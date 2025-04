Maren en el ciclo BBK On Stage!

Óscar Cubillo Domingo, 13 de abril 2025, 01:49 Comenta Compartir

Este sábado 190 almas se congregaron en la Sala BBK para atestiguar el cuarto concierto de los cinco que componen la quinta edición del ciclo 'BBK On Stage!', dirigido al público joven, y el cual cerrará el pamplonés Paul Alone el 17 de mayo. Pero este sábado actuó en cuarteto catalán la vizcaína Maren para presentar oficialmente su segundo larga duración, 'Qué lástima' (Altafonte, 24), cuyo cancionero fue mejorado por pegada e instrumentación en un bolo de 21 temas en 90 minutos redondos (de 20.31 h a 22.01 h).

Cuando publique su tercer disco concluiremos si Maren, que ahora tiene 22 años, ha llegado a su techo popular, pero de momento nos fijaremos en su estilo, que abunda en la voz bizarra (vibratos, retorcimientos a lo Bjork, cambios de tono esquizofrénicos, sostenidos..., siempre saliéndose de la norma pero asentada en una muy buena técnica vocal que le permite unos alardes que corren el peligro de tornarse reiterativos) y se repite en un estilo de pop ampuloso (muchos ecos de todo tipo) de origen británico (indudablemente, desde The Cure hasta las noches de viernes en las grandes ciudades inglesas) y recargado con bastantes trucos sintéticos (pregrabados) que también convierten en reiterativa su propuesta.

Su cancionero ampuloso apostó por ser consumido en el mercado juvenil, con Maren ora tocando la guitarra eléctrica, ora la acústica (la apertura del bis con el 'Loretxoa' de Benito Lertxundi, con ella sentada al borde del escenario y haciendo un alegato en favor de la conservación tal como está de Urdaibai, o sea posicionándose en contra de la sucursal del Museo Guggenheim en esa zona y animándonos a oponernos en las distintas plataformas), ora solo cantando y bailando desenfadada y juvenil.

Maren, que vive entre Gallarta y Barcelona, donde tiene su base musical, profesional y estudiantil (es alumna de Magisterio), fue el foco de las miradas, no sólo porque las luces opacaran a sus tres escuderos catalanes ('si us plau', por favor, pidió en catalán al guitarrista y pianista en una ocasión). Y así nada más salir a escena nos fijamos en que estaba muy maquillada, lo cual le hacía parecer un poco mayor, hasta asemejarse a Mónica Naranjo por la presunta sofisticación estética, y en el outfit que había elegido para ese sábado noche, el cual así lo describió la profesional Ania López: «Lleva pantalones de campana blancos sin planchar, probablemente recién sacados de la lavadora, y un 'crop top' marrón de cuero, estilo corpiño con cordones y pronunciado escote en V. Ha completado el look con unas cómodas botas con plataforma». También lucía en la cinta de la guitarra una chapa en contra del proyecto del Guggenheim en Urdaibai.

Pues Maren, apoyada con densidad y fondo emborronado por sus escuderos, facturó pop flotante a lo Airu pero más heavy, pesado ('Tú puedes ver'), rollo urban teatral pero no sintético ('Debería ser normal'), ampulosidad brotada quizá de Pet Shop Boys ('Haría lo que fuera (menos lo que tú quieras)'), dream pop ('Ya lo sé, otra vez'), post punk agónico ('Ojalá no sea verdad'), rock de guitarras ('Fotosíntesis', luego la cima de la cita que fue 'En el túnel de lavado'), funk ('Corre, que el rayo no te parta'), pop lúdico ('Te invito a mi piscina (Para matarte)'), una versión del 'Aitormena' de Hertzainak a piano y voz que fue de lo menos personal del lote pero lo más coreado por el público de mayoría juvenil, más pop ampuloso algo The Cure con piano pregrabado ('Desde el otro lado'), y el adiós pop con más bailes por su parte ('La estación espacial de Teruel').

Ah, quede claro que fue un muy buen concierto en su onda. Quizá el mejor de los que le hemos visto, por más moderno, compacto y resolutivo. Pero parece que en popularidad la guapa, simpática y educada Maren, que sólo habló en euskera y cantó en castellano y euskera, no está aumentando su público en la progresión esperada.