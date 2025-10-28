El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

M-Clan se reúnen para celebrar su 30 aniversario con una gira

Carlos Tarque y Javier Ruipérez recorrerán el país en 2026 y anunciarán las fechas próximamente

I. I.

Martes, 28 de octubre 2025, 12:51

La banda M-Clan vuelve a reunirse para celebrar su 30 aniversario y lo hará con una gira que les llevará en 2026 por varias ... ciudades españolas, con fechas que anunciarán próximamente. Carlos Tarque (voz) y Ricardo Ruipérez (guitarra) vuelven así a subirse juntos a los escenarios, con la formación completa de la banda, para conmemorar sus «tres décadas de música, carretera y rock and roll, con toda la fuerza y el sonido característicos», promete el grupo. En 2016 ambos músicos decidieron dar a su banda un descanso para emprender carreras en solitario.

