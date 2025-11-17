El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Vulpes fue uno de los grupos que participaron en los concursos de principios de los 80.

De la manifestación de 'queremos baile' a Iggy en Aste Nagusia: un viaje en el tiempo por el rock en Bilbao

Se reimprime 'Lluvia, hierro y rock & roll', el libro de referencia sobre la historia de esta música en Bizkaia, y su autor elige cuatro momentos clave de ese intenso recorrido

Carlos Benito

Carlos Benito

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Álvaro Heras-Gröh publicó 'Lluvia, hierro y rock & roll' en 2008, justo a tiempo para evitar que un montón de episodios de los 60 y ... los 70 cayesen definitivamente en el olvido. Aquel libro se convirtió en el volumen de referencia sobre la «historia del rock en el Gran Bilbao», como acotaba el subtítulo, y diez años después fue objeto de una nueva edición actualizada y mucho más ambiciosa que, a su vez, se agotó y quedó descatalogada. Ante las continuas peticiones de aficionados que quieren hacerse con un ejemplar, el autor ha decidido reimprimir por fin aquel tomazo de casi dos kilos, con más de 600 fotos, que abarca desde 1958 hasta 2018 o, dicho de otra manera, desde Los Dinámicos (una de aquellas orquestas que amenizaban fiestas juveniles en los 50) hasta Mazmorra (interesante y efímero grupo de pop electrónico en el que militó la vocalista Verde Prato). Para celebrarlo, le hemos pedido que elija tres momentos de esa historia en los que le habría gustado estar presente y, por qué no, algún otro que por suerte (y por edad) sí pudiese presenciar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  5. 5

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  6. 6

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  7. 7 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  8. 8

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  9. 9 Nuria Fergó vive «el peor año de su vida»
  10. 10

    De la casa de goma a la casa fantasma. El Bilbao perdido de Jon Uriarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De la manifestación de 'queremos baile' a Iggy en Aste Nagusia: un viaje en el tiempo por el rock en Bilbao

De la manifestación de &#039;queremos baile&#039; a Iggy en Aste Nagusia: un viaje en el tiempo por el rock en Bilbao