De la manifestación de 'queremos baile' a Iggy en Aste Nagusia: un viaje en el tiempo por el rock en Bilbao

Álvaro Heras-Gröh publicó 'Lluvia, hierro y rock & roll' en 2008, justo a tiempo para evitar que un montón de episodios de los 60 y ... los 70 cayesen definitivamente en el olvido. Aquel libro se convirtió en el volumen de referencia sobre la «historia del rock en el Gran Bilbao», como acotaba el subtítulo, y diez años después fue objeto de una nueva edición actualizada y mucho más ambiciosa que, a su vez, se agotó y quedó descatalogada. Ante las continuas peticiones de aficionados que quieren hacerse con un ejemplar, el autor ha decidido reimprimir por fin aquel tomazo de casi dos kilos, con más de 600 fotos, que abarca desde 1958 hasta 2018 o, dicho de otra manera, desde Los Dinámicos (una de aquellas orquestas que amenizaban fiestas juveniles en los 50) hasta Mazmorra (interesante y efímero grupo de pop electrónico en el que militó la vocalista Verde Prato). Para celebrarlo, le hemos pedido que elija tres momentos de esa historia en los que le habría gustado estar presente y, por qué no, algún otro que por suerte (y por edad) sí pudiese presenciar.

1966 La manifa adolescente «¡Queremos baile!»

En plena dictadura franquista, los periódicos no dieron mucha cobertura a aquella muestra pionera y audaz de rebeldía juvenil, pero sí le prestaron la suficiente atención como para confirmar en las hemerotecas que... ¡sucedió! «En septiembre de 1966, el Ministerio de Gobernación franquista aprobó una orden que prohibía a los menores de 18 años asistir a salas de fiestas, bailes y conciertos, por considerar que eran una mala influencia para la moralidad juvenil», relata Heras-Gröh. Un mes después, a mediados de octubre, la Plaza Moyúa fue escenario de un acto insólito: «Alrededor de mil adolescentes se manifestaron al grito de '¡queremos baile!'.

El libro Con 551 páginas y más de 600 imágenes, la reimpresión estará disponible en librerías y en www.sirimiriediciones.com a partir de diciembre.

Aquella espontánea concentración de chavalería no pasó a mayores, pero obligó a que la Policía Armada movilizase a numerosos agentes y varios vehículos. Me hubiese encantado mezclarme con aquellas chicas y chicos para conocer sus gustos, inquietudes y anhelos en una época marcada por la rigidez de costumbres, en la que el solo hecho de llevar el pelo un poco más largo de lo normal siendo varón podía traerle a uno bastantes problemas. El ocio y las relaciones juveniles estaban sometidos a un estrechísimo control«.

1979 La Trapera en Baraka «Salvaje y seminal»

El libro nos guía en un exhaustivo recorrido por escenarios variopintos, desde salas de fiestas a grandes pabellones, así que a Heras-Gröh le ponemos en un aprieto al pedirle que se traslade mentalmente a un único concierto de los 60 o los 70, cuando el rock se desperezó. «Me vienen a la cabeza Los Brincos en la sala Arizona de la Gran Vía en 1966, Los Relámpagos en el Club Garden de Barakaldo en 1968, Los Salvajes en la sala de fiestas Holiday de Deusto en 1969 o The Storm en la discoteca Zuum Zuum de Zabalburu en 1974. Y, de los que se celebraron en La Casilla, Suzi Quatro en 1974, Blue Öyster Cult en 1975, Tequila y Burning en el 78 y Leño en el 79». Hay muchos bombones apetitosos en la caja, pero uno le atrae particularmente: «El de La Banda Trapera del Río en las fiestas de Barakaldo de 1979 fue un concierto salvaje y seminal que tuvo una enorme influencia en el nacimiento y posterior desarrollo del punk bilbaíno en general y de la Margen Izquierda en particular».

1981/82 Los concursos de bandas «Sensación de escena»

Cuando repasamos las biografías de bandas bilbaínas de los primeros 80, casi nunca falta una referencia a los dos concursos celebrados en 1981 y 1982: «La ciudad aún no contaba con locales adecuados para este tipo de conciertos, ¡faltaba mucho para que abriesen sus puertas el Kafe Antzokia, Bilborock o salas como el Azkena!, y ambos se celebraron en discotecas: Tope, en Indautxu, y Green's, en Las Arenas», presenta Heras-Gröh. Fueron eventos iniciáticos e ilusionados que a él, nacido en el 72, le pillaron aún en plena infancia, seguramente enfrascado en algún tebeo. «Me habría gustado estar allí porque fueron muy relevantes: sirvieron para que los grupos participantes se conociesen y empezase a germinar una cierta sensación de 'escena local' que hasta entonces apenas había existido. Aunque estaba a la vuelta de la esquina, lo que se conoció como Rock Radikal Vasco aún no había llegado, y aquellos concursos fueron una excelente muestra de la variedad estilística que había en la escena bilbaína antes de que los sonidos más duros y politizados se adueñaran del panorama: pop-rock, afterpunk, nueva ola, tecno, heavy, punk... Actuaron grupos como Rufus, Zarama, Los Santos, Eskorbuto, Lavabos Iturriaga, Médanos de Singapur, Cibernautas, M.C.D., Cómo Huele, Éxodo, Vulpes, Nueva Religión...».

2005 Stooges en Botica Vieja «Un sueño hecho realidad»

Iggy Pop, al frente de los Stooges en Botica Vieja. Ignacio Pérez

Aquí hemos dado un brinco de dos décadas, y a muchos lectores les puede parecer que hemos pasado bruscamente de la historia antigua a la contemporánea. Pero, ay, ya hace veinte años también de esto y hay que explicarlo a los más jóvenes: hubo unos pocos años en los que el Ayuntamiento, dejándose llevar por los nuevos aires cosmopolitas de Bilbao, contrató para las fiestas a estrellas internacionales como Pet Shop Boys, The Pogues o, en 2005, los míticos Stooges de Iggy Pop. «Si alguien nos hubiese dicho en los 80 o los 90 que íbamos a tener la oportunidad de verlos haciendo temas de sus dos primeros elepés dentro del programa de conciertos oficial de la Aste Nagusia, nos lo habríamos tomado como una especie de vacile. Para mí, escuchar en la antigua explanada de Zorrozaurre canciones como 'Loose', 'Down on the Street' o 'No Fun' interpretadas por los mismísimos hermanos Asheton e Iggy Pop fue una especie de sueño hecho realidad».