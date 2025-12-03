Mary Rockings: «Queríamos algo crudo, visceral y real, como la vida misma»

Óscar Cubillo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:19 Comenta Compartir

Este viernes se presenta la reválida de los bilbaínos Mary Rockings, 'II'. Ya se puede oír en redes, pero el formato físico, únicamente disponible en vinilo, se podrá conseguir en el concierto de estreno que darán el viernes en la Santana 27 (12-15 €; apertura de puertas a las 20.30 h, a las 21 h telonean Colajets, y luego saldrán los Rockings).

El nuevo disco es de rocanrol asfáltico, con guiños a AC/DC ('Arde'), rock and roll escuela Chuck Berry en el aula de Platero y Tú ('Oveja negra', donde colabora el cantante de los Flying Rebollos), rock melancólico actual tipo Superalfa! ('Gotas de agua'), la urgencia de Thin Lizzy ('Meteórica', el mejor corte de los diez en total), ecos de Alarma ('Balas perdidas') y de los Black Crowes con sotobosque funk ('Dispara'), un rock blusero a lo Eric Sardinas ('Dímelo'), y bastantes ecos de Indomables / El Hombre del Valle ('Buena suerte', 'Adicción' –a la perdición-, 'Mil defectos'). Hala, hemos citado los diez títulos.

Jaime Tejedor, el guitarrista de Mary Rockings y también de Rebrote, el nuevo grupo de Uoho (coproductor del disco y colaborador en un par de temas), nos pone en situación.

Mary Rockings es un nombre muy rockabilly, aunque vuestra onda es más el rock asfáltico. ¿Por qué elegisteis tal bautismo y qué significa?

Es una historia un poco larga que no tiene mucho que ver con la música, pero te la resumo. Después de haber estado una mañana entera junto a un colega pintando el suelo de una lonja sin ventanas con clorocaucho, una pintura densa y bastante insana, se puede llegar a hacer promesas de las que luego te puedes arrepentir…, o no, ja, ja, ja... Por el efecto de la inhalación de esa pintura y de unas cuantas Voll-Damm entre pecho y espalda, llegué a prometer a mi amigo que si algún día hacia una banda la llamaría así. A la hora de la verdad se barajaron muchos nombres, la verdad, pero ninguno decente, y al final nos quedamos con Mary Rockings. Buenas risas echamos, ja, ja…

Os juntasteis en 2017 ¿Por qué?

Esto surgió por la disolución de Indomables, banda en la que yo llevaba ya unos cuantos años, los últimos junto a Iñigo Díaz de la Campa, mi actual compañero a las seis cuerdas en los Mary.

Jo, en muchas canciones me habéis recordado a El Hombre Del Valle, el nuevo alias del cantante de Indomables, Iñaki Prieto…

Yo tenía ganas de hacer otra cosa y con otra gente. Me fui poniendo en contacto con Kepa, a quien ya le tenía muy en cuenta desde que le vi cantar y tocar con su banda de aquel momento, Inoiz, y con el apoyo de los que en ese momento eran el batería y el bajista de Indomables, Javi Vilumbrales y Rober Orruño. Por último se unieron también al proyecto Iñigo Díaz de la Campa a las guitarras y Gotxi Ibarra a los teclados. Algunos no siguen en la banda.

¿Sois de Barakaldo?

Actualmente de Barakaldo sólo es nuestro bajista, Oskar. Se podría decir que somos del Gran Bilbao.

¿Habéis estado o estáis en otros grupos?

Sí. Yo (Jaime Tejedor) estuve una larga temporada en Indomables y ahora estoy en Rebrote, haciendo mayormente rock. Íñigo Díaz de la Campa está en Ready Aim Fire y pasó por Indomables, de rock y hard rock ambos. Oskar Sanchez estuvo en El Perro Estrella, de pop, y ahora también está en Pleonakis Plektos, que son más punkis que los punkis muy punkis, ja, ja, ja… Y Kepa Arrillaga y Víctor Mayorga tocaron en los desaparecidos Inoiz, que hacían metal.

