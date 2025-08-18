«Lo que mejor se me da es expresar emociones con la voz» La cantante donostiarra protagoniza mañana en el Kursaal la versión en concierto de 'West Side Story' con la Euskadiko Orkestra

Maria José Cano Lunes, 18 de agosto 2025, 19:27

La soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega será mañana la protagonista de 'West Side Story' de Bernstein en el concierto que ofrecerá la Euskadiko Orkestra y Easo Abesbatza en el Kursaal bajo la dirección del maestro británico Clark Rundell.

- Da vida a María, la protagonista de 'West Side Story' de Bernstein. ¿Cómo lo afronta?

- Es la primera vez que canto el rol de María, pero este es un musical que conozco desde hace muchos años y la verdad es que ya pensaba que nunca tendría el gusto de cantarlo. Por eso agradezco muchísimo que la Quincena la haya programado y que hayan pensado en mí para el personaje principal.

- ¿Cómo es a nivel vocal?

- Es un rol que abarca una tesitura muy amplia. En general es central, tiene graves y también unos cuantos pasajes agudos, de modo que me va muy bien y me siento cómoda cantándolo.

- ¿En qué aspectos influye el hecho de que 'West Side Story' sea un híbrido entre ópera y musical?

- Influye sobre todo en las referencias que tenemos, tanto en las películas que se han realizado, como las grabaciones, que en general, están interpretadas en su mayoría por cantantes de musical, así que esa es la mayor referencia auditiva que tenemos todos. A la hora de trabajarlo desde mi voz de soprano lírica, me he apoyado muchísimo en la versión que el propio Bernstein grabó con cantantes líricos para tener una referencia más 'parecida' a lo que yo voy a ejecutar. De todos modos, yo trabajo siempre desde mi voz, mi técnica, sin modificar nada, pero adaptándola a cada estilo, género o compositor.

- ¿Cómo funciona esta obra en versión concierto?

- Eso lo tendrá que juzgar el público, pero en mi opinión, la música de Bernstein se expresa por sí sola y es una maravilla, aún más en directo.

- La ópera es uno de los géneros en los que usted más destaca. Acaba de hacerlo en julio en el Teatro Real de Madrid con 'I Lombardi alla prima crociata' de Verdi. ¿Cómo ha sido la experiencia?

- Trabajar en el Teatro Real siempre es un lujo y ha sido mi primer Verdi, con un elenco exquisito liderado por el maestro Daniel Oren. Una gran experiencia.

- Ha obtenido magníficas críticas por su Mimì en 'La Bohème' y ha sido aclamada también por su papel de Liù en 'Turandot'. ¿Se siente especialmente cómoda en las óperas de Puccini?

- La verdad es que sí. Puccini es un compositor en el que mi voz se siente muy bien, la anchura, el color, el legato… Creo que tengo las cualidades necesarias para muchos de sus roles; pero lo que mejor me conecta con Puccini es la unión que crea entre música, texto y emoción. Expresar emociones con la voz es lo que mejor se me da y Puccini es el compositor ideal para ello. Además, acabo de debutar en una 'Turandot', con el 4º acto de 'Manon Lescaut' como final, cantando los roles de Turandot y Manon Lescaut en Basilea (Suiza). La producción ha sido un éxito.

- Usted es también una destacada intérprete de oratorio. Creo que ahora en septiembre interviene en un 'Réquiem' de Verdi en varias ciudades…

- He interpretado el 'Réquiem' de Verdi junto a la Orquesta de la RTVE y también con la Sinfónica de Navarra, pero este proyecto de septiembre es especial. Son tres conciertos junto a grandes solistas, la mezzosoprano María José Montiel, el tenor Jonathan Tetelman y el bajo George Andguladze, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el Orfeón Donostiarra, todos dirigidos por Ramón Tebar. Actuaremos en Logroño, Arantzazu y Bilbao en estos conciertos organizados por la Fundación Columbus y en beneficio de la investigación de enfermedades raras. En esta edición los fondos se destinarán a las enfermedades raras CTNNB1 y SPG50. Cantar esta obra me hace siempre feliz, pero si además podemos poner nuestro granito de arena en la investigación de esas enfermedades, la felicidad se multiplica.

- A finales de septiembre cantará 'Herminie' de Berlioz en la temporada de la Euskadiko Orkestra.

- La obra es como un gran monólogo operístico en francés que combina recitativos y arias, momentos íntimos con otros más enérgicos… Estoy segura de que gustará. Y colaborar con la Euskadiko Orkestra es siempre un placer, es una orquesta que conozco bien, con la que he cantado mucho, pero en cuya temporada llevaba ausente casi nueve años. De modo que abrir su próxima temporada de abono será todo un honor para mí.

Música de cámara

- ¿Cómo está su agenda después de estos conciertos?

- ¡Completa, gracias a Dios! Vuelvo al Teatro Real con el rol de Micaela en una producción de 'Carmen' de Bizet y después debutaré tres nuevos roles: María de 'Simon Boccanegra' de Verdi en Las Palmas, Soleá de 'El Gato Montés' en el Teatro de la Zarzuela y una Leonora de 'Il Trovatore' de Verdi. Y para las próximas temporadas habrá otra Elsa de 'Lohengrin', más Mimìs, Donna Elviras de 'Don Giovanni' de Mozart y más nuevos roles, tanto de Puccini como de Verdi.

- Además de al repertorio operístico, también da importancia a la canción y presta especial atención a la música vasca.

- Siempre he dicho que no soy una cantante exclusivamente operística. Me apasiona la música sinfónica y también la música de cámara. Ana Belén García, con la que actué el pasado día 1 en la Quincena, es una organista y un músico de muchísimo nivel que me fascina y tenemos una buena amistad desde hace años. No siempre hay fechas para hacer recitales como este, pero esta vez lo hemos conseguido. Además, ofreceremos en noviembre un concierto en el órgano de la capilla del Palacio Real en Madrid organizado por Patrimonio Nacional y estamos muy felices. También sigo en estrecho contacto con Rubén Fernández Agirre para elaborar otro disco de otro compositor vasco, pero cuadrar agendas es difícil y recibir ayudas y apoyo institucional más.

- ¿Cómo ve el panorama vocal? Si bien hay una importante tradición coral, en los últimos años han surgido buenas voces solistas en el País Vasco. ¿A qué cree que se debe?

- Una buena tradición coral hace que surjan más voces solistas y hay nuevos jóvenes que quieren dedicarse al canto como profesión. Como muestra de ello pudimos disfrutar de un elenco completamente vasco interpretando la difícil obra 'Amaya' de Guridi hace unos pocos días en la propia Quincena. Es como para estar orgullosos.