El magistral y placentero concierto de David Kikoski en Bilbao

Esta semana el JazzOn Aretoa propone tres citas: hoy viernes el Velasquartet del saxofonista tenor Miguel Velasco cumplirá su residencia mensual en la serie 'Impulso' ( ... 19 h, tres pases en sesión continua hasta las 23 h; 10-12 €), mañana sábado estará el quinteto Kind Of Groove, patrocinado por el Musikene (20 h, 20-22 €), y ayer jueves (20 h, 30-33 €) presenciamos en el 34º curso del Bilbaína Jazz Club (el 17 de abril, jueves, es su cumpleaños, pues arrancó en 1991 y desde entonces no ha parado ni durante la pandemia) lo que el rector Gorka Reino calificó como el concierto más importante o la cita del año, la del trío del pianista David Kikoski (Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, 63 años), que vino respaldado por una sección rítmica italiana (Massimiliano Rolff al contrabajo y Tony Arco a la batería, ¡quien se marcó hasta tres solos contundentes!). Los tres actuaron vestidos con americanas.

En su presentación, Gorka Reino afirmó que el hiperactivo Kikoski (no paraba quieto: ni tocando con las extremidades angulosas, ni vendiendo su libro de partituras en el intermedio, ni pidiendo al camarero que al acabar el concierto no pusiera 'heavy jazz', sino mejor algo vocal tipo James Taylor o Stevie Wonder; al final el chaval eligió a Steely Dan, como identificó José Mari Santander) es una referencia del jazz mundial desde que se asentó en Nueva York en los años 80, destacó que es miembro de la Mingus Big Band, y leyó una lista de los músicos con los que ha colaborado, algo sí como Roy Haynes, Michael Brecker, John Scofield, Ravi Coltrane, Chris Potter, Dave Holland, Roy Hargrove, Mike Stern, Chick Corea, Kurt Rosenwinkel, Toots Thielemans, Tom Harrell, Marcus Miller, Pat Martino, Jack DeJohnette, Billy Hart…

Pues este jueves, en día de partido europeo del Athletic, nos reunimos 66 aficionados en el club y, como es norma, hubo dos pases: el primero muy bueno, y algo más tranquilo, y el segundo resultó una orgía post-bop de efectos febriles, que es lo que habíamos ido a ver a tenor de algunos vídeos que circulan por YouTube. Ah, en el primer pase el maestro presentó los 4 temas que tocaron en 51 minutos, y tras el descanso de 20 minutos redondos, únicamente introdujo el primero de los títulos del segundo set, 5 temas contando el bis y en 51 minutos también.

David Kikoski comenzó contando que estaba muy feliz de volver a Bilbao, y que no se acordaba del local donde actuó la primera vez, porque fue hace muchos, muchos años. Y abrió la sesión con 'All blues' de Miles Davis, con el tumbao exótico al gusto del arisco trompetista. Peliculera pareció 'Feel', un original del baterista itálico Tony Arco, luego el standard 'Smoke gets in your eyes' (la versión más conocida es vocal, por The Platters) le quedó en plan club ater hours pero en ningún momento previsible por las líneas que tocaba retorciendo su cuerpo y entrelazando sus partes el maestro pianista, y dijo hasta luego con lo mejor del principio, su original 'Winnie's garden', un bop encajando a martillazos desde el aire Nueva Orleans del Profesor Longhair hasta la clásica trágica de Falla, pasando por el funk sincopado y los juegos del be bop, aparentemente improvisando siempre de modo restallante.

Y el segundo pase fue una pasada. Si alguien desertó para ver el partido contra los escoceses, que no siga leyendo. Mejor que ignore lo que se perdió. Lo dicho, 5 temas en otros 51 minutos, y solo presentando el primero, 'In your own sweet way' de Dave Brubeck, al que le añadió una coda que fusiló la onda del 'Watermelon man' de Herbie Hancock. Y a partir de entonces ya no dijo ni mu, sólo gracias, público genial y tal y tal. Se dedicó a tocar: 'Impressions', de John Coltrane, fue pop aceleradísimo y con el piano desafiante (ahí la fiebre contagió en pleno al JazzOn); como maestro improvisador que es Kikoski en el intermedio quedó con la cantante bilbaína Itxaso para cantar el standard 'Body and soul', que en modo bluesie (suena más suave que blusero, la acepción de la RAE a la que hemos contribuido a asentar desde este medio) contrastó el piano punzante y la suavidad de la voz femenina; otro original del pianista fue el volador 'Cecilia'; y para el bis, que pensábamos que no iba a conceder, escogió el 'Yesterdays' de Jerome Kern, con swing y más improvisaciones.

Pues más o menos así fue una sesión de jazz de las de verdad.