Massive Attack, primera gran banda en retirar sus canciones de Spotify por las inversiones de su CEO en empresas militares de Israel El dúo británico se ha unido a otros 400 artistas que han firmado la iniciativa 'No Music For Genocide' con el objetivo de extender a la música el boicot a Israel

La música también se revela contra el genocidio de Israel en Gaza. Más de 400 artistas han firmado un manifiesto llamado 'No Music For Genocide -'No hay música para el genocidio' para sacar de Spotify, la plataforma líder en el mundo de música streaming, por las inversiones de su CEO en empresas militares del país hebreo. Entre los grupos que se han unido a esta iniciativa se encuentra Massive Attack, el primer superventas que ha pedido a su discográfica (Universal Music Group) eliminar de forma inmediata su catálogo de canciones en la popular aplicación y plantar cara al Gobierno de Nettanyahu ante la barbarie en la Franja.

Al igual que en el deporte -recientemente en La Vuelta- o en el propio sector musical, el caso de los países que rechazan ir a Eurovisión si participa Israel, crece la indignación por la masacre en Gaza. El rechazo a Spotify es una muestra más de la ola de boicots que sacude a festivales, cine o escenarios. «En apoyo a la iniciativa No Music For Genocide, Massive Attack ha hecho una solicitud formal a nuestro sello discográfico (Universal Music Group) para que nuestra música sea retirada de todos los servicios de streaming (DSP) en el territorio de Israel», han escrito los británicos a través de su perfil de Instagram.

En este caso, el boicot a Israel de Massive Attack y del resto de artistas viene motivado por las inversiones del fundador y director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, a través de su empresa Materia Prima Helsing, en diversas empresas de tecnología vinculadas a la industria militar israelí. En concreto, esta firma produce drones militares de municiones y tecnología de IA integrada en aviones de combate.

La versión de Spotify

«A nuestro entender, el precedente histórico de la acción efectiva que artistas tuvieron durante el apartheid en Sudáfrica, y dado el apartheid, los crímenes de guerra y el genocidio que actualmente está cometiendo el Estado de Israel, hacen que la campaña 'No Music For Genocide' sea una necesidad«, asegura la banda en la publicación.

El gigante de música streaming es una empresa sueca fundada en 2006 que supuso un antes y un después para la industria musical. El dúo británico, formado por los músicos Gand Daddy G y Robert Del Naja que en 2024 actuó en el BBK Live, cuentan con 8 millones de oyentes en dicha plataforma.

«En el caso por sí solo de Spotify, la carga económica que durante mucho tiempo se ha impuesto a los artistas ahora se ve agravada por una carga moral y ética, por la cual el dinero duramente ganado de los fans y los esfuerzos creativos de los músicos financian en última instancia tecnologías letales y distópicas», han zanjado.

Tras las declaraciones de Massive Attack, Helsing ha emitido una breve nota pública en la que califica de «errónea» la información sobre el despliegue de su tecnología en zonas de guerra que no son Ucrania. «Nuestra tecnología se despliega en países europeos únicamente con fines disuasorios y de defensa contra la agresión rusa en Ucrania», aseguran desde la compañía alemana.