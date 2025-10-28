M-Clan se reúnen para celebrar su 30 aniversario con una gira

La banda M-Clan vuelve a reunirse para celebrar su 30 aniversario y lo hará con una gira que les llevará en 2026 por varias ... ciudades españolas, con fechas que anunciarán próximamente. Carlos Tarque (voz) y Ricardo Ruipérez (guitarra) vuelven así a subirse juntos a los escenarios, con la formación completa de la banda, para conmemorar sus «tres décadas de música, carretera y rock and roll, con toda la fuerza y el sonido característicos», promete el grupo. En 2016 ambos músicos decidieron dar a su banda un descanso para emprender carreras en solitario.

Los conciertos constituirán un recorrido por toda la trayectoria de la exitosa banda, combinando grandes éxitos con canciones menos habituales, y «ofreciendo un show lleno de energía, cercanía y ese sello M-Clan que conecta con el público desde la primera nota». 'Carolina', 'Maggie despierta', 'Llamando a la Tierra', 'Quédate a dormir', 'Miedo', 'Roto por dentro', 'Sopa fría', 'Souvenir'... se unirán a otros temas para sorprender a sus fans.

Desde sus inicios en los años 90 hasta convertirse en una de las bandas más celebradas del rock en español, su directo ha sido catalogado como uno de los más potentes y auténticos del panorama nacional. Nacieron en Murcia en 1993 con Carlos Tarque, Santiago Campillo, Juan Antonio Otero, Pascual Saura e Íñigo Uribe como miembros fundadores, a los que más tarde se añadiría Ricardo Ruipérez. El disco 'Delta', publicado en 2016 fue su último álbum de estudio, mientras que en 2022 sacaron el recopilatorio en acústico 'En petit comité'.