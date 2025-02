Malwina Masternak recreando el 'Gran Cancionero Americano'

Óscar Cubillo Domingo, 2 de febrero 2025, 16:09 Comenta Compartir

El sábado, antes de subir la cuesta de Miribilla para atestiguar el agur de Esne Beltza a las 21.00 horas, dio tiempo para catar a las 20.00 horas el primer pase de la actuación de la vocalista polaca de jazz Malwina Mastermak en el JazzOn Aretoa. En 41 minutos cantó 7 piezas, una original y seis pertenecientes al 'Great American Songbook', «con el que me identifico», dijo ella en referencia a este repertorio popular estadounidense del siglo XX que en su mayoría ha devenido standard del jazz. A propósito, el 28 de febrero la Banda de Música de Barakaldo, con Ainara Ortega al micrófono, repasará parte de este American Songbook, «un repertorio que abarca clásicos del jazz, melodías de Broadway y tesoros musicales olvidados por el tiempo», según anuncia el Teatro Barakaldo.

Con un fondo de luces rojas muy de club nocturno y ante una cincuentena de aficionados, Malwina Masternak, nacida en Ostrowiec Świętokrzyski, basada en Madrid y casada con el pianista vasco Iñigo Ruiz de Gordejuela, con quien tiene una hija, actuó en cuarteto con Fran Serrano al contrabajo, Eneko Arbea a la batería y el magnífico Marcos Salcines al piano, quien sobrado de swing, técnica, digitación y concentración fue el foco de atención en absolutamente todos sus solos, tanto que nos acordamos de cuando el más joven Marco Mezquida robaba los aplausos de los grupos de jazz que le traían a Euskadi, un Marco que, casualidad, actuará este sábado 8 de febrero en el mismo Teatro Barakaldo, en trío con cello y percusión, presentando un álbum titulado 'Letter to Milos / Carta a Milos', por el hijo de Marco.

Al lío. Vimos a Malwina Masternak hace poco, el sábado 18 de enero, en el homenaje por los 40 años en Euskadi que le tributaron en el Muxikebarri de Algorta a su paisano el saxofonista Andrzej Olejniczak, y ahí cantó tres piezas y estuvo correcta sin más, sin exudar el swing que sugiere su impresionante currículo: formación clásica en su nativa Polonia, en 2013 marcha a Boston para licenciarse en Jazz por el Berklee College of Music, formó parte del grupo Berklee Global Jazz Ambassadors, ha sido profesora asistente de canto en el Musikene donostiarra…

Ampliar Salcines, Malwina, Serrano y Arbea comenzando 'I'm Old Fashioned'. O. Cubillo

Sin embargo, dos semanas después todo ese conocimiento y facultades emergieron desde la primera canción de las siete que interpretó en el JazzOn Aretoa: 'In a mellow tone' de Duke Ellington, más popular por la voz de Ella Fitzgerald, con la luz roja y la atmósfera de club de jazz, la cadencia swing, las vocalizaciones comedidas y el tono rubio de Diana Krall. En la segunda, su original 'Guiding lights', contenido en su único álbum, 'Perspektywa' (2022), el fruto de diez años de trabajo grabado en unos pocos días como ella lo describe en Bandcamp, la banda sonó con empaque y modernidad, aunque en su pasaje percusionista a Arbea le costó encajarse en el carril.

Ya hasta el final todo funcionó como la seda, de modo genuino y con credibilidad absoluta, sin importar que los cuatro europeos maniobraran con el 'Gran Cancionero Americano': 'You'd Be So Easy to Love', de Cole Porter «con un arreglo mío un poco complicado», varió las velocidades sin que flojeara la banda y pasó del aire de la Ella tórrida a las vocalizaciones estilistas, con otra aportación sobrenatural del piano de Salcines; en la suprema y elegante 'I cover the waterfront', muy conocida por Billie Holiday y que la presentó como «una balada preciosa cuya letra cuenta que está esperando a que mi amor vuelva, como en la 'Odisea' de Ulises», evocamos tiempos que no vivimos de la América de los 40-50 (y se oyeron bravos, y el solo de Serrano al contrabajo brotó emotivo nota a nota); 'Bluesette' del armonicista holandés Toots Thielemans sonó a musical de Broadway y la maestría de Salcines al piano de cola nos hizo pensar en que el madrileño vecino de Laredo y músico habitual del JazzOn sabe sacar chispas hasta a los teclados eléctricos; antes de 'I'm Old Fashioned', o sea estoy pasado de moda, Malwina contó que la letra trata sobre «una conversación entre dos personas chapadas a la antigua» y fue entonces cuando reconoció su amor por el 'Great American Singbook'; y, antes de hacer «un descanso para que podáis ir a beber algo», cerró este primer pase con 'Almost like being in love', sobrada de clase una vez más.

Tomen nota: el sábado que viene en el JazzOn Aretoa estará el saxofonista tenor yanqui Harry Allen (20.00 h, 30-33 euros), y este miércoles, en el Rvbicón de Santander (21.00 h, 10 euros), Marcos Salcines en trío repasará un repertorio llamado 'Pianismo', «con el que recorre la historia del jazz a través de los pianistas más influyentes del siglo XX», informa el bar. Hum…

Temas

Música