, 11 septiembre 2019, 13:39

Cerraron hace ya un tiempo en Madrid el 'Peor para el sol'. Era un bareto pequeño y ruidoso, donde uno siempre estaba apretujado y a gusto. Asomaba a una de las callejas del barrio de Malasaña y por allí se dejaban caer una noche sí y la siguiente también los fans de Joaquín Sabina y algún otro al que no le decía nada el nombre del local. A mí me dice mucho, me dice todo. Y pregunten a cualquier fan del de Úbeda. 'Peor para el sol' relata una de esas historias de amor eterno que dura solo un rato y que tan bien retrata Sabina en sus canciones: '¿Qué adelantas sabiendo mi nombre? Cada noche tengo uno distinto...'. 'Peor para el sol' es, probablemente, una de las más bellas de toda su discografía.

Admitirá la heterogénea familia de 'sabinólogos' que esto es un hecho. Que no admite debate. De hecho, 'Peor para el sol' ha sido elegida como una de las doce mejores canciones del cantautor andaluz y madrileño de vocación. La han elegido precisamente los fans, a petición de Pancho Varona, una 'pata' de Sabina -la otra la sujeta Antonio García de Diego-, que ha lanzado una petición vía Twitter (@Panchovarona) para elegir una docena de títulos imprescincibles del repertorio sabinero. 'Panchito Varona', que gira con Sabina y también en solitario, promete cantarlas en alguno de sus conciertos.

La lista provisional la encabeza 'Y sin embargo', una canción que ha adquirido ya categoría de himno y que Sabina no perdona en sus actuaciones. No faltan tampoco clásicos como 'Princesa' o 'Calle Melancolía', temas que trascendieron del universo sabiniano como 'La del pirata cojo' y hasta un empate entre 'Ruido' y '¿Quién me ha robado el mes de abril'. Yo me quedo con la segunda, ¿y usted?

Sorpresivamente en el ranking aparece 'Con la frente marchita'. Sorpresivamente porque en 25 años 'girando' con Sabina cada vez que viene a Bilbao (y habrán sido cerca de una veintena de veces), solo recuerdo habérsela escuchado una vez: año 1995, en La Casilla, mi 'bautismo' sabinero. Si ha habido más, habrán sido muy pocas. La letra de este tema, que sí suele incluir en su repertorio al otro lado del Atlántico, incluye el verso más hermoso jamás cantado (sí, no sobra nada de épica). Y dice así: 'No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió'. 'Con la frente marchita' es, en opinión de esta fan casi fanática, la canción más bonita de la discografía de Sabina. Aquí una selección personal de los doce títulos que no podrían faltar en un disco de imprescindibles.

1. Con la frente marchita

2. A la orilla de la chimenea

3. Por el boulevard de los sueños rotos

4. Cuando era más joven

5. Princesa

6. Calle Melancolía

7. Pongamos que hablo de Madrid

8. Sin pena ni gloria

9. Amor se llama el juego

10. 19 días y 500 noches

11. Peor para el sol

12. Una de romanos