¿Quiénes os influyen los que más?

No intentamos copiar a nadie. Nos sale lo que nos sale, seguramente influidos por lo que escuchábamos en cada etapa de nuestras vidas. La verdad es que cuando oímos lo que hemos hecho nosotros, sí que a veces nos salen cantares de otras bandas. A veces puede oler a Black Crowes, a M-Clan… Y digo oler solo. Salvando las distancias, evidentemente. No sabría decirte tampoco muy bien. Mejor que opine la gente que nos escucha

¿A qué le cantáis?

A lo que a Kepa se le ocurre, je, je… Es el compositor de todas las letras y el que cuenta cosas. El disco tiene vivencias, estados de ánimo… Creo que lo mejor es que cada uno lo escuche y lo interprete a su manera.

En la nota promocional se destaca entre las temáticas de las canciones «la tensión entre deseo y autocensura». ¿También os autocensuráis, como los periodistas? ¿En qué aspectos?

Más que autocensura creo que sería autocrítica o autoanálisis. Nosotros a nivel personal no nos autocensuramos, pero sí que tenemos claro lo que queremos hacer y lo que no a nivel musical.

Comenta el nuevo disco, 'II', y en qué se diferencia respecto al anterior, homónimo, y de inferior calidad de sonido.

El primer disco fue una toma de contacto. Yo llevaba bastantes años haciendo lo mismo y quería intentar algo con otro estilo. Tampoco tenía las cosas muy claras y creo que eso se refleja tanto en el sonido como en las composiciones. Nos pusimos a hacer canciones en equipo gente que nunca había trabajado junta a nivel compositivo, y fueron saliendo cosas curiosas. Para mí es un poco experimental. Le tengo un cariño especial a ese disco.

¿Y el nuevo, 'II'?

Por otro lado este segundo disco ha llevado un camino un poco más recto y hemos aprendido muchas cosas. También se nota algo más de madurez. Para mí, empezar a trabajar con Iñaki Antón, Uoho, aparte de la mano que nos ha echado con la producción y con el equipo, ha sido igual que entrar en una escuela de rock en la que si prestas un poco de atención puedes aprender muchas cosas y aplicarlas. Yo diría que 'II' es el cambio de aguja en el recorrido de Mary Rockings, y que va a marcar un poco la dirección que puede llevar este proyecto.

Ajá… ¿La producción no va un poco justa…? ¿Os ha faltado tiempo, dinero…? O igual lo habéis grabado a lo largo de mucho tiempo, lo cual se suele notar.

No nos han faltado tiempo ni dinero. Bueno, dinero siempre falta, ja, ja, ja... Más bien se ha grabado durante un periodo muy largo de tiempo. Pero es un sonido buscado y meditado. Queríamos algo crudo, visceral y real, como la vida misma. Oskar, que es técnico también de Rebrote, ha trabajado conmigo y con Iñaki en el sonido y al final hemos podido con ello y aquí estamos para defenderlo en directo.

Eso, ¿cómo será el concierto de estreno del viernes?

Un concierto sin mucha floritura, ¡como nos gusta a los Rockings! Le daremos una vuelta entera al disco nuevo, haremos un repasito por el primero, habrá alguna versioncita para caer en el más absoluto de los tópicos…

Jo, jo, jo…

¡Y para que no se aburran los que vengan por compromiso, ja, ja, ja…! ¡Y lo más importante es que habrá invitados! Pero invitados guays, ¿eh? Nada de un colega que toca en…., ja, ja, ja…

¿Lo habéis editado en vinilo?

Si, ha sido una decisión unánime. Solo vinilo y plataformas digitales.

¿Qué mínimos os planteáis con este segundo disco?

No tenemos ninguna expectativa en especial. Que le guste a la gente, a cuanta más mejor, y que nos guste a nosotros. No sé si en este orden o el contrario, je, je…

¿En qué sello sale el vinilo?

Bad Death Records. Es el sello alternativo de MalamuertePro, conocido por todos los baracaldeses